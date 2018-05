Il dollaro si rafforza con la disoccupazione Usa. Ferrari da record

L'ulteriore indebolimento dell'euro, con il cambio sul dollaro a 1,19 e sui livelli dei primi giorni del 2018, sta spingendo tutte le Borse europee e ha riportato sulla parità anche Parigi nonostante il ko di Societé Generale seguita a ruota da Bnp Paribas. Piazza Affari è nettamente la migliore (segui qui l'andamento dei listini) grazie alla super Ferrari e alla reazione di Tim e Mediaset alla vittoria del fondo Elliott nella battaglia per il cda del gruppo telefonico. A livello macro, l'attenzione continua a essere catalizzata dalle discussioni tra Stati Uniti e Cina sui dazi, con gli investitori che si chiedono se si riuscirà a evitare una guerra commerciale. Il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, ha parlato di «conversazioni molto positive con Pechino». E' stato però il dato sull'occupazione americana di aprile a far decollare il dollaro e a sostenere i titoli delle società esportatrici europee : i nuovi occupati negli Usa sono aumentati meno delle previsioni, ma il tasso di disoccupazione è calato dal 4,1 al 3,9%, il minimo dal dicembre 2000, cosa che sarà tenuta in considerazione dalla Federal Reserve per le decisioni sulla rapidità di ulteriori giri di vite sul costo del denaro. Sempre sul fronte macroeconomico, in Europa si guarda ai dati sul settore servizi: in Italia l'indice Pmi è rimasto invariato in aprile, il corrispettivo spagnolo è calato, mentre quello francese è aumentato. Intanto Wall Street ha aperto in calo e si avvia verso la settimana peggiore da oltre un mese.

Telecom gira in positivo dopo vittoria Elliott per Cda

A Milano l'osservata speciale è stata Telecom Italia, nel giorno dell'assemblea per il rinnovo del Cda, ultimo capitolo della battaglia tra Vivendi ed Elliott: il titolo, che ha trascorso in rosso tutta la prima parte della giornata, ha virato in positivo ed è tra i migliori del Ftse Mib dopo che la lista del fondo americano ha vinto con il 49,84% dei voti, mentre la lista di Vivendi ha incassato il 47,18% dei voti. Il nuovo board sarà dunque composto da Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Paola Giannotti de Ponti, Luigi Gubitosi, Paola Bonomo, Maria Elena Cappello, Lucia Moreselli, Dante Roscini, Rocco Sabelli, dalla lista Elliott e Amos Genish, Arnaud de Puyfontaie, Marella Moretti, Michele Valensise, Giuseppina Capaldo da quella di Vivendi. Il presidente in carica, Franco Bernabé, ha ricordato che gli azionisti rilevanti sono Vivendi con il 23,94% del capitale, Paul Singer con l'8,85% (attraverso Elliott) e Cassa Depositi e Prestiti con il 4,78%. L'esito della assemblea ha fatto decollare anche le azioni Telecom It Rsp visto che ci si aspetta che il progetto di conversione di questi titoli in azioni ordinarie, predicato dallo stesso fondo Usa, possa ora diventare operativo. Brillante anche Mediaset: sbloccato l'affare Tim, la speculazione ora ragiona sulle strategie di Vivendi, secondo azionista di Cologno Monzese.

Sul Ftse Mib giù Moncler, che ha registrato un incremento del 10% nei ricavi trimestrali, mentre rallenta Generali, causa prese di profitto, che ha visto crescere oltre il consensus sia il risultato operativo (+4,9% a 1,3 miliardi) sia l'utile, arrivato a 581 milioni (+8,6%). Bene anche Brembo e Pirelli, così come Salvatore Ferragamo. In coda al listino Leonardo - Finmeccanica e Recordati. Fuori dal listino principale vola Maire Tecnimont dopo i conti pubblicati ieri.

Ferrari aggiorna record e traina la galassia Agnelli

Ferrari preme sull'acceleratore a Piazza Affari, con un rialzo arrivato oltre l'8,5% dopo la trimestrale positiva e superiore alle previsioni, motivo per cui gli analisti hanno rivisto al rialzo le loro stime. Il titolo aggiorna ulteriormente al rialzo il record storico (era stato fissato a inizio maggio a 105,78 euro) e arrivando a guadagnare più del 25% da inizio anno (+28,8% includendo i rialzi odierni). Ferrari fa da traino a tutta la galassia Agnelli, con Fiat Chrysler Automobiles, Exore Cnh Industrialtutte in buon aumento. Come fanno notare gli analisti di Equita, «nonostante un fatturato leggermente inferiore penalizzato dal forex (+1% anno su anno a 831 milioni di euro, contro gli 843 milioni attesi), sia Ebit che utile netto sono stati migliori delle attese», con un rialzo rispettivamente del 19% (a 210 milioni, contro i 191 stimati) e del 20% (a 149 milioni, contro i 134 attesi). Per questo Equita «ha lasciato le stime invariate (aggiornando solo il debito per il buy-back)». Positiva la valutazione anche per un'altra primaria Sim milanese, secondo cui i risultati di Ferrari hanno «battuto nuovamente le nostre stime e quelle di consenso», visto che «l'effetto positivo del mix guidato dalla 812 Superfast e Aperta era atteso in maniera minore» e «resta solida la generazione di cassa». Per questo, le stime sono state ritoccate al rialzo a 144 euro per azione, con valutazione «buy».

Ulteriore sostegno a Fca viene da un report positivo di Goldman Sachs, che ha detto di «continuare a vedere significativo valore per gli azionisti del gruppo, che secondo le previsioni avrà redditività e flusso di cassa sopra le stime». Inoltre, «il nuovo piano strategico 2018-2022 mostrerà la capacità di Fca di sostenere e ulteriormente migliorare il livello di redditività e generazione di flusso di cassa, mentre l'amministratore delegato Sergio Marchionne passerà la palla al suo successore». Come hanno spiegato gli esperti della banca, la creazione di valore strutturale «continuerà a sostenere il titolo nel 2018 e oltre». In aggiunta, lo scorporo di Magneti Marelli, atteso entro fine anno, «dovrebbe ulteriormente sottolineare le opportunità di creare valore».

Tasso di disoccupazione Usa al minimo dal 2000

L'economia americana ha creato meno posti di lavoro del previsto ad aprile (164.000, contro i 195.000 attesi), ma il tasso di disoccupazione è calato dal 4,1 al 3,9%, il minimo da dicembre 2000 e un ribasso superiore alle previsioni, che parlavano del 4%. Sul dato ha però inciso anche il fatto che la partecipazione alla forza lavoro è scesa dello 0,1% al 62,8%. Va comunque detto che le aziende americane hanno aggiunto posti di lavoro ogni mese da ottobre 2010, una serie positiva di 91 mesi e il più lungo periodo di sempre di miglioramento dell'occupazione.

Euro si indebolisce ancora, petrolio torna a salire

Sul fronte valutario l'euro si indebolisce a quota 1.19 dollari, livello minimo da inizio gennaio 2018. La moneta unica è scambiata a 130,3 yen, contro i 131,03 della chiusura precedente, mentre il cambio dollaro/yen è a 109,17 (segui qui l'andamento del cambio). Dopo una mattinata di debolezza, i prezzi del petrolio sono tornati a salire sia nei future del Wti a giugno sia quelli a luglio del Brent (segui qui l'andamento del barile).

BTp: spread con Bund in calo

Prosegue il calo dello spread tra BTp e Bund registrato alla vigilia. Il decennale benchmark (Isin IT0005323032) segna un differenziale di rendimento con i pari scadenza tedeschi di 119 punti base, dai 121 del riferimento. Il rendimento del decennale italiano scende all'1,72% dall'1,74% precedente (segui qui l'andamento).

Piazze asiatiche in ribasso, Tokyo chiusa per festività

Le borse asiatiche hanno chiuso in calo, dopo la seduta contrastata precedente. I principali listini hanno seguito i ribassi di Wall Street, dove gli investitori hanno digerito dati macroeconomici e una nuova ondata di trimestrali. La cautela ha avuto la meglio in attesa di capire l'esito delle trattative su Cina e Stati Uniti sui dazi. Seul ha chiuso in calo, Shanghai e Hong Kong hanno fatto lo stesso. Chiusa Tokyo per la festività del Greenery Day, cosa che ha contribuito a tenere bassi i volumi di scambio.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)



