Così il mercato dei derivati inizia a prezzare il «Rischio Italia»

Le quotazioni dei titoli di Stato italiani in questi giorni hanno registrato pesanti correzioni legate alle incertezze sull’agenda di politica economica del l’esecutivo di stampo sovranista che si appresta a governare il Paese. Per molti investitori tuttavia le tensioni sullo spread di questi giorni sono eccessive. Anche se le incognite sulle scelte in tema di conti pubblici e rapporto con l’Europa ci sono il rischio maggiore, quello di un’uscita del Paese dall’euro, viene ancora considerato remoto e i titoli di Stato italiani possono ancora contare sul sostegno della Bce che ha finora acquistato oltre 340 miliardi di BoT e BTp e continuerà a farlo ancora a lungo calmierando eventuali tensioni su rendimenti e spread (qui il grafico di giornata dello spread Bund-BTp).

Oggi lo #spread è in calo in compenso le quotazioni dei derivati per assicurarsi sul #default sovrano si sono impen… https://twitter.com/i/web/status/998943479148564481 – Andrea Franceschi(franceschi_and)

C’è tuttavia un mercato dove la Bce non interviene su cui potrebbe scaricare la speculazione contro l’Italia: quello dei derivati. L’indicatore di riferimento è il prezzo dei credit default swap, i derivati che funzionano come polizze di assicurazione contro l’insolvenza. Il prezzo per coprirsi contro il rischio di un default del Paese a due anni (l’equivalente del premio delle polizze di assicurazione) ieri ha registrato una fiammata che lo ha riportato oltre i 100 punti base. Quello a cinque anni è balzato a 140 punti base. Nuovi massimi da oltre un anno a questa parte.

Le quotazioni dei cds italiani, derivati che funzionano come polizze di assicurazione sul default, nell'ultima sett… https://twitter.com/i/web/status/998970311759540226 – Andrea Franceschi(franceschi_and)

In una settimana il prezzo dei derivati per assicurarsi sul default italiano è salito del 43 per cento. Nessun altro Paese al mondo ha fatto peggio. Le tensioni hanno contagiato anche i Cds di altri Paesi periferici come la Spagna e il Portogallo i cui prezzi sono saliti rispettivamente del 31 e del 35% nell’ultima settimana. Alle attuali quotazioni del mercato dei derivati un investitore che volesse assicurarsi sul default dell’Italia a 5 anni dovrebbe mettere sul piatto una cifra pari all’1,4% di quanto investito. Numeri che sono ben lontani dai livelli toccati durante la crisi del 2011-2012, quando il prezzo dei Cds balzò oltre i 500 punti base, ma comunque alti se rapportati a quelli di altri Paesi dell’Eurozona. Coprirsi dal rischio default dell’Italia oggi costa più del doppio rispetto alla Spagna, i cui Cds quotano 56 punti base, e ben più del Portogallo che quota 93. Per non parlare di Francia (20 punti base) e Germania (11 punti base).

Nonostante la pausa di riflessione sui mercati resta alta l’allerta sul profilo del nuovo esecutivo e sui nomi che ne faranno parte. A partire da quello del ministro dell’Economia proposto dalla Lega: Paolo Savona, economista noto per le sue posizioni euroscettiche. Tra gli investitori tuttavia non manca chi consiglia di approfittare di questa volatilità per comprare titoli di Stato italiani il cui rapporto rischio rendimento è tornato ad essere interessante. Anche al netto del rischio politico.

Bill Blain, strategist della casa d’affari londinese Mint Partners, vede nei bond italiani «un’opportunità» specie in un «contesto favorevole per via degli acquisti della Bce». Secondo Peter Chatwell, strategist della banca giapponese Mizuho «più che al deficit il mercato dovrebbe guardare alla variabile della crescita e in questo contesto la prospettiva di uno stimolo fiscale è positiva». Societe Generale infine segnala che il debito italiano è ancora classificato come «investment grade» e una bocciatura da parte delle agenzie di rating non è una minaccia all’ordine del giorno.

© Riproduzione riservata