Piazza Affari la peggiore. Lo spread sfiora i 200 punti poi frena, euro sotto 1,17

Piazza Affari in netto calo segna la performance peggiore in Europa, con l'Italia di nuovo sotto i riflettori alla luce delle incertezze sulla nomina del nuovo presidente del Consiglio. Il Quirinale ha convocato per oggi alle 17,30 Giuseppe Conte, il giurista indicato dai leader di Lega e M5S per la guida del nuovo Governo. Si restringe lo spread Btp/Bund sceso a 191 punti dal top di 197 punti toccato in mattinata, mentre Milano resta in rosso di oltre un punto e mezzo con il FTSE MIB sotto i 23mila e con petroliferi e banche in pesante calo (segui qui l'andamento dei principali indici). Gli analisti di una primaria sim milanese sottolineano che «rimane anche il nodo del programma che non specifica in maniera puntuale dove verranno reperite le risorse per finanziare le misure più rilevanti come flat tax, reddito di cittadinanza e pensioni».

Borse europee deboli, pesano le tensioni commerciali tra Usa e Cina

Sul fronte internazionale, invece, pesano le rinnovate tensioni commerciali da un lato e quelle tra Usa e Corea del Nord dall'altro. Il presidente Trump infatti ha detto che potrebbe slittare l'annunciato storico incontro col leader coreano Kim Jong Un sul nucleare fissato per il 12 giugno, mentre sul fronte commerciale si rifanno sentire le tensioni sui dazi. Ieri Trump ha dichiarato di non essere soddisfatto dei recenti colloqui tra Usa e Cina in tema di commercio e questo ha allontanato le speranze di un accordo tra le due potenze economiche. Le dichiarazioni di Trump hanno anche offuscato i benefici del segnale distensivo cinese di una riduzione dei dazi sull’import di auto (al 15% dal 25%). Sul fronte macro, stasera, saranno diffuse le minute della Fed della riunione dell'1 e 2 maggio.

Spread ai massimi da giugno 2017

Torna a correre lo spread BTp/Bund che dopo un'apertura in lieve rialzo ha ripreso ad allargarsi rapidamente fino a sfondare a sfiorare i 197 punti, ai massimi da giugno 2017, e il rendimento dei decennali italiani, al 2,44%, sta aggiornando i massimi da oltre tre anni e mezzo, cioè da novembre 2014.



A Piazza Affari in calo petroliferi e banche, si salva solo Azimut

Sul FTSE MIB, intanto, sono in forte calo i titoli petroliferi con Saipem e Tenaris in coda ali stino. Vendite su Prysmian, dopo le indiscrezioni secondo cui il Dipartimento di Giustizia americano starebbe investigando General Cable per violazioni del Foreign Corrupt Practices Act. In calo tutto il settore automotive con Cnh Industrialed Exor in rosso mentre Fiat Chrysler Automobiles limita le perdite. Venduti i bancari conUbi Banca e Banco Bpm. Si salva Banca Pop Er dopo l'intervista al ceo Alessandro Vandelli sul Sole 24 ore che conferma l'impegno alla riduzione degli Npl attraverso 4,5 mld di cessioni. Tiene Azimut dopo le anticipazioni del Sole secondo cui il fondo inglese Peninsula e altri fondi di private equity starebbe trattando per entrare nel patto. Passa in positivo Mediaset e si porta in cima al listino principale. Corre Fiera Milanoche sale sui massimi dal 2015 dopo la presentazione del piano industriale.

Pmi Eurozona scende a 55,5 a maggio da 56,2, sui minimi da 1 anno e mezzo

L'indice Pmi manifattura dell'Eurozona è sceso al 55,5 a maggio dal 56,2 di aprile, secondo i dati di IHS Markit che risultano inferiori alle attese. Il dato è sui minimi da un anno e mezzo. L'indice servizi è calato al 53,9 dal 54,7 di aprile, mentre quello composito al 54,1 dal 55,1.

L'euro scivola sui minimi da novembre 2017, in calo il petrolio

Sul fronte valutario in netto calo l'euro che dopo la diffusione dell'indice Pmi è sceso brevemente sotto la soglia di 1,17 a 1,16986 sui minimi da novembre 2017 (1,178 dollari ieri in chiusura). L'euro, sottolineano gli analisti di Mps Capital Services, è indebolito dalla situazione politica italiana e dai deboli dati macro. Le recenti dichiarazioni di Trump sulla Cina hanno alimentato le incertezze degli operatori e provocato anche un apprezzamento dello yen, con il cross dolaro/yen che è arrivato a scambiare in prossimità di area 110. In calo il petrolio, nonostante i rischi geopolitici crescenti, a causa della possibilità di un aumento della produzione Opec che sta pesando sul mercato (segui qui l'andamento del petrolio). Il Brent ieri aveva momentaneamente superato gli 80 dollari al barile sull’acuirsi delle tensioni tra Stati Uniti e Venezuela: tuttavia l’Opec, secondo una fonte anonima, sarebbe pronta a discutere, nel meeting

del 22 giugno, di un possibile aumento della produzione per compensare il calo di quella venezuelana.

