Ryanair, utile da 1,45 miliardi (+10%) ma stima un calo quest’anno

Un anno ancora in crescita per Ryanair che ha chiuso il bilancio 2018 con utili e fatturato in crescita. Un trend che difficilmente potrà confermarsi il prossimo anno per il peso degli aumenti del costo del lavoro e del carburante. Le ricadute delle oltre 20mila cancellazioni dei voli dello scorso inverno, le richieste dei piloti in parte accolte tra cui il riconoscimento delle organizzazioni sindacali, cominciano a pesare sui risultati della compagnia. Nel bilancio appena chiuso, Ryanair ha riportato un utile netto in crescita del 10% a 1,45 miliardi di euro, un fatturato in crescita dell'8% e passeggeri + 9% a 130,3 milioni da 120 milioni dello scorso anno.



Ryanair: +12% a 106 mln utile netto III trim., +4% a 1,4 mld ricavi

Risultati positivi, ma le nubi si addensano sull'anno fiscale 2018-2019 quando si prevede un calo degli utili tra 1,25 e 1,35 miliardi di euro a causa dell'aumento dei costi degli equipaggi stimato in circa 100 milioni di euro e anche del prezzo del carburante. «Quotazioni vicino agli 80 dollari al barile porteranno a un significativo scossone nel settore aereo già da questo inverno» ha detto il Ceo Michael O'Leary in una intervista a Bloomberg Television, avvertendo che le compagnie aeree più deboli «che non riuscivano a realizzare profitti quando il petrolio era a 40 dollari al barile, certamente non possono sopravvivere».Alla congiuntura difficile si aggiungono i timori sull'impatto della Brexit nonostante 18 mesi di transizione richiesti dal governo britannico dal marzo 2019 al dicembre 2020 che dovrebbero aiutare le imprese che dovranno adeguarsi ai nuovi parametri.

Nel comunicato diffuso dalla compagnia, il vettore intende modificare i diritti di voto degli azionisti non europeo al fine di garantire il controllo della compagnia basata a Dublino. Allo stesso tempo, il vettore ha chiesto la licenza di Air Operation Control alle autorità britanniche e ritiene possa essere rilasciata entro la fine del 2018.

