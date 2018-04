Comcast formalizza l’offerta: 22 miliardi di sterline per Sky

Comcast, il più grande operatore televisivo via cavo degli Stati Uniti, ha formalizzato la sua offerta da 22 miliardi di sterline per Sky, lanciando il guanto di sfida alla Fox per la conquista dell'emittente televisiva. Comcast offre 12,5 sterline per ogni azione Sky in un accordo interamente in contanti. L'offerta ha un premio del 16% rispetto all'offerta di 10,75 sterline per azione di Fox per Sky.

I membri indipendenti del board di Sky hanno accolto con favore l'offerta avanzata da Comcast e hanno dichiarato che stanno ritirando la raccomandazione agli azionisti ad accettare la proposta di Fox. In una nota diffusa da Sky viene spiegato che «il Comitato Indipendente accoglie l'annuncio di oggi da parte di Comcast» e che «in seguito all'annuncio di questa offerta in contanti piùelevata, il Comitato Indipendente sta ritirando la propria raccomandazione sull'offerta annunciata da 21st Century Fox e sta terminando l'accordo di cooperazione».

Al momento comunque, viene precisato, «entrambe le offerte sono soggette a condizioni preliminari e nessuna offerta è attualmente in grado di essere messa a disposizione degli azionisti» e «fino a quando non saranno soddisfatte le condizioni preliminari pertinenti, gli azionisti di Sky sono invitati a non agire».

