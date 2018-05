Tutti i numeri di Deutsche Bank

Ecco i principali numeri di Deutsche Bank presentati oggi dal nuovo Ceo Christian Sewing all'assemblea annuale degli azionisti.

Risultati di bilancio 2017

Avvio della ristrutturazione, taglio dei costi e

11 centesimi di euro: dividendo 2017 “non soddisfacente” riflette la perdita di 735 milioni dopo le tasse (e una tassa straordinaria una tantum negli Usa), 1,2 milioni di utile pre-tasse.



Ricavi in calo del 12%, a causa dell'attività di capital market e tassi d'interesse bassi



Risultati 2018

Una banca più solida, esposta a meno rischi

Primo trimestre: i profitti sono stati la metà di quelli del 2017;

i rischi sono calati con il CET1 è il 13,4% rispetto al 7,8% del 2012.



Dal 2008 il capitale degli azionisti è raddoppiato a 62 miliardi di euro.

Le riserve di liquidità sono salite a 280 miliardi, circa 200 miliardi in più rispetto a 10 anni fa



Cause e azioni legali: su 20 fronti importanti, 15 sono del tutto o quasi del tutto risolti

Secondo trimestre: i risultati sono legati a un contesto non facile nell'investment banking

La ristrutturazione e i costi dei licenziamenti in corso ha costi alti, fino a 800 milioni



Gli obiettivi

Return on equity ROE di almeno 10% e molto di più dal 2021

Crescita dei ricavi pari a 900 milioni all'anno dal 2022

Costi/ricavi (rapporto cost/income) sotto i 65% dal 2022

Come sarà il business di DB, dove la banca intende generare ricavi e utili per il 2021?

50% banca commerciale e private banking e attività di gestione patrimoniale

DWS assets in gestione con target di flussi netti positivi tra il 3% e il 5% all'anno nel medio termine

sale al 65% con l'attività di transaction bank (banca dei regolamenti e pagamenti) e trade finance

Transaction bank: genera ricavi per quasi 4 miliardi l'anno, numero uno al mondo con il 25% delle transazioni dei pagamenti nel mondo attraverso DB

Export finance: N.2 in Europa e tra i primi tre al mondo

Forex: numero uno dei derivati su cambi nel mondo e tra i primi tre su trading su cambi



I costi

Sono scesi di 2,6 miliardi dal 2015 al 2017

Saranno stabili a 23 miliardi nel 2018

Target di 22 miliardi nel 2019



I tagli

- I dipendenti saranno ridotti dagli attuali 97.000 a ben sotto 90.000 per la fine del 2019

- Trading in cash su azionario sarà ridotto notevolmente

- Prime finance: taglio del 25% delle posizioni in bilancio equivalenti a una riduzione di 50 miliardi

- Taglio del 25% dei posti di lavoro nel business sul mercato azionario

- L'esposizione a leva, leverage exposure, attualmente pari a 1.050 miliardi verrà ridotta di 100 miliardi per la fine del 2019, quindi un taglio di circa il 10%



Attività per aree geografiche

Deutsche bank, “Banca per la Germania” che serve oltre 20 milioni di clienti tra imprese e privati anche attraverso la fusione con Postbank, per essere la N.1 in Germania

Chiuse attività in Polonia e Portogallo

Più investimenti nelle attività in Italia e Spagna

Riduzione del business negli Usa, mantenimento del business in Europa

Mira a 12 milioni di millennials

Dei 100 clienti globali 88 sono collegati al business in Asia e l'Asia rimane un'area strategica di business importante

© Riproduzione riservata