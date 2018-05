Allarme Fitch su governo piega Milano. Spread a 180, al top da ottobre

Balzo in avvio per Wall Street, con il Dow Jones che guadagna un punto percentuale, spinto dalla «tregua» tra Stati Uniti e Cina. Sono in deciso progresso anche il Nasdaq e l'S&P500. Intanto, a Milano il FtseMib resta in rosso e allarga le perdite dalla metà seduta, appesantito dallo stacco cedole che maschera il tentativo di rimbalzo di Piazza Affari. La distribuzione dei dividendi di 19 società del FTSE MIB su 40 incide per l'1,74% sull'indice, nel giorno decisivo per la nascita del nuovo governo italiano sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle.

Fitch critica sulle politiche Lega-M5S

A contribuire alla frenata del listino milanese è arrivato anche un giudizio critico di Fitch sul nostro Paese. Per l'agenzia di rating, le politiche concordate dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, «due dei partiti più populisti ed euroscettici d'Italia, aumentano i rischi per il profilo di credito della nazione, attraverso soprattutto un allentamento fiscale e potenziali danni alla fiducia». Per Fitch la portata di quei rischi è «incerta» e dipenderà dalla capacità del governo di adottare il suo programma. Da ricordare che nel tardo pomeriggio i leader dei due schieramenti politici saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica al Quirinale. E così lo spread ha accelerato toccando quota 180 punti, livello che non vedeva da ottobre.

Spread tocca quota 180, rendimento ai massimi da oltre un anno

Continua ad allargarsi lo spread tra BTp e Bund registrato sul secondario telematico Mts. Il differenziale di rendimento tra il titolo italiano benchmark (Isin IT0005323032) e il pari scadenza tedesco ha toccato la soglia dei 180 punti base, segnando i massimi dallo scorso ottobre, con un rialzo di ben 14 centesimi sul riferimento della vigilia. In deciso rialzo anche il rendimento del BTp decennale che vale al momento il 2,35%, ai massimi da 14 mesi a questa parte (marzo 2017).



Cnh Industrial in progresso

A Piazza Affari spicca ancora Cnh Industrial, sfruttando i conti e le indicazioni della concorrente americana Deere, bene Fiat Chrysler Automobiles dopo le indiscrezioni sul progetto di concentrare sui marchi premium la produzione in Italia trasferendo all'estero la capacità produttiva dei modelli "di massa". Vivaci anche Saipem, migliore del FtseMib, Prysmian e Azimut.

Stacchi cedola con rendimento sopra 6% per Intesa e Unipolsai

In fondo al listino Intesa Sanpaolo: l'istituto , che perde meno del 6%, ha staccato oggi una cedola di 0,203 euro per azione pari a un rendimento del 6,7% sul prezzo di chiusura di venerdì. Al netto di tale operazione quindi Intesa sarebbe in guadagno di un punto percentuale. Rendimento vicino al 7% anche per Unipolsai che infatti arretra di quasi il 6% (0,145 euro la cedola staccata). Superiore al 4% la flessione di Generali che ha distribuito un dividendo di 85 centesimi per azione a fronte di un prezzo di chiusura di venerdì di 16,12 euro. Minore l'incidenza dello stacco per Eni che ha distribuito solo il saldo del dividendo 2017 (40 centesimi da aggiungere ai 40 pagati in autunno). L'elenco completo delle società che trattano ex dividendo sul Ftse Mib comprende: A2a, Atlantia, Azimut, Banca Genereali, Bper, Brembo, Buzzi, Campari, Eni, Generali, Intesa Sanpaolo, Italgas, Moncler, Salvatore Ferragamo, Tenaris, Terna, Unipol e Unipolsai.

Ss Lazio ko: niente Champions. Precipita Mondadori

A parte i titoli che trattano ex dividendo, i movimenti mettono in evidenza il recupero dei bancari (fortemente penalizzati nell'ultima ottava dall'incertezza sul nuovo governo e dalla questione Mps) mentre provano a rialzare la testa Mediaset e Telecom Italia: dall'assemblea del 4 marzo scorso, che ha segnato il rinnovamento del consiglio di amministrazione pur con la conferma dell'a.d. Genish, le quotazioni hanno perso il 14%. Fuori dal Ftse Mib, -8% per la Ss Lazio che non parteciperà a a sorpresa alla prossima edizione della Champions League (principale torneo continentale per club) vedendo quindi sfumare una fonte di introiti particolarmente rilevante. Rimbalzo consistente per Fincantieri, in gara per la maxi commessa della Marina australiana per nove navi da guerra, e per Erg che venerdì ha annunciato di essersi aggiudicata l'asta per la costruzione di un parco eolico in Germania. Pesante Mondadori.

Dollaro in rafforzamento dopo accordo Usa-Cina su commercio

Gli Stati Uniti e la Cina non aumenteranno i rispettivi diritti di dogana e sui mercati si tira un sospiro di sollievo per la sventata guerra commerciale: il dollaro si rafforza in mattinata su tutte le principali divise.

In una dichiarazione fatta domenica, il Segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin ha detto che è stato raggiunto un accordo quadro con la Cina al termine di giorni di intensi negoziati. In precedenza era stato il vicepremier cinese, Liu He, ad annunciare, attraverso l'agenzia di stampa ufficiale cinese, che i due paesi non daranno vita ad una guerra commerciale e non aumenteranno i rispettivi diritti di dogana. L'accordo prevede un impegno cinese ad aumentare considerevolmente gli acquisti di merci statunitensi per riequilibrare il deficit commerciale Usa e ad aprire ulteriormente il mercato cinese. Mnuchin ha spiegato che si sono degli impegni precisi per ciascun settore industriale senza però aggiungere dettagli. L'euro/dollaro scivola a 1,175 (da 1,1772). Dollaro/yen a 111,33 (110,78) e sterlina/dollaro a 1,3411 (da 1,3469).

Petrolio in rialzo di circa mezzo punto percentuale: il Wti giugno tratta a 71,4 dollari al barile, il Brent luglio a 78,5 dollari al barile.

