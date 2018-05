Borse, nei primi mesi del 2018 il cash ha battuto azioni e bond. Durerà?

“Cash is trash”, dicono gli operatori di Wall Street: il contante è spazzatura, perché per quanto metta al riparo da crolli e sorprese negative, rende pochissimo in termini nominali e a volte perde soldi in termini reali (ovvero se si tiene conto dell’inflazione). Nel primo trimestre del 2018 tuttavia il cash, inteso come titoli di Stato Usa a brevissimo termine (fino a tre mesi), ha battuto tutti: sia i mercati azionari statunitensi, azzoppati dal mini-crollo di inizio febbraio, che quelli obbligazionari, alle prese con i rialzi dei tassi operati dalla Fed.

Dando un’occhiata ai dati, scopriamo infatti che da gennaio a marzo l’Us Treasury Bill 0-3 month Index ha guadagnato uno 0,3%, performance magari risibile ma comunque superiore sia a quella dell’azionario dell’S&P500 total return (che ha perso lo 0,8%) che a quella dei titoli di Stato decennali statunitensi (-2,4%).

Che cosa significa tutto questo? Che la musica sui mercati sta cambiando? Che bisogna indossare l’elmetto della liquidità per essere pronti a un potenziale crollo di Borsa? Prima di rispondere facciamo un paio di ragionamenti sulla base del passato.

Confrontiamo innanzitutto le performance storiche di cash (Treasury a 3 mesi), azioni (S&P500) e obbligazioni (Treasury a 10 anni) forti di dati che arrivano addirittura indietro fino al 1928. I risultati: se consideriamo i singoli anni solari, in novant’anni di storia il contante ha battuto gli altri due asset solo nel 13% dei casi. Gli ultimi anni d’oro della liquidità sono stati il 1994, e prima ancora il 1990 e il 1981.

Se però ci spostiamo in un’ottica decennale, ovvero valutiamo le performance delle tre asset class nell’arco di dieci anni, ecco che dal 1928 la liquidità vince solo nel 9% dei casi, contro l’11% dell’obbligazionario e ben l’80% dell'azionario. Su scala trentennale poi non c’è partita: a vincere è sempre l’azionario, il che la dice lunga su quale asset prediligere in un’ottica di lungo periodo.

Vediamo invece le performance “assolute” del cash, ossia non confrontandolo con altri asset ma valutandone semplicemente i ritorni. Anche in quest’ottica, il contante non sembra l’affare del secolo, soprattutto per l’investitore di lungo periodo. Vero è che prima della grande crisi investire in liquidità poteva essere una scelta plausibile, per quanto non particolarmente lungimirante: dal 1948 al 2007 i rendimenti reali (quindi considerando l’inflazione) sono stati pari all’1,3% medio annuo, una performance inferiore ad azionario e obbligazionario ma non poi così malvagia. L’unico periodo in cui il cash ha sofferto in termini reali è stato durante gli anni Settanta-inizio Ottanta, quelli dell’inflazione a doppia cifra.

Dopo la crisi del 2008 però la musica è cambiata. In peggio. La misure di politica monetaria non convenzionali messe in piedi dalla Federal Reserve hanno schiacciato i tassi vicino allo zero dal dicembre 2008 al dicembre 2015 mentre l’inflazione è restata sostenuta (in media l’1,7% annuo): questo significa che investire in liquidità ha significato perdere quasi il 12% in sette anni in termini di potere d’acquisto, mentre la Borsa metteva a segno un balzo a tre cifre percentuali.

Ora però lo scenario sta di nuovo mutando. Nonostante la correzione dai massimi, le valutazioni dell’azionario soprattutto statunitense restano un po’ “tirate” mentre i tassi dell’obbligazionario continuano a salire. Questo significa che il cash è destinato a diventare più attrattivo rispetto al passato, almeno nel breve periodo (da uno a tre anni). «Ma nel lungo periodo, poniamo per esempio due decenni, è assai improbabile che la liquidità sia destinata a battere un portafoglio equilibrato di azioni e obbligazioni», nota Charlie Bilello, direttore dell’ufficio studi di Pension Partners.

Questo non significa che tenere una parte del proprio portafoglio in liquidità per far fronte a emergenze personali o a fasi di elevata volatilità di Borsa sia una cattiva idea. Ma da qui a pensare che il cash sia il miglior investimento possibile nel lungo periodo ce ne passa.

