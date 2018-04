Giro di poltrone

Dopo una lunga carriera in Fidelity (12 anni) Paolo Federici arriva in Ubs come nuovo responsabile dell'area wealth. Federici r iporterà direttamente a Fabio Innocenzi, responsabile per l'Italia di UBS Europe SE e market head Italy and Iberia di UBS WM. Dal 2013 al 2015, aveva guidato l'Europa del Sud e l'America Latina ed aveva ricoperto tra il 2005 e il 2011 l'incarico prima di head of sales e quindi di country manager per il nostro paese.

Nel contesto della revisione organizzativa di UBS Europe SE, Italy Branch, Ferruccio Ferri è il nuovo head of Global Segments, con responsabilità della supervisione sui segmenti globali del Gruppo, oltre a ricoprire il ruolo di AD di UBS Fiduciaria. Alberto Martini sarà nominato Head of Growth e avrà la responsabilità dello sviluppo del business in Italia, assumendo la guida delle strutture a questo dedicate. Ferri e Martini, congiuntamente a Federici, riporteranno a Fabio Innocenzi.

Cambio di rotta in casa Credem. Pur rimanendo separate le quattro reti di wealth management (il private banking e i consulenti finanziari di Credem ed il private banking e i consulenti finanziari di Banca Euromobiliare) d’ora in poi sono affidate a Matteo Benetti. A fine 2017 le quattro reti wealth registrano 35 miliardi di masse complessive pari al 44% della raccolta di gruppo con una crescita di oltre 10 miliardi negli ultimi cinque anni. Per l’anno in corso l’ obiettivo 2 miliardi di nuove masse per raggiungere oltre 37 miliardi di euro complessivi entro fine 2018.

A livello dei singoli canali è confermato a capo della rete di consulenti finanziari Credem Moris Franzoni nominato a luglio 2017. A capo del canale private banking di Credem, è stato invece recentemente nominato Gianluca Rondini. Per quanto riguarda Banca Euromobiliare la struttura dei private banker dipendenti è guidata invece, da alcune settimane, da Paolo Zulian,

mentre lo stesso Matteo Benetti guida, in Banca Euromobiliare, la rete di consulenti finanziari dell'istituto.

