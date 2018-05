Ferrari: da Anna Magnani a Beyoncé, una mostra racconta le donne del Cavallino Rampante

Ci sono passioni che non conoscono genere. Soprattutto quando l’oggetto in questione è uno dei simboli più iconici del Made in Italy: la Ferrari. L’automobile conosciuta è riconosciuta in tutto il mondo per il simbolo del Cavallino Rampante piace infatti tanto agli uomini quando alle donne. Secondo le stime della casa automobilistica di Maranello le acquirenti donne sarebbero cresciute a livello globale raggiungendo quasi il 6% . Mentre nei Paesi considerati emergenti – come nel caso della Cina – la percentuale supera il 20%. L’amore delle donne per la Rossa più famosa ha però origini lontane e radicate soprattutto nel mondo del cinema e dello spettacolo. Non sono poche infatti le attrici che dopo aver usato uno dei modelli Ferrari sul set hanno deciso di comprarne una. È questo il caso per esempio di Anna Magnani che durante le riprese del film “La ragazza d’oro” decise di regalarsi un'esemplare della famosa 212 Inter Coupé. Un modello amato anche da Ingrid Bergaman che la ottenne in dono dal marito, il regista Roberto Rossellini, per il loro anniversario di matrimonio. Preferisce invece la Ferrari FF la cantante Beyoncé, immortalata spesso dai fotografi alla guida di una esemplare del 2011. Questi modelli e molti altri sono in mostra, assieme alle immagini delle donne che li hanno posseduti, presso il Museo Enzo Ferrari che da oggi ospita la mostra “Il Rosso & il Rosa”.

Un’esposizione pensata per raccontare le donne che negli anni hanno conquistato un ruolo crescente nel settore automobilistico come clienti, professioniste e pilote e anche il loro - non sempre scontato - passaggio dal sedile del passeggero a quello di guida. A dispetto dello stereotipo che vuole le donne poco appassionate di guida e di motori, la mostra punta infatti a raccontare come la presenza femminile nella storia della casa automobilistica di Maranello sia cresciuta costantemente. Al punto che sempre più spesso sono donne non solo coloro che le Ferrari le acquistano, ma anche quelle che le progettano e le costruiscono. Secondo le stime diffuse dalla casa automobilistica le dipendenti donne attualmente impiegate sarebbero pari a circa il 20% della forza lavoro. Una percentuale che risente del fatto che quasi l'80% della forza lavoro di Ferrari è rappresentata da ingegneri tra cui però le professioniste femminili stanno crescendo rapidamente, come anche tra i meccanici, un ruolo fino a poco fa ad esclusivo appannaggio maschile.

A iniziare ad aprire le porte alla parità di genere hanno contribuito inoltre le pilote che, se pur ancora timidamente, si sono affacciate nel corso degli ultimi anni anche al mondo delle competizioni automobilistiche. È queso il caso di Deborah Mayer, professionista della finanza e pilota GT la cui automobile è in mostra all'interno dell'esposizione e che ha partecipato all'evento inaugurale. Il lancio della mostra segue di pochi giorni l'annuncio da parte della società di risultati record per il primo trimestre 2018. La casa del Cavallino Rampante ha infatti chiuso il periodo gennaio-marzo con un utile netto di 149 milioni di euro (+19,4% sullo stesso periodo di un anno fa), ricavi saliti dell’1,3% (a 831 milioni di euro) e un ebitda di 271 milioni, in crescita del 13% sul 2017. Mentre per quanto riguarda le stime per la fine dell’anno in corso, Ferrari ha confermato di aspettarsi di chiudere l’anno con consegne sopra le 9mila unità (comprese le super car), e ricavi netti superiori a 3,4 miliardi di euro. E chissà che una quota di questi numeri record non arriverà anche da acquirenti donne, ispirate magari dai tanti volti femminili in mostra a Monza.

