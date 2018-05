Rio Tinto pronta a rinunciare a rame e oro della miniera record Grasberg

Potrebbe essere vicina a risoversi la disputa che da anni ostacola lo sviluppo di Grasberg, la più grande miniera di oro e rame al mondo (oltre che una delle più contestate).

Rio Tinto ha confermato di essere in trattative per vendere i suoi interessi nel progetto alla società statale Pt Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), un passaggio indispensabile per spianare la strada a un accordo anche tra il governo di Giakarta e l’americana Freeport-McMoRan, ai ferri corti sulla gestione e sul controllo delle operazioni estrattive.

La svolta avverrebbe in un momento non particolarmente brillante per le quotazioni di oro e rame. Il lingotto scambia ai minimi dell’anno, sotto quota 1.300 dollari l’oncia, schiacciato dalla forza del dollaro e dei rendimenti dei titoli di Stato americani, e anche il metallo rosso, dopo essersi apprezzato di oltre il 30% nel 2017, sconta una performance molto deludente.

Le quotazioni del rame quest’anno sono in ribasso di oltre il 5%, poco sopra 6.800 dollari per tonnellata (base tre mesi) al London Metal Exchange: una debolezza notevole – specie se messa a confronto con il rally del petrolio, in rialzo di quasi il 20% nel 2018 – che ha portato gli analisti ad interrogarsi se sia dovuta soltanto a una correzione dopo i rialzi (forse eccessivi) dell’anno passato o se non sia piuttosto un segnale che la crescita economica, minata anche dai venti di guerra commerciale, sta cominciando a incepparsi.

Il metallo, che non a caso è chiamato Doctor Copper, ha fama di essere un buon indicatore dello stato di salute dell’economia, anche se da qualche anno riflette soprattutto le condizioni della Cina.

La rinuncia a Grasberg da parte di Rio Tinto non dovrebbe essere legata a considerazioni sui prezzi dei metalli (il rame peraltro dovrebbe avere grandi prospettive in futuro, sulla spinta di una maggiore elettrificazione). Il deposito era stato finora fonte di molti grattacapi per la mineraria, che ci ha investito almeno un miliardo di dollari senza ottenere quasi nulla in cambio.

I diritti che ora, secondo fonti Bloomberg, sarebbe vicina a cedere per 3,5 miliardi di dollari consistono in realtà in una fetta di produzione che non si è ancora materializzata, se non in minima parte: Rio fino al 2023 ha diritto al 40% della produzione di Grasberg al di sopra di una certa soglia (quasi mai superata finora) e dopo quella data al 40% tout court.

Rio potrebbe aver perso la speranza nelle prospettive future e aver scelto di monetizzare per poi reinvestire in altri depositi di rame (magari dopo aver distribuito un po’ di denaro agli azionisti). La miniera indonesiana, a 4mila metri di altezza, nell’isola di Papua, è accusata di gravi danni all’ambiente e per questo motivo è costata a Rio e a Freeport l’esclusione dal portafoglio di molti investitori, compreso il fondo sovrano norvegese.

La ricchezza delle risorse di oro e rame la rende comunque un asset molto pregiato, anche per il Governo indonesiano che ha stabilito che entro il 2019 il controllo dovrà passare allo Stato. Freeport, che è operatore con una quota del 91%, dovrà scendere al 49% a favore di Inalum. I diritti di Rio Tinto sulla produzione, trasferiti a quest’ultima, saranno convertiti in azioni del progetto, facilitando l’operazione. Giakarta punta a concludere entro giugno.

