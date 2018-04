Opa Eletropaulo,Enel rilancia a 32 reais e Neoenergia ribatte a 32,1

Enel ha rilanciato sul prezzo dell'Opa per la società brasiliana Eletropaulo. La società italiana ha presentato ieri nel tardo pomeriggio brasiliano (circa le 23 in Italia) un'integrazione al prospetto di offerta pubblica di acquisto combinata ad aumento di capitale che eleva da 28 a 32 reais il prezzo. Il rilancio era atteso: il fatto che una contro-offerta fosse allo studio lo aveva confermato lunedì scorso, in un'intervista alla stampa spagnola, l'amministratore delegato della società elettrica, Francesco Starace.

Sempre nelle stesso ore, però, anche Neoenergia ha rilanciato il proprio prezzo, portandolo a 32,1 reais. Nel frattempo Eletropaulo avrebbe stabilito di ritirare l'aumento di capitale nelle modalità approvate lo scorso 16 aprile.



La tempistica

La decisione di rilanciare ora, a pochi giorni dalla controffensiva lanciata dalla concorrente Iberdrola che attraverso la controllata Neoenergia aveva portato il prezzo da 25,5 a 29,4 reais, dimostra che il gruppo italiano non intende arretrare di un passo sul campo di battaglia. La mossa del gruppo guidato da Starace è rivelatrice di molte cose. Innanzi tutto l'incremento proposto, che è più elevato rispetto a quello della concorrente spagnola: il ritocco di Enel rappresenta circa il 9% in più del prezzo di Neoenergia e circa il 15% in più del proprio ultimo prezzo. Gli spagnoli si erano fermati a un 5% rispetto al prezzo espresso dalla prima Opa Enel. La società italiana, dunque, ha voluto dare dimostrazione di una forza finanziaria che fa perno sulla possibilità di estrarre valore dalla sinergie su Eletropaulo nonostante il costo dell'acquisizione sia destinato a salire giorno dopo giorno. E questo, a maggior ragione, alla luce del fatto che tutti i concorrenti in corsa sanno di doversi poi sfidarsi in un'asta pubblica che si svolgerà il 18 maggio nella sede della Borsa di San Paolo. Neoenergia però ha voluto portarsi subito di nuovo in vantaggio.

L’asta

E' chiaro che in vista dell'asta i concorrenti devono dosare l'utilizzo delle risorse finanziarie adesso per non trovarsi al limite nel giorno decisivo. In ogni caso c'è tempo fino all'8 maggio per migliorare o correggere le offerte già presentate oppure perché un nuovo player scenda in campo. Da giorni le indiscrezioni riportano l'interesse dei cinesi di State Grid of China. Nel comunicato diffuso lunedì dal cda di Eletropaulo, dopo la riunione con la quale è stato deciso di confermare l'operazione di aumento di capitale, il board aveva alzato alla palla a Enel. “Sta ora a Enel fare il prossimo passo, rilanciare sul prezzo e impegnarsi a sottoscrivere l'aumento (prima e non dopo l'Opa, come invece proposto dalla società italiana, ndr) allineandosi a quanto proposto dal concorrente”, si chiosava. La soglia dei 32 reais, del resto, ormai era quasi stata segnata dal mercato: il titolo di Eletropaulo ieri ha chiuso a 30,6 reais.

