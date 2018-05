China Three Gorges lancia opa su Edp. Il titolo vola del 10% a Lisbona

L'annuncio dell’opa da parte della Cina Three Gorges, che è già il suo più grande azionista, mette le ali al gruppo Energias de Portugal (Edp) con il titolo che sale di oltre il 10% alla Borsa di Lisbona. China Three Gorges ha reso noto di voler acquisire la quota del 76,7% del capitale di Edp non ancora in suo possesso, per circa 9 miliardi di euro. Il gruppo cinese ha inoltre lanciato un’offerta pubblica di acquisto per Edp Renovaveis, controllata delle rinnovabili di Edp, offrendo 7,33 euro per azione. Il titolo è in progresso del 10,71% a 3,44 euro, portandosi sopra il prezzo di 3,26 euro proposto nell’opa.

Nel dicembre 2011, lo Stato portoghese ha venduto il 21,35% del capitale di Edp a China Three Gorges per 2,7 miliardi di euro e, secondo i termini della privatizzazione, il governo potrebbe avere voce in capitolo. Ma il premier portoghese Antonio Costa ha detto che il suo esecutivo non ha «nulla in contrario» all’acquisizione del gruppo cinese, che nel frattempo aveva già aumentato la sua quota al 23,27% del capitale.

Secondo il quotidiano economico portoghese Jornal de Negocios, Edp attirerebbe anche altri attori del settore elettrico in Europa: la francese Engie, l’italiana Enel e la spagnola Gas Natural Fenosa.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

