Borse, le trimestrali Usa danno la direzione: Milano la migliore

Le Borse europee sono contrastate ma Milano prende con decisione la via del rialzo, dopo la debolezza dei giorni scorsi e mentre ieri Wall Street ha ritrovato un po' di fiducia grazie alle trimestrali migliori delle attese, a partire da quella di Facebook. Sembrano affievolirsi quindi le tensioni nate con il raggiungimento della soglia psicologica del 3% sul T-note, che ha avuto come prima ripercussione quella che tutti gli operatori temevano: le prese di profitto sugli asset rischiosi. Complice l’idea che stiamo vedendo il momento migliore a livello economico e dei profitti aziendali, i listini azionari hanno evidenziato una correzione abbastanza significativa, mentre già ieri il clima più disteso sul fronte geopolitico ha portato a rinnovati acquisti. Occhi puntati oggi sulla riunione della Bce che non dovrebbe riservare novità sul fronte dei tassi e delle previsioni sulla fine del Qe ma che potrebbe registrare qualche aggiornamento sull'outlook dopo i recenti indicatori macro che hanno registrato segnali di debolezza.

A Milano debole St, occhi puntati su Fca

Indici in cerca di direzione nel Vecchio Continente, con Milano che segna la performance migliore (segui qui l'andamento degli indici europei). A livello settoriale, vanno bene le auto in tutta Europa dopo la notizia secondo cui la Cina sta preparando un taglio del 50% dei dazi sull'import di auto (segui qui l'andamento dei settori in Europa). In netto calo a Francoforte il titolo Lufthansa dopo i risultati deludenti. Sul FTSE MIB, intanto, si mette in luceFiat Chrysler Automobilesche beneficia sia del buon andamento del settore che dell'attesa per la trimestrale. Dopo un avvio in rialzo ha limato invece i guadagni Telecom Italia: l'attesa è sempre per l'assemblea del 4 maggio per la nomina del nuovo board e mentre in Francia rimane in stato di fermo Vincent Bollore', il presidente di Vivendi, a sua volta primo azionista della compagnia di tlc. In cima al listino Pirelli & C, ben intonate le banche a partire daBanco Bpm, in solido rialzo pure Mediaset. Tono sostenuto per i petroliferi che beneficiano del rialzo del greggio e conTenaris che aspetta i conti che saranno diffusi domattina. In recupero Saipem dopo lo scivolone della vigilia. In coda al listino Stmicroelectronics, con qualche presa di beneficio dopo il rialzo di quasi 3 punti percentuali di ieri alla luce della buona trimestrale. Alcuni analisti sottolineano anche che il titolo tratta a premio rispetto ai competitor. Fuori dal listino principale, balzo per Facebook dopo i conti mentre Gedi Gruppo Editoriale sale nel giorno dell'assemblea e sulle voci delle dimissioni in arrivo dell'a.d. Monica Mondardini al posto della quale dovrebbe arrivare Laura Cioli. In rialzo ancheTod's, anche se le ipotesi su Fay lasciano tiepidi gli analisti. Sale anche il Credito Valtellinese:in un'intervista al Sole 24 Ore Miro Fiordi, il presidente del Creval, ha detto che la banca starebbe preparando una revisione della governance sia in vista del rinnovo completo del cda nell'aprile 2019 che per rispecchiare meglio il nuovo azionariato della banca, composto principalmente da investitori istituzionali.

Dollaro sui massimi da tre settimane in attesa della Bce

Proseguono gli acquisti sul biglietto verde, con il Dollar Index che si è portato sui massimi da tre mesi (segui qui l'andamento del dollaro contro le principali divise e qui quello dell'euro). Secondo gli analisti di Mps Capital Services probabilmente il recente rialzo dei tassi Usa, e conseguente allargamento del differenziale dei tassi, ha portato a ricoperture sulle posizioni corte di biglietto verde. Il cambio euro/dollaro si è così spinto sotto quota 1,22 avvicinandosi al forte supporto in area 1,2150. La rottura di tale supporto, in vista della riunione Bce di oggi, potrebbe spianare la strada ad ulteriori ribassi. Dalla riunione Bce non sono attesi cambiamenti alla politica monetaria ma sarà, come sempre, importante seguire la conferenza stampa di Draghi. In particolare, sottolineano gli analisti, l’attenzione sarà rivolta a quanto il presidente potrà dire in merito alle indiscrezioni di una decisione sul Qe nella riunione di luglio e non giugno come ampiamento atteso. Sul fronte macro continuano a deludere gli indicatori anticipatori. Dopo l’indice Zew, anche l’indice Ifo tedesco ha registrato un calo della componente corrente e prospettica, con quest’ultima scesa ai minimi da agosto 2016.

Petrolio di nuovo in salita

Il greggio è nuovamente in rialzo con il Brent, sopra i 74 dollari al barile e il Wti sopra i 68 dollari al barile (segui qui l'andamento di Brent e Wti in tempo reale). Il rialzo di scorte e produzione Usa è stato compensato dall’attesa che Trump possa tirarsi fuori dall’accordo firmato con l’Iran, stando ad alcune dichiarazioni di Macron.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

© Riproduzione riservata