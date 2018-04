Mercati ancora appesi ai Treasury. Europa in rosso, a Milano scatta St

Borse europee in rosso, continuano a risentire della «normalizzazione» dei rendimenti dei titoli di Stato Usa a dieci anni, tornati al 3% per la prima volta da gennaio 2014, che già ieri avevano penalizzato i listini e zavorrato Wall Street. A Piazza Affari, dove gli scambi sono limitati per la festività del 25 aprile, il FTSE MIB milanese risente delle vendite su big industriali come Cnh Industrial, Saipem e Fiat Chrysler Automobiles. In rosso anche Mediaset, mentre la performance peggiore dell'intero l'istino è quello dell'As Roma, in caduta libera dopo la sconfitta nella semifinale di andata di Champions League contro il Liverpool. Bene invece StMicroelectronics dopo la pubblicazione dei conti del primo trimestre e le indicazioni sui prossimi mesi.

St maglia rosa dopo conti e outlook migliori delle attese

Nel dettaglio, St ha annunciato di aver chiuso il primo trimestre del 2018 con ricavi netti a 2,23 miliardi di dollari, in aumento del 22,2% annuo, e utile netto a 239 milioni di dollari (o 0,26 dollari per azione) con un incremento annuo di 131 milioni. Crescono il margine lordo e il margine operativo rispettivamente al 39,9% e al 12,1% nel confronto con lo stesso trimestre dell'anno precedente. Il cda ha proposto un dividendo cash di 0,24 dollari per azione ordinaria da distribuire in rate trimestrali. Quanto alle previsioni, il presidente e a.d. Carlo Bozotti ha annunciato che «nonostante la debolezza della domanda per gli smartphone nella prima metà del 2018», l'attesa è di «una crescita dei ricavi anno su anno di circa il 17,5% per il secondo trimestre e di circa il 19,8% per il primo semestre, come punto intermedio della nostra guidance». Gli analisti di Equita hanno salutato «risultati e guidance migliori delle attese». «Nel complesso - scrivono gli esperti - riteniamo che i risultati abbiano implicazioni positive per il titolo che era stato recentemente penalizzato dai profit warning di Taiwan Semiconductor e Ams». I conti, concludono gli analisti, potranno portare a un aumento del 2% degli utili per azione 2018 previsti dal consensus di mercato.

Saipem ancora debole, gli analisti tagliano le stime

Saipem continua a perdere terreno all'indomani della pubblicazione dei conti del primo trimestre. Già ieri le quotazioni avevano ceduto il 2,89% dopo che il gruppo aveva annunciato di aver chiuso i primi tre mesi dell'anno con un calo dei ricavi a 1,91 miliardi (-15,4% sullo stesso periodo del 2017), un mol adjusted a quota 214 milioni (-16,4%), un risultato operativo di 87 milioni (-22,3%) e una perdita netta di 2 milioni, al netto di oneri di riorganizzazione per 13 milioni, contro l'utile netto di 47 milioni del primo trimestre 2017, su cui invece erano

pesati oneri una tantum per 7 milioni. La posizione finanziaria netta si attesta a 1,2 miliardi, in miglioramento dai circa 1,3 miliardi di fine 2017 mentre l'acquisizione di nuovi ordini ammonta a 1,023 miliardi (da 509 milioni). Saipem ha confermato la guidance 2018 con ricavi per 8 miliardi, un mol adjusted maggiore del 10% sui ricavi, investimenti tecnici per mezzo miliardo e un debito

netto di circa 1,3 miliardi. Alla luce dei risultati gli analisti di Equita hanno aggiornato le stime sull'andamento della società, riducendo in media del 4% le previsioni di fatturato per gli esercizi dal 2018 al 2020 e del 2% quelle sull'ebitda (nonostante un incremento dell'1% della stima per il 2018). Gli esperti hanno poi tagliato l'outlook sugli utili netti adjusted 2018-2019 a 43-73 milioni dai precedenti 109-139 a causa di «un tax rate più alto». Equita, che ha confermato la raccomandazione «hold», ha tagliato il target price a 3,55 euro dai precedenti 3,7.

Vendite su Mediaset, pesano incertezza politica e stallo Vivendi

Vendite su Mediaset dopo che ieri la società ha reso noto di aver chiuso il 2017 con un ritorno all'utile consolidato per 90,5 milioni, contro un rosso di 294,5 milioni nel 2016, su ricavi in calo di quasi un punto percentuale a 3,63 miliardi. Per il mercato italiano lo scorso anno la raccolta pubblicitaria e' cresciuta dello 0,4% con ricavi totali lordi per 20,95 miliardi, mentre nel primo bimestre 2018 ha segnato un andamento negativo rispetto al corrispondente periodo 2017 anche se Mediaset ha comunque conservato stabile la quota di mercato. Quanto all'intero 2018, Mediaset si aspetta un «miglioramento» dei ricavi pubblicitari «anche a seguito dei diritti esclusivi di tutti i match del Mondiale di Calcio detenuti in entrambi i paesi di riferimento» (Italia e Spagna). La visibilità di

mercato «si mantiene comunque molto bassa, soprattutto in Italia a causa della perdurante incertezza politica» e Mediaset prevede di rafforzare le azioni previste dal piano al 2020 in particolare nel controllo costi e generazione di cassa. «L'insieme di tali fattori dovrebbe determinare su base annua un risultato operativo e un risultato netto consolidato positivi» ha spiegato la società. All'indomani della pubblicazione del bilancio, gli analisti di Equita hanno limato le stime di utile adjusted 2018 del 3% e quelle sul 2019 dell'1%. Complessivamente gli esperti hanno confermato il giudizio neutrale perché «il mercato pubblicitario rimane incerto nel primo trimestre» e perché «Vivendi ha una quota del 29,9% che potrebbe creare un significativo overhang se abbandonasse il progetto di creare un media player in Sud Europa».

Tra i principali titoli quotati sugli altri listini continentali, a Francoforte sono pesanti Deutsche Post (-5,15%), Rwe (-3,54%) e Lufthansa (-3,13%), mentre a Londra deboli i titoli minerari (-4,34% Anglo American, -3,91% Antofagasta). Sul listino della City sale dello 0,31% Shire. Il cda della società ha annunciato di aver ricevuto un'ulteriore proposta modificata dal gruppo giapponese Takeda per un totale di 49 sterline di cui 27,26 sterline in nuove azioni Takeda e 21,75 in contanti per una valorizzazione totale del gruppo di circa 46 miliardi di sterline. Il consiglio ha indicato a Takeda di essere «disponibile a raccomandare la proposta modificata agli azionisti di Shire» e «di conseguenza si impegnerà in discussioni con Takeda».

Euro in calo a 1,22 dollari. Spread BTp-Bund aggiorna minimi a 111 pb

Sul mercato dei cambi, l'euro è in lieve calo a 1,2201 dollari dopo aver toccato un minimo a 1,2187 (1,2219 ieri in chiusura) e a 133,13 yen (133,35), mentre il rapporto dollaro/yen è a 109,11 (109,13). Poco mosso, infine, il prezzo del petrolio in attesa della pubblicazione dei dati sulle scorte Usa: i future del Wti a giugno salgono dello 0,16% a 67,81 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent è praticamente invariata (-0,01%) a 73,85 dollari.

Si stringe ancora lo spread BTp/Bund che aggiorna i minimi da due anni anche sullo spiraglio che si è aperto in vista della formazione di un Governo. I titoli di Stato italiani, infatti, segnano in avvio di giornata la migliore performance tra i bond dell'Eurozona e il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark e il pari scadenza tedesco ha aperto a 112 punti base ed ora si è ulteriormente ridotto a 111 punti, dai 114 punti della chiusura di ieri. In calo anche il rendimento del decennale italiano all'1,76% dall'1,77% del closing della vigilia.

Debole Tokyo, il Nikkei perde lo 0,3%

In Asia, intanto, ha chiuso debole anche la Borsa di Tokyo sullo sfondo delle preoccupazioni degli investitori per l'aumento dei tassi di interesse sul debito degli Stati Uniti. Al termine delle contrattazioni l'indice Nikkei dei titoli guida è sceso dello 0,28% a 22.215,32 punti mentre il più ampio indice Topix ha lasciato sul terreno lo 0,11% a 1.767,73 punti.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata