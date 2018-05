Tiffany da record a Wall Street, conti e outlook battono stime

Rialzi a doppia cifra per Tiffany a Wall Street, dove il gruppo americano dei gioielli di lusso è arrivato a guadagnare quasi il 17% a 119,75 dollari, un livello record. A innescare il rally, che ha portato il titolo a guadagnare il 14% da inizio anno e il 27% negli ultimi 12 mesi, è stata la pubblicazione dei conti del primo trimestre fiscale (quello chiuso al 30 aprile) . Gli utili sono cresciuti in un anno del 53% a 142 milioni di dollari, 1,14 dollari per azione, contro gli 83 centesimi attesi dagli analisti. I ricavi globali sono aumentati del 15% a un miliardo, oltre le attese per 959,4 milioni. Le vendite comparate sono salite del 10%, meglio del +4,6% calcolato dal mercato. Soltanto in Europa questo dato non è cresciuto per via delle spese in marketing e dell'introduzione di una nuova collezione firmata da Reid Krakoff.

Come sottolineato Alessandro Bigliolo, che ha lavorato in Bulgari dal 1996 al 2012ed è operativo da ottobre come amministratore delegato di Tiffany al posto di Michael J. Kowalski, il fatturato è migliorato in tutte le categorie di prodotti e regioni in cui il gruppo è attivo. Anche i margini sono rimbalzati ma il loro miglioramento non è sostenibile alla luce degli investimenti continui che il gruppo conta di realizzare. Per Tiffany si tratta comunque di una svolta positiva, specialmente dopo che l'anno scorso aveva dovuto fare i conti con il pressing di un investitore attivista e con l'uscita di Kowalski, a febbraio 2017.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)



© Riproduzione riservata