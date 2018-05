Borse piatte, Piazza Affari ignora stallo politico. Sale Tim prima di cda

La Borsa di Milano ignora lo stallo politico e, nonostante il +1,7% dell'ultima settimana e il +11% dai minimi dell'anno toccati a inizio marzo, consolida i massimi dal 2009 nel giorno dell'ultimo giro di consultazioni da parte del presidente della Repubblica italiana per individuare una maggioranza di governo. Il FTSE MIB è piatto così come gli altri indici europei mentre Londra è ferma per la festività dell'Early May Bank Holiday. Ancora realizzi su Moncler dopo una trimestrale con ricavi superiori alle previsioni mentre correggono le utility (Enel e Terna in particolare) insieme a Generali e Fca. Brillante Stmicroelectronics, sale Saipem dopo che Moody's ha confermato il rating Ba1 e l'outlook stabile. Telecom Italia aggancia quota 0,86 nel giorno del primo cda dell'era Elliott. Attese le trimestrali per Italgas e Ferragamo sul Ftse Mib.

Acquisti su energia, tecnologici e settore alimentare

Senza freni la corsa di Ferrari (già +30% da inizio anno) che traina ancora il suo azionista Exor. Tra i petroliferi salgono Eni eTenaris, anonimo l'avvio del comparto bancario. Fuori dal Ftse Mib ancora in luce Tecnoinvestiment che ha annunciato nei giorni scorsi l'acquisizione in Spagna del 51% di Camerfirma. Nel resto d'Europa, acquisti su tecnologici, energia e alimentare mentre soffrono i bancari. Francoforte sale con Infineon in evidenza mentre Basf paga lo stacco del dividendo. Arretra leggermente Parigi: ancora giù Societe Generale mentre corregge Vivendi che viene da un paio di settimane di rally e aveva reagito bene all'esito dell'assemblea di Tim nonostante la vittoria della lista presentata da Elliott che ha così ottenuto la maggioranza dei consiglieri di amministrazione. Precipita del 13% Air France-Klm a seguito delle dimissioni a sorpresa del suo amministratore delegato.

Euro/dollaro scende verso 1,19. Rally petrolio

L'euro/dollaro torna a scivolare verso gli 1,19: 1,1923 il cambio in avvio dei mercati continentali (1,1960) ancora sotto l'effetto dei forti dati sul mercato del lavoro Usa. Questa settimana in calendario l'inflazione americana di aprile (giovedì). L'euro cede terreno anche nei confronti della moneta giapponese e di quella britannica (questa settimana è in programma la riunione del comitato di politica monetaria della Banca di Inghilterra): il cambio euro/yen si attesta a 130,28 (130,50 venerdì sera), l'euro/sterlina a 0,8803 (0,8841). Piatto il dollaro/yen a 109,19 (da 109,12) così come il cambio sterlina/dollaro a 1,3552 (1,3531).

Rally del petrolio, ai massimi dal 2014, sul timore che l'amministrazione Trump non intenda confermare l'accordo sul nucleare iraniano: +1% Wti giugno a 70,37 dollari al barile, +0,85% Brent luglio a 75,5 dollari al barile.

Btp, decennale scende all'1,78%

Avvio di settimana in lieve calo per lo spread BTp/Bund nel giorno in cui sono in programma nuove consultazioni del Capo dello Stato Sergio Mattarella per sbloccare l'impasse e arrivare alla formazione di un nuovo Governo. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005323032) e il pari scadenza tedesco e' indicato infatti a 124 punti base, in frazionale riduzione dai 125 punti della chiusura di venerdì scorso. In discesa anche il rendimento del decennale italiano che e' all'1,78% dall'1,80%

di venerdì.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata