Quest’anno 20 miliardi di dividendi. Ecco dove reinvestirli

Oltre 20 miliardi solo in Italia e più di mille nel mondo: è questo l’ammontare dei dividendi in arrivo quest’anno dalle azioni. Del resto, gli utili aziendali sono in crescita del 6% a livello globale e le stime li indicano in aumento a +18% negli Stati Uniti e a +8% in Europa. Per le big di Piazza Affari classificate nel Ftse Mib i profitti sono addirittura previsti a +25%. Complici i tassi di interesse ai minimi storici, la remunerazione degli azionisti dribbla senza fatica le cedole delle obbligazioni, fino a eguagliare o quasi il coupon di quelle molto rischiose.

All’investitore però, si pone il dilemma di come impiegare i frutti dei suoi risparmi; i mercati, infatti, sono in bilico tra la riduzione delle politiche monetarie espansive e le tensioni internazionali da un lato, e un’economia stabile in zona crescita dall'altro, che però inizia a dare qualche segno di rallentamento. Il rendimento del titolo di stato decennale americano arrivato alla soglia del 3% è diventato il simbolo-spartiacque tra una fase di ripresa moderata a condizioni finanziarie accomodanti e un ritorno a un mondo più volatile, con l’inflazione che cova sotto la cenere.



I gestori di patrimoni interpellati da Plus24 in edicola sabato 28 aprile con Il Sole 24 Ore non hanno dubbi per i mesi a venire: i motori delle Borse girano a regime e le laute remunerazioni offerte dalle società quotate sono una cartina di tornasole del loro buon stato di salute. Se si vuole optare ancora per titoli che garantiscono flussi periodici, la regola sempre valida da seguire – che siano tempi di crescita o meno - è che i dividendi siano sostenibili, e non una compensazione per l’ erosione del capitale. Per limitare il rischio è meglio evitare azioni che hanno già corso molto, come quelle delle grandi corporazioni negli Stati Uniti o delle piccole imprese italiane, e puntare su segmenti che abbiano margini di recupero: i finanziari e gli industriali in Europa, le grandi del listino milanese, le bistrattate compagnie tedesche che hanno sofferto le preoccupazioni per i dazi e l'euro forte.

