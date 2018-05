Europa si sgonfia con Wall Street. A Milano guizzo Pirelli e Saipem

Le Borse europee, che avevano cercato spunti per accelerare il passo, incoraggiate dalla parole del Fondo monetario internazionale, che ha parlato di una crescita europea che «resta ad alti livelli» (segui qui l'andamento dei listini), tornano a sgonfiarsi, in scia all'andamento negativo di Wall Street, penalizzata dal fatto che i rendimenti dei titoli di stato decennali sono tornati sopra la soglia del 3% e ai massimi dal 2011. La peggiore è Madrid, ma anche Francoforte è debole nel giorno in cui l'Ufficio di statistica ha certificato che nel primo trimestre del 2018 il pil è migliorato dello 0,3% su base trimestrale e del 2,3% su base annua. Il FTSE MIB , in altalena per tutta la prima parte della giornata con lo stallo politico ( Luigi Di Maio, a capo del Movimento 5 Stelle, e Matteo Salvini, che guida la Lega, hanno chiesto ulteriore tempo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per trattare sulla formazione del nuovo Governo), ha prima accelerato e poi si è riportato attorno alla parità. Intanto lo spread è calato in area 128 punti (segui qui l'andamento). Gli investitori restano in attesa di novità sul commercio internazionale con l’arrivo negli Usa del vice-premier cinese in calendario oggi. Desta ancora preoccupazione, inoltre, la delicata situazione in Medio Oriente, dopo i violenti scontri di ieri a seguito dell’inaugurazione a Gerusalemme dell’ambasciata americana.

Pirelli scatta al rialzo, bene anche St dopo le indicazioni di crescita, in Europa giù Iliad

A Piazza Affari, dopo la buona performance della vigilia, sono subito scattate al rialzo le Pirelli & C, all’indomani dei conti del primo trimestre, archiviati con un utile netto delle attività in funzionamento di 92,4 milioni di euro, in aumento dell'86,7% rispetto a un anno fa, su ricavi in calo del 2,2% a 1,310 miliardi di euro (+5,7% a livello organico) a causa dell'effetto cambi (-7,3%) e della variazione di perimetro derivante dall'applicazione dei nuovi principi contabili sui ricavi Ifrs15. Alla luce dei numeri di inizio 2018 Equita ha confermato la raccomandazione di «Buy» sulle azioni di Pirelli, indicando un target di prezzo a 8,5 euro, nonostante il livello del debito sia risultato superiore alle attese della sim. Gli esperti di Equita hanno però apprezzato le indicazioni emerse in conference call e soprattutto il fatto che i vertici del gruppo si sono definito fiduciosi sull’andamento del fatturato e sul mix dei prezzi nell’intero 2018, nonostante il contesto possa diventare più sfidante. Il management vede inoltre come un’opportunità il fatto che negli Stati Uniti si manifesti la tendenza ad aggregare le catene distributive (soprattutto dopo il caso Michelin-Sumitomo). Pirelli potrà infatti aumentare la propria presenza nei distributori indipendenti. In Europa pessimo andamento per Iliad, dopo la trimestrale deludente.

St di slancio dopo le nuove stime di crescita

Ha ripreso a salire anche Stmicroelectronics , nel giorno in cui la società incontra la comunità finanzaria. «Il secondo trimestre di StMicroelectronics sarà il settimo consecutivo in cui il gruppo riporterà un aumento dei ricavi a doppia cifra con un incremento atteso del 17,8%», ha indicato il Cfo,Carlo Ferro, parlando al capital market day del gruppo a Londra. Nel primo trimestre, il gruppo ha riportato ricavi netti per 2,23 miliardi di euro, in crescita del 22,2% rispetto a un anno fa mentre un utile più che raddoppiato a 239 milioni di euro, sa 108 milioni di euro.

Debutto sotto tono sul Ftse MIb per Mediolanum

Ritorno sottotono sul Ftse Mib per Banca Mediolanumche, a partire da oggi torna a far parte dell’indice principale al posto di Ynap, dopo che il gruppo online è stato oggetto dell’opa lanciata dalla svizzera Richemont. Le azioni sono deboli dallo scorso 10 maggio, dopo la pubblicazione dei conti del primo trimestre 2018, chiusi con un utile netto consolidato di 59,5 milioni, in ribasso del 30% rispetto allo stesso periodo del 2017. L’istituto, come altre società di gestione, ha risentito delle condizioni sfavorevoli dei mercati, che hanno impattato negativamente sulle commissioni di performance. Il numero uno del gruppo, Massimo Doris, ha però rassicurato che già nel mese di aprile i numeri del gruppo sono migliorati, beneficiando dei rimbalzi dei principali indici mondiali. «Ad aprile abbiamo incassato circa 35 milioni di commissioni», ha indicato l'amministratore delegato del gruppo, Massimo Doris, che inoltre ha preannunciato che la raccolta netta 2018 in Fondi e Gestioni di Banca Mediolanum dovrebbe attestarsi attorno a 3,5-4 miliardi di euro, livello tuttavia in calo rispetto al livello record del 2017, pari a 5,8 miliardi.

Bene i titoli del risparmio gestito

Quanto agli altri titoli del risparmio gestito, dopo il netto calo della vigilia, oggi recuperano le Azimut e sono ben impostate le Banca Generali. Anima Holding, per contro, perde quota , dopo la buona performance della vigilia, incoraggiata dalla trimestrale superiore alle attese. La società ha chiuso i primi tre mesi dell’anno con un utile netto consolidato di 45 milioni di euro, in rialzo del 74% rispetto allo stesso periodo del 2017. Si tratta della prima trimestrale che ingloba Aletti Gestielle, acquistata a fine 2017. Alla luce dei conti, ad ogni modo, diverse società di intermediazione hanno emesso giudizi positivi. Ad esempio Mediobanca Securities ha confermato il giudizio di «outperform» e un prezzo obiettivo a 7 euro, apprezzando la capacità della società di tenere i costi sotto controllo. Gli esperti di Piazzetta Cuccia hanno sottolineato che le proprie stime potrebbero rivelarsi «conservative» nel caso in cui siano rispettato i target indicati dai vertici del gruppo per gli anni venturi e comunicati insieme all’annuncio del piano di incentivazione che dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci. Nel piano i vertici si propongono di raggiungere, per ottenere le stock options, un utile per azione accumulato nel periodo 2018-2020 di 1,543-1,602, nel periodo 2019-2021 di 1,615-1,7 e infine nel periodo 2020-2022 di 1,667-1,765. Anche Banca Akros ha emesso una raccomandazione di «Accumulate», mentre Equita ha confermato l’«Hold», sebbene abbia indicato un target di prezzo più elevato delle attuali quotazioni e pari a 7 euro. «Nonostante l'upside - hanno spiegato gli analisti - manteniamo il giudizio hold in attesa di maggiore visibilità sullo scenario di mercato».

Fca e Ferrari sotto la lente, Mps batte in ritirata, bene le banche

Sono deboli le azioni di Fiat Chrysler Automobiles e di Ferrari, risentendo ancora delle dichiarazioni dei giorni scorsi del presidente Usa, Donald Trump, sulla possibilità di introdurre dazi sulle auto importate fino al 20%, stanno tentando il recupero. In generale, dopo un avvio all'insegna dell'incertezza le banche hanno imboccato la strada del rialzo: Ubi Banca, che vanta una delle performance migliori del comparto, dopo che Moody’s ha confermato il Long-term Senior Debt Rating sull’istituto, fissato a «Baa3». Corrono le Banca Pop Er. Fuori dal paniere principale non si arresta la corsa di Banca Mps. I titoli della banca senese erano partiti al rialzo, ma poi hanno repentinamente invertito rotta, risentendo delle prese di beneficio. Del resto le azioni erano sugli scudi da venerdì scorso, dopo l’annuncio della trimestrale risultata superiore alle attese. Per contro rimbalza Bialetti, dopo lo scivolone di ieri provocato dalla notizia che i revisori di Kpmg non hanno certificato il bilancio 2017 della società.

Euro sotto 1,19 dollari, petrolio in rialzo

Sul mercato dei cambi (segui qui le principali valute), l’euro torna a scendere sotto la soglia di 1,19 sul dollaro, riconquistata alla vigilia, dopo che Francois Villeroy de Galhau, governatore della Banca di Francia e membro del Consiglio direttivo della Bce, ha fornito le nuove guidance per un eventuale rialzo dei tassi da parte della Bce. Il banchiere ha infatti spiegato che «La frase 'ben oltre' ribadita dallo stesso Mario Draghi, nel momento in cui ha affermato che i tassi di interesse rimarranno ai livelli attuali «ben oltre la fine del QE», deve essere letta come «ben oltre qualche trimestre» e non come ben oltre qualche anno». Villeroy de Galhau ha anche aggiunto che «La fine degli acquisti di asset (ovvero del Quantitative easing, ndr) sta per arrivare, e se sarà a settembre o a dicembre non è un interrogativo esistenziale». Infine è in rialzo il prezzo del greggio (segui qui Brent e Wti), cosa che traina i titoli del comparto energetico.

Pil europeo in rialzo a inizio 2018, ma a passo meno spedito

Economia della zona euro in rialzo nel primo scorcio dell’anno, ma a passo meno spedito rispetto a fine 2017. Secondo la stima flash diffusa oggi da Eurostat il pil europeo nel primo trimestre del 2018 è migliorato dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti e del 2,5% rispetto a un anno prima. Nel quarto trimestre del 2017, il Pil era salito però dello 0,7% rispetto ai tre mesi prima e del 2,8% su base annua.

Del resto nei primi tre mesi del 2018 ha rallentato il passo anche l’economia tedesca, come rivelato oggi dall'ufficio di statistica. Nel primo trimestre del 2018 il Pil della Germania è aumentato dello 0,3% su base trimestrale e del 2,3% su base annua. Nel trimestre precedente, però, il progresso era stato dello 0,6% trimestre su trimestre e del +2,9% anno su anno. Comunque è la quindicesima volta consecutiva che il prodotto interno lordo tedesco cresce. Si tratta della performance migliore dal 1991.

Sempre oggi Eurostat ha inoltre certificato che lo scorso marzo è migliorata anche la produzione industriale, dopo la battuta d’arresto di febbraio. Nel dettaglio è salita dello 0,5% rispetto al mese precedente e del 3% su base annua. A febbraio, invece, era scesa dello 0,9% su base mensile.

In Usa salgono le vendite al dettaglio

Notizie positive dal fronte macroeconomico americano. L'indice manifatturiero Empire State, che misura l'andamento del comparto dell'area di New York, è cresciuto in maggio a 20,1 punti, battendo le stime. Soprattutto, si sono attestate in aumento le vendite al dettaglio, che in aprile sono cresciute dello 0,3%, in linea con le stime.

Spread BTp-Bund stabile, incertezza politica non pesa

La forbice dello spread tra BTp e Bund è stabile in area 130 punti, snobbando l'incertezza politica sulla formazione del Governo, dopo che Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno chiesto ancora tempo per trattare. In avvio di seduta il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005323032) e il pari scadenza tedesco si era portato a 131 punti base, in aumento di 2 centesimi rispetto ai 129 punti del riferimento della vigilia. Il rendimento del BTp decennale benchmark è indicato all'1,93% dall'1,91% della chiusura di ieri.

