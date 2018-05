Credit Agricole con Indosuez si prende Banca Leonardo

Banca Leonardo con il benestare di Banca D’Italia passa definitivamente a Indosuez Wealth Management, brand globale specializzato nel wealth management del Gruppo Crédit Agricole. L'acquisizione (i francesi hanno rilevato il 94,1%) , annunciata a novembre scorso, rafforza ulteriormente la presenza del Gruppo in Italia: 230 collaboratori in sei città diverse per un totale delle masse in gestione che arriva così a circa 7 miliardi di euro. Nel breve termine i due brand restano separati sotto il cappello di Indosuez Wealth Management Europe in vista di un ulteriore possbile sviluppo.

Indosuez Wealth Management. A livello globale, il brand specializzato nel wealth management del gruppo Crédit Agricole è n° 13 a livello mondiale in termini di capitale Tier 1 (fonte: The Banker, luglio 2017). Forte di 140 anni di esperienza nell'advisory a famiglie ed imprenditori in tutto il mondo e del suo approccio su misura, Indosuez Wealth Management è uno dei leader globali del wealth management. Dispone di 3.110 dipendenti in 14 paesi in tutto il mondo, con sedi in Europa (Francia, Belgio, Spagna, Italia, Lussemburgo, Principato di Monaco e Svizzera), Asia-Pacifico (Hong Kong, Singapore e Nuova Caledonia), Medio Oriente (Abu Dhabi, Dubai e Libano) e Americhe (Brasile, Uruguay e Miami) ed ha masse in gestione per 118 Mld€ (al 31/12/2017).

Il team italiano. Giovanni Bertino sarà il nuovo direttore generale di CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch, in sostituzione di Luca Caramaschi che diventa aministratore delegato e direttore generale di Banca Leonardo. Giovanni Bertino risponderà a Olivier Chatain, amministratore delegato di CA Indosuez Wealth (Europe). Ariberto Fassati sarà il presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Leonardo e Bertrand de Margerie il Vice-direttore Generale di Banca Leonardo



Lo sviluppo in Italia di Indosuez. La conclusione di questa operazione rappresenta un passo importante per lo sviluppo di Indosuez in Italia, uno dei “core market” del Gruppo. «I nostri team sono impazienti di lavorare al fianco dei colleghi di Banca Leonardo - ha ricordato Olivier Chatain, CEO di CA Indosuez Wealth (Europe) - , un solido e prestigioso attore del wealth management in Italia. La nostra ambizione comune è di proporre un'offerta completa e personalizzata di wealth management alle famiglie e agli imprenditori italiani». L'operazione avrà un impatto di circa 1 punto base sul Common Equity Tier 1 ratio di Crédit Agricole S.A., e nessun impatto significativo sul Common Equity Tier 1 ratio del Gruppo Crédit Agricole.

