Assemblea Tim, scatta lo showdown. Cdp con Elliott, le posizioni in campo

Conto alla rovescia in attesa dell’assemblea di Telecom Italia di venerdì, quando si conoscerà il vincitore tra i due contendenti: il primo socio Vivendi (con il 23,9%) e il fondo attivista Elliott (che ha l’8,8%).

È attesa, almeno stando alle azioni depositate, un’ affluenza record di circa il 66%-67% del capitale sociale. Nell’ultima assemblea del 24 aprile, chiamata sostanzialmente ad approvare i conti e nominare Amos Genish amministratore, si è registrata un picco del 65,9 per cento.

All’ordine del giorno dell’assemblea dei soci c’è la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. A confrontarsi ci sono due liste di maggioranza, quella del fondo di Paul Singer e quella presentata dalla media company francese. Il voto dell’assemblea deciderà chi dei due avrà la maggioranza dei consiglieri in cda. Intanto, secondo quanto si apprende, la Cdp, azionista con circa il 5%, dovrebbe votare domani per la lista di Elliott. La Cassa, che avrebbe depositato l’intera quota azionaria, nell’ultima assise del 24 aprile era rimasta silente. Domani potrebbe ufficializzare le motivazioni del suo recente investimento in Telecom Italia e, con il suo 5%, rappresentare proprio l’ago della bilancia. All'arrivo nell’azionariato il mese scorso, la scelta della Cassa venne letta come favorevole al fondo Elliott nell’ottica del progetto di scorporo della rete di Telecom per poi fonderla con Open Fiber (di cui Cdp assieme ad Enel è azionista). Cdp ha dichiarato che il suo investimento«rientra nella sua missione istituzionale a supporto delle infrastrutture strategiche nazionali». Qualunque sia l’esito dell’assemblea, tuttavia, quella di domani potrebbe essere solo essere una tappa, sebbene cruciale, del duello tra i due contendenti.

Vince Elliott o Vivendi? Si rischia un cda spaccato in entrambi i casi

Con qualunque esito dell’assemblea di domani, il rischio è quello di ottenere un cda spaccato fin dall’origine. Se ad avere la maggioranza sarà la lista di Vivendi entreranno in cda: Amos Genish, Arnaud de Puyfontaine, Franco Bernabè, Marella Moretti, Frederic Crepin, Michele Valensise, Giuseppina Capaldo, Anna Jones, Camilla Antonini, Stephane Roussel. I restanti 5 consiglieri saranno presi dalla lista di Elliott: Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Paola Giannotti de Ponti, Luigi Gubitosi.

In caso di vittoria di Elliott, invece, entreranno nel board, i 10 consiglieri della lista del fondo, ovvero Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Paola Giannotti de Ponti, Luigi Gubitosi, Paola Bonomo, Maria Elena Cappello, Lucia Moreselli, Dante Roscini, Rocco Sabelli. Vivendi piazzerebbe in questo caso: Amos Genish, Arnaud de Puyfontaie, Marella Moretti, Michele Valensise, Giuseppina Capaldo. Comunque vada l’assemblea e chiunque sia il vincitore, il rischio che si corre è quello di una difficile governabilità dell’azienda. Per questo motivo i due contendenti probabilmente dovranno aprire un confronto e trovare una formula per poter convivere in Telecom Italia. Si tratta di un terreno molto delicato alla luce dell’eventualità che sia riscontrato concerto tra i due, ipotesi che farebbe scattare l’obbligo di opa visto che i due azionisti superano assieme la soglia del 25 per cento.

Il fattore Genish

Tutti vogliono Amos Genish amministratore delegato. Almeno stando alle dichiarazioni di Elliott e di Vivendi. E stando al voto, plebiscitario, nell’assemblea del 24 aprile che ha nominato Genish amministratore. Il manager israeliano, infatti, cooptato in consiglio per essere nominato ad, doveva essere nominato innanzitutto amministratore dall’assemblea. Ora il manager, che gode di un’ottima reputazione tra gli investitori, è direttore generale dell’azienda. A più riprese Genish, conteso tra i due schieramenti, ha chiarito che resterà in Telecom a patto che gli azionisti votino il suo piano industriale. Il suo è il primo nome della lista Vivendi.

Un braccio di ferro lungo due mesi

L’assemblea di domani arriva al termine di numerose botte e risposte, mosse e contromosse da parte di Elliott e Vivendi. Dal 6 marzo, giorno dell’ufficializzazione dell’ingresso del fondo nella società italiana, passando per le battaglie legali fino agli ultimi dieci giorni roventi. Tra i punti salienti della vicenda, c’è stata la richiesta di Elliott di revocare i sei consiglieri di Vivendi per sostituirli con nuovi sei amministratori. Il fondo, nel suo manifesto sul sito Trasformingtim.com ha spiegato che il titolo Telecom è sottovalutato e ha elencato un lungo numero di vicende in cui sono emerse divergenze tra gli interessi del socio maggioritario e gli interessi delle minoranze. Per queste ragioni, secondo il fondo, serve un cda indipendente che faccia gli interessi di tutti gli azionisti.

Alla richiesta di revoca degli amministratori da parte del fondo, i consiglieri in quota Vivendi hanno risposto annunciando il 22 marzo le loro dimissioni a valere dal 24 aprile, e provocando così la decadenza automatica del consiglio di Telecom. Una decisione a cui ha fatto seguito la contromossa del collegio sindacale che autonomamente ha integrato l’ordine del giorno dell’assemblea del 24 aprile, chiamata ad approvare i conti, con le richieste di Elliott. Contro questa decisione è scattato il ricorso al giudice di Vivendi e di Tim. Il 23 aprile, alla vigilia dell’assemblea, il fondo Elliott ha interrotto le sollecitazioni di deleghe per il 24 aprile; poco dopo il tribunale di Milano ha accolto il ricorso e bloccato l’integrazione dell’ordine del giorno. Dall’assemblea del 24, dove con un plebiscito i soci hanno votato Genish amministratore e che è stata caratterizzata da toni pacati, negli ultimi 10 giorni c’è stato un infittirsi di dichiarazioni, accuse e precisazioni. Vivendi ha accusato Elliott di incoerenza sulla nomina di Genish come amministratore visto che «contesta il piano industriale difeso dal ceo e dal management di Telecom Italia». Elliott, dal canto suo, ha smussato la sua posizione affermando di non avere un piano alternativo a quello di Genish e di dare pieno supporto alla strategia approvata dal management il 7 marzo. Vivendi ha nuovamente accusato Elliott di incoerenza. Domani l’assemblea sarà presieduta, come già successo il 24 aprile dal vicepresidente Franco Bernabè (che è assistito in questo compito dall’avvocato Alberto Toffoletto di Nctm). E ai soci spetterà l’ultima parola.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

