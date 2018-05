In Borsa vincono i buoni: le «azioni responsabili» guadagnano di più

A essere buoni ci si guadagna. Le “azioni buone e responsabili”, quelle che sfoggiano i migliori rating sotto il profilo ambientale, sociale o di governance, vengono premiate dal mercato più delle altre. Lo rivela il primo studio europeo sulla correlazione tra rating ESG (environment, social, government) e performance azionarie, condotto dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Banor sim con la stessa metodologia utilizzata dalla Harvard Business School per analizzare il mercato statunitense.

La ricerca si è concentrata sulle performance tra il 2012 e il 2017 delle società che compongono l’indice Stoxx Europe 600, forte di seicento titoli di aziende ad alta, media e bassa capitalizzazione appartenenti a 17 Paesi europei. In realtà le azioni considerate sono state ben 882, perché nell’arco dei sei anni in cui è stata condotta l’analisi la composizione dello Stoxx 600 è periodicamente cambiata.

Per ogni titolo sono stati raccolti i dati sui prezzi di Borsa, sulla performance operativa riportata nei bilanci e sulla rendicontazione non finanziaria relativa a parametri ESG, quest’ultima sulla base dei dati Thomson Eikon ESG con i loro 424 indicatori annuali, raggruppati in dieci categorie e disponibili per ogni impresa. Il paniere non include i titoli che non rientrano nel rating ESG, per esempio i produttori di armi.

I risultati premiano appunto le azioni delle società più responsabili sotto il profilo sociale, ambientale e di governance. I titoli appartenenti al quartile delle imprese con più alto rating ESG sono quelli che performano meglio e che mostrano sia una crescita dei ricavi maggiore che una miglior marginalità. Anzi, l’integrazione fra gli indicatori ESG e le classiche considerazioni economico-finanziarie usate dagli analisti nell’approccio value (quello seguito per esempio da Warren Buffett) si rivela secondo lo studio la strategia migliore per creare portafogli efficienti. In particolare sotto il profilo dei rendimenti, perché sul piano della volatilità non emergono grandi differenze tra titoli “buoni” e non.

Tutto questo potrebbe creare un circolo virtuoso, come nota Giancarlo Giudici della School of Management del Politecnico di Milano: integrare criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di attenzione verso tutti gli stakeholders con i modelli tradizionali di analisi finanziaria value-based può dare vantaggi sia ai gestori che agli investitori.

«Di fatto è importante riconoscere che ci sia una correlazione tra migliore performance e aderenza ai principi ESG - sottolinea Massimiliano Cagliero, fondatore e ceo di Banor sim - anche se oggi negli Stati Uniti questa correlazione è spinta pure dai flussi. La speranza è che tutto questo inneschi un circolo virtuoso nell’economia reale, con una spinta sulle aziende quotate ad adeguarsi per attirare investitori». Perché chi diventa più buono, in Borsa, alla fine scopre di essere anche più ricco.

