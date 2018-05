Milano è ancora la peggiore, lo spread risale. Focus su Mps

La chiusura del contratto di governo tra Movimento 5 Stelle e Lega torna a zavorrare Piazza Affari e a mettere le ali allo spread di rendimento tra BTp e Bund. Il FTSE MIB fa segnare la peggiore prestazione a livello continentale (qui l'andamento degli altri indici principali) penalizzato dalle vendite sulle banche: perdono terreno Ubi Banca, Banco Bpm, Banca Pop Er e Unicredit. Al di fuori del paniere principale, resta sotto i riflettori Banca Mps, ancora in rosso, dopo che ieri il titolo aveva perso quasi il 9% a causa delle indicazioni contenute nel documento stilato dalle due forze politiche, che parlano di una ridefinizione degli obiettivi dell'istituto, controllato al 68% dal Tesoro. Resistono invece in territorio positivo Cnh Industrial, Pirelli & C e Banca Mediolanum.

Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread tra BTp e Bund continua ad allargarsi: dopo un avvio in sordina il differenziale di rendimento tra il benchmark decennale italiano e il pari scadenza tedesco ha ripreso a salire e si attesta ora a quota 158 punti base, in aumento di 5 punti base rispetto ai 153 punti raggiunti alla chiusura di ieri. Sale sensibilmente anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che vale ora il 2,20% dal 2,17% della vigilia. Nel corso del 2017, va ricordato, quindi in un anno molto positivo per i mercati finanziari, lo spread ha oscillato tra un minimo di 136 punti base e un massimo di 208, mentre il rendimento del Btp 10 anni di riferimento sul secondario ha toccato un minimo di 1,65% e un massimo di 2,53%.

Wall Street: future in lieve calo su trattative commerciali Usa-Cina

I future a Wall Street viaggiano in leggero calo mentre il Russell 2000 - l'indice delle società a piccola e media capitalizzazione - punta a mettere a segno il terzo record di fila. Il Dow, l'S&P 500 e il Nasdaq potrebbero chiudere la prima settimana in calo nelle ultime tre. Le trattative commerciali tra Usa e Cina, riprese ieri a Washington, continuano nella giornata odierna. Pechino ha smentito indiscrezioni di stampa secondo cui aveva offerto al presidente americano Donald Trump una riduzione di 200 miliardi di dollari dell'avanzo commerciale annuo che vanta sugli Stati Uniti. La seconda economia al mondo ha però teso la mano al leader Usa eliminando una misura antidumping presa ad aprile contro l'importazione di sorgo americano. Intanto sul fronte della riscrittura del Nafta «non si è affatto vicini a un'intesa».. Lo ha detto ieri il rappresentante commerciale degli Usa, Robert Lighthizer. L'agenda macroeconomica oggi è vuota.

Mps sotto i riflettori, il mercato si interroga sui piani M5s-Lega

Tornando a Mps, il titolo è osservato speciale a causa dell'incertezza sulle strategie che il nuovo Governo targato Movimento 5 Stelle e Lega vorrà

mettere in atto sull'istituto, controllato al 68% dal Tesoro. «L'intento abbastanza condiviso da tutte e due le forze è che la banca deve essere ripensata in un'ottica di servizio. In buona sostanza bisogna abbandonare l'idea di farci profitti vendendola a chissà chi ma mantenendola come patrimonio del Paese», ha dichiarato ieri Claudio Borghi, economista della Lega che ha partecipato alla stesura della bozza del contratto di governo in merito alla parte riguardante il cambio di missione dell'istituto bancario senese. Borghi ha anche giudicato «abbastanza probabile» il ricambio dei vertici di Mps, ora guidata dall'a.d. Marco Morelli e dalla presidente Stefania Bariatti. Le parole di Borghi sono state commentate duramente dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che le ha definite «gravi», sottolineando che hanno provocato «una crisi di fiducia». È «un fatto molto grave che mette a repentaglio l'investimento effettuato con risorse pubbliche - ha scandito Padoan - Ho il dovere di ricordare a tutti gli attori politici che la fiducia si costruisce poco per volta, progressivamente, ma basta poco per distruggerla, tirandosi dietro i risparmi degli italiani che a parole si vorrebbero tutelare». Padoan ha anche notato che «i risultati del primo trimestre del 2018», che per Mps ha visto il ritorno all'utile, «dimostrano che il piano è ben congegnato e che il management lo sta implementando in modo efficace». In Borsa cede un altro 2% circa.

Telecom debole, si spegne la speculazione su un possibile spezzatino

Quanto a Telecom Italia, ieri gli investitori più speculativi sono rimasti delusi, visto che ieri nel corso della conference call sulla trimestrale è emerso chiaramente che nell'immediato non si profila nessuna operazione di spezzatino. Non solo: la compagnia di tlc continuerà a implementare il piano ideato dall'amministratore delegato, Amos Genish, e già presentato lo scorso marzo. Insomma chi nelle scorse settimane aveva scommesso in una guerra in cda tra i nuovi membri nominati dal fondo Elliott e i rappresentanti di Vivendi è rimasto deluso, visto che Genish in conference call ha tratto spunto per rimarcare di avere il sostegno di tutto il cda per portare avanti la realizzazione del suo piano, che non prevede rilevanti operazioni straordinarie. Il manager ha aperto alla possibilità di una quotazione della rete, ma sottolineando che la società di servizi rimarrà la controllante. Quanto ai risultati di bilancio, gli analisti di Equita, alla luce delle indicazioni emerse ieri, hanno di nuovo confermato la raccomandazione di «buy» sulle azioni, confermando le stime per fine anno, che mettono in conto ricavi in calo a 19,2 miliardi (dai 19,8 dell'anno

scorso) e un utile netto in risalita a 1,5 miliardi (da 1,2 miliardi). In più secondo gli analisti «la nuova governance del gruppo e i progressi sul fronte della separazione legale possono essere di supporto al titolo».

Nel resto del listino milanese si mettono in evidenza Fidia, Indel B e Net Insurance, mentre sono in deciso ribasso Banca Intermobiliare, Gruppo Green Power e Panariagroup. Bene Equita Group, sostenuta dai conti trimestrali e in vista del passaggio all'Mta di Piazza Affari, con l'obiettivo di sbarcare sul segmento Star entro la fine dell'anno.

L'euro torna sopra 1,18 dollari, petrolio ancora in rialzo

Sul mercato dei cambi, l'euro torna sotto la soglia di 1,18 dollari riconquistata in avvio: la moneta unica si indebolisce a 1,1780 (1,1793 ieri in chiusura) ed è indicata a 130,73 yen (130,62). Il rapporto dollaro/yen è a 110,97 (110,80). In lieve rialzo, infine, i prezzi del petrolio, che già ieri avevano aggiornato i massimi da novembre 2014: il future giugno sul Wti sale dello 0,22% a 71,65 dollari al barile, mentre la consegna luglio sul Brent prende lo 0,3% a 79,54 dollari.

Tokyo positiva grazie a yen debole

Chiusura positiva, intanto, per la Borsa di Tokyo, trainata dal calo dello yen contro il dollaro e sulle indiscrezioni circa possibili concessioni della Cina nei negoziati commerciali con gli Usa. A fine scambi l'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,40% (+91,99 punti) a 22.930,36 e l'indice Topix e' salito dello 0,38% (+6,88

punti) a 1.815,25.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata