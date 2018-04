Borse consolidano i rialzi di aprile. Corre Tenaris. Euro/dollaro sotto 1,21

Partenza di settimana in contenuto rialzo per le Borse europee che si apprestano a chiudere un mese di aprile particolarmente brillante (+3,5% lo Stoxx600). Sull'altra sponda dell'Atlantico parte bene anche Wall Street, con gli acquisti che caratterizzano l'inizio della seduta. Milano che ha guadagnato finora nel mese il 7% circa e Francoforte oltre il 4%. Mentre l'euro/dollaro scende ulteriormente e rompe al ribasso quota 1,21, gli indici principali guadagnano qualche decimo di punto percentuale con Madrid più vivace. Passo positivo anche per Londra grazie alle performance dei supermercati Sainsbury e del gruppo della pubblicità Wpp. A Piazza Affari il FTSE MIB, che aveva ritrovato quota 24mila punti, ha poi invertito la rotta, tornando in negativo dopo le dichiarazioni del leader del Movimento 5 Stelle (primo partito nelle ultime politiche del 4 marzo), Luigi Di Maio, che ha in pratica messo fine al tentativo di creare una alleanza di governo con il Partito Democratico e auspicato il ritorno alle urne già a giugno. Pesano anche i realizzi su Fiat Chrysler Automobiles e la debolezza di Eni, nonché il dietrofront di Italgas e delle utility e di alcuni bancari (Mediobanca, Banco Bpm).

Tenaris ok. Poste a 8 euro su possibile alleanza con Generali

In evidenza Tenaris che sfrutta ancora la trimestrale e il quarto incremento settimanale di fila delle trivelle di perforazione petrolifera attive negli Stati Uniti: le case di investimento sono ottimiste sulle prospettive del 2018. Vivace Poste Italiane sulla possibile partnership con Generali nelle polizze assicurative danni e sull'annuncio a sorpresa fatto dalla società che programma un'0perazione di riacquisto di azioni proprie fino a 500 milioni di euro. Nel comparto assicurativo, salgono anche Unipol e Unipolsai. Dopo un avvio debole legato ai conti trimestrali, che hanno evidenziato in calo dei ricavi vicino all'1% a 2,1 miliardi di euro, si è ripresa Luxottica grazie alla spinta del dollaro. Fuori dal Ftse Mib spicca il balzo di Juventus Fc ormai vicinissima alla vittoria nel campionato di Serie A di calcio. Precipita Ternienergia che ha chiuso il 2017 con una perdita di circa 40 milioni di euro.

Debole Telecom: settimana della verità per la battaglia Vivendi-Elliott

Dopo una mattinata positiva, è passata in rosso Telecom Italia a pochi giorni dall'appuntamento cruciale per il riassetto del governo societario: questa mattina il fondo Elliott ha diffuso una nota in cui supporta pienamente il ceo Genish sottolineando che non esiste alcun piano industriale alternativo a quello proposto dal manager israeliano.Elliott, socio di Telecom con quasi il 9%, «cerca di offrire idee costruttive per migliorare il piano di creazione di valore di Tim presentato da Genish il 7 marzo. Non esiste un piano aziendale alternativo. Elliott e i suoi candidati indipendenti sostengono pienamente Genish e sono incoraggiati da Genish» riporta la nota del fondo americano in vista dell'assemblea Telecom del 4 maggio chiamata a votare le liste concorrenti di Vivendi e dello stesso Elliott. Elliott si dice inoltre concorde con l'ottenimento dell'investment grade prima di deliberare la distribuzione di un dividendo.

Per il fondo «il management guidato da Genish, assieme a un board indipendente, valuterà se e quando portare avanti le iniziative strategiche, nel migliore interesse della societa' e nell'intento di creare valore per tutti gli azionisti». Elliott, precisa la nota, «è solo un azionista; il cda e il management di Tim avranno la responsabilità di indirizzare i tempi e la strategia ottimali per l'azienda».

Salini Impregilo protagonista: in Usa valuta vendita asset e quotazione

Scatto in Borsa di Salini Impregilo sulla prospettiva di possibili cessioni negli Stati Uniti che riguardino alcune delle attività del gruppo di costruzioni. Le quotazioni salgono di oltre il 6%. Nel corso della assemblea degli azionisti l'amministratore delegato Pietro Salini ha spiegato che il gruppo «sta

anche valutando di cedere al mercato alcune attività nella produzione e distribuzione di sostanze bituminose, abbiamo dato mandato a una importante banca d'affari, questa transazione vale l'intero investimento effettuato in Lane».

Le attività che la società intende vendere fanno parte della divisione Plants & Paving di Lane Industries, società americana rilevata nel 2016 per 406 milioni di dollari. Goldman Sachs è stato nominato advisor finanziario. Sempre negli Usa, Salini ha confermato la volontà di rafforzamento nelle attività core valutando «potenziali acquisizioni». L'amministratore delegato ha poi annunciato che entro 12-12 mesi Salini vorrebbe procedere a una quotazione negli Stati Uniti.

Balzo Sainsbury che compra Asda. Sale Dt: nozze tra T-Mobile Us e Sprint

Nel resto d'Europa gli acquisti premiano in primo luogo le società dei media: il comparto è influenzato dal +7% di Wpp a Londra dopo i conti trimestrali che hanno evidenziato un +0,8% dei ricavi a perimetro uniforme mentre il management ha confermato la guidance sull'intero esercizio. Nel settore tlc ha rallentato la corsa Deutsche Telekom a Francoforte che ha annunciato l''accordo con i giapponesi di Softbank per l'inegrazione tra T-Mobile Us (Dt) e Sprint(Softbank), due tra i principali operatori della telefonia mobile negli Stati Uniti. Dalla aggregazione nascerà una nuova entità con DT al 42% e i giapponesi di Softbank al 27%. Sul Ftse 100 spicca il +17% di Sainsbury grazie all'operazione di fusione con Asda (gruppo Walmart) da cui nascerà il leader della grande distribuzione nel Regno Unito per quote di mercato.

Petrolio cala. Dollaro sempre tonico: oggi dati Usa su redditi e consumi

Sul mercato valutario, l'euro, oltre ad arretrare sul dollaro, scivola a 132 yen (132,29 venerdì) e resta a 0,88 sterline (0,8799). Il dollaro si rafforza sia nei confronti della valuta giapponese (a 109,38 yen per un dollaro) sia nei confronti di quella britannica (a 1,3723 dollari per una sterlina). Il petrolio cede quasi un punto percentuale: il Wti giugno tratta a 67,4 dollari al barile, il Brent giugno a 73,9 dollari al barile.

Inflazione Usa riaggancia i target Fed

Nel terzo mese in cui la riforma fiscale Usa è entrata in vigore, ossia marzo, gli americani hanno visto crescere i loro salari e hanno speso di più. Secondo quanto riportato dal dipartimento del Commercio, le spese per consumi sono salite dello 0,4% sul mese precedente, in linea alle stime degli analisti. I redditi personali sono aumentati dello 0,3% contro previsioni per un +0,4%. Inoltre, La misura preferita dalla Federal Reserve per calcolare l'inflazione, il dato Pce , è rimasta allo 0% a marzo su base mensile, mentre su base annuale è salita del 2%, il livello considerato ottimale dalla Fed e livello raggiunto in precedenza a febbraio 2017.

