Piazza Affari positiva con le banche. Vola Mps dopo ritorno all'utile

Le Borse europee si muovono poco in avvio di giornata, mentre Milano recupera mezzo punto percentuale dopo la debolezza della vigilia legata all'incertezza sulla formazione del nuovo Governo. La Lega e il M5S, pur avendo detto di aver fatto passi avanti nelle trattative, comunicheranno all'inizio della prossima settimana al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli esiti dei loro colloqui e l'eventuale accordo per il nuovo esecutivo. Sui mercati, al momento, prevalgono le domande su chi sarà il nuovo Presidente del Consiglio e quali saranno i nomi per i ministeri chiave. In avvio lo spread Btp/bun è in calo rispetto alla chiusura di ieri a 136 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,92%. Oggi occhi puntati sul mercato primario con le aste dei BTp a 3, 7 e 15 anni. Sul fronte internazionale, attesa per gli interventi del presidente della Commissione Ue, Jean Claude Junker, e del numero uno della BceMario Draghi a Firenze.

In una giornata povera di dati macro, l'attenzione degli investitori si concentra sulle trimestrali in arrivo. A Piazza Affari stamattina prima dell'avvio è stata la volta di Mediobanca che dopo i conti sale dell'1,9%, Ubi Banca (+2,33%) e Unipol (+0,95%). Prima trimestrale in utile per Mps che strappa al rialzo e sale dell'8%, bene comunque tutto il comparto bancario con Bper in testa al Ftse Mib co un progresso del 2,5%. Prosegue in netto rialzo Prysmian che già ieri aveva strappato in chiusura dopo la trimestrale che ha registrato ricavi in aumento. Le vendite colpiscono invece Azimut (-2%) che ha registrato un primo trimestre inferiore alle attese. Sul mercato valutario, resta poco mosso il dollaro dopo il momentaneo calo della vigilia con l'inflazione Usa inferiore alle attese. Il cambio euro/dollaro oscilla sulla soglia di 1,19 e segna (1,1901) (da 1,1896 ieri sera). Il dollaro/yen e' scambiato a 109,32 (109,5) mentre l'euro/yen è a 130,1 (130,2). Resta sui massimi da tre anni il petrolio con il Wti a 71,24 dollari al barile (-0,17%) e il Brent a 77,25 dollari al barile (-0,28%).

