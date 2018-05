Da Marriott a Walmart, le super-fusioni da 72 miliardi di dollari

Non sarà febbre da merger, ma poco ci manca. Il lunedì di Wall Street di ieri è stato scandito da una serie di accordi di fusione e acquisizione per un valore complessivo di circa 72 miliardi di dollari, come nella migliore tradizione del Monday merger (in gergo, i lunedì caratterizzati dall’annuncio degli accordi siglati nel weekend). L’ondata di operazioni ha coinvolto settori diversi, dalle telecomunicazioni all’energia, passando per il real estate e la vendita al dettaglio. Al di là dei picchi isolati, è l’intero anno che sembra propizio al settore. Secondo dati di Thompson Reuters, l’attività di M&A (merger&acquisitions) è in rialzo del 29% nei soli Stati Uniti e del 56% su scala globale rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Un trend che sembra riververarsi anche in Italia, dove le operazioni di M&A hanno raggiunto un valore di 10 miliardi di euro nell’arco di tre mesi.

Da T-Mobile a Sainsbury's, chi ha comprato chi

In ordine di grandezza, il merger più vistoso è quello che ha portato al matrimonio tra due grossi operatori delle telco statunitensi: T-Mobile e Sprint. L’accordo, dal valore di 26,5 miliardi di dollari, sfocerà nella costituzione del secondo gestore di telefonia mobile degli Stati Uniti, dopo Verizon ma alle spalle di AT&T. L’ipotesi di un «terzo polo» nel settore, valutato complessivamente 146 miliardi di dollari, non ha comunque scaldato gli investitori. Le azioni di entrambi sono arrivati a cedere ieri oltre il 13% (Sprint) e il 6,2% (T-Mobile) del proprio valore, nel timore del mercato di uno stop da parte dell’antitrust. Sul fronte energetico, Marathon Petroleum acquisirà per 23,3 miliardi la concorrente Andeavor, dando vita al primo gruppo di raffinazione petrolifera negli Stati Uniti. Nel dettaglio, Marathon Petroleum pagherà circa 152,27 dollari per ogni azione, con un premio intorno al 24% rispetto al prezzo di chiusura del 27 aprile.

Virando sul real estate, e nel dettaglio sugli hotel di lusso, un marchio noto anche ai non addetti ai lavori come Marriott Vacations Worldwide ha comprato per 4,7 miliardi di dollari cash la concorrente Ilg. Il risultato è «il più grande marchio per resort di lusso», come l’ha definita l’agenzia Bloomberg, con un fatturato aggregato di 2,9 miliardi di dollari e 100 hotel su scala globale. Il gruppo Prologis, specializzato nella gestione di asset immobiliari e globali, ha assorbito il fondo rivale Dct Industrial Trust per 8,4 miliardi di dollari, da corrispondere in scambio di azioni. Una mossa che consolida la presenza di Prologis in California e segna un distacco dalla concorrenza nel mercato dei centri di distribuzione, diventati un asset appetibile sulla spinta dell’effetto-Amazon e delle vendite online. E a proposito di Amazon, il colosso statunitense del “vecchio” retail Walmart ha concordato una fusione da 10 miliardi di dollari con la catena di supermercati britannica Sainsbury’s. L’intesa si tradurrà in un gruppo con fatturato per 51 miliardi di sterline (68,9 miliardi di dollari) e quasi 3mila punti vendita sull’Isola, lanciando un guanto di sfida al gigante del commercio online di Jeff Bezos.

