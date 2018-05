Panini porta la app dei Mondiali in Cina. Accordo con colosso Tencent

Il Gruppo Panini si allea con Tencent Sports, la piattaforma di digital sport media numero uno in Cina (controllata dal colosso di internet e delle applicazioni digitali Tencent), per portare nel Paese della Muraglia la app studiata in vista dei Mondiali di calcio, che si terranno in Russia in estate. Come ha annunciato la società italiana, licenziataria ufficiale ed esclusivo di Fifa per le figurine e le card collezionabili fisiche e digitali, ha annunciato che Tencent Sports sarà partner strategico del gruppo in Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan (Great China).

La partnership prevede la fornitura di piattaforme distributive per «Fifa World Cup Trading H5 App», l'app creata da Panini e che consente ad appassionati e tifosi di collezionare e scambiarsi le card digitali dei calciatori dei Mondiali di Calcio in Russia. Da marzo in poi l'app ha già registrato oltre 2 milioni di download in Europa e in America ed è attualmente tra le prime 25 app gratuite scaricate in tutto il mondo nella categoria sport. L'alleanza tra i due big dello sport porterà così grandi benefici a centinaia di milioni di appassionati di calcio in Cina durante la FIFA World Cup Russia 2018.

In base all'accordo, Tencent Sports sarà il distributore esclusivo di Panini per la app nei territori indicati, sarà incaricata di gestire gli sponsor e le vendite pubblicitarie del prodotto sul mercato cinese e collaborerà con Panini per esaminare le strategie di integrazione tra i prodotti fisici e digitali fornendo servizi migliori e collezioni a centinaia di milioni di utenti in Cina. Per il futuro, si prevedono partnership e collaborazioni aziendali più estese e approfondite tra Panini e Tencent Sports, pensate per coinvolgere le centinaia di milioni di appassionati cinesi di sport già presenti sulle piattaforme Tencent Sports.

Una percentuale crescente delle vendite di prodotti collezionabili di Panini proviene dal mercato asiatico e, in particolare, proprio dalla Cina. Allo stesso tempo, con lo sviluppo dei media digitali, il gruppo sta facendo continui progressi nell’integrazione tra prodotti collezionabili fisici e digitali. Con la sua prossima uscita in lingua cinese, «FIFA World Cup Trading H5 App» aumenterà ulteriormente l’esperienza d’uso dei collezionisti e permetterà di creare ulteriori integrazioni tra i prodotti digitali e fisici disponibili sul mercato. Panini ha già avviato partnership con diversi licenzianti nel mondo dello sport e dell’intrattenimento come Nba, Nfl, Uefa, Marvel e DC Comics.



