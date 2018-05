Autogrill accelera, piacciono dividendi e i piani per il rilancio

In una seduta opaca per Piazza Affari (il Ftse Mib oscilla attorno alla parità, così come l'All Share, segui qui l'andamento dei listini), Autogrill viaggia a passo più rapido, guadagnando oltre il 2,5% all'indomani dell'assemblea dei soci, durante la quale l'amministratore delegato Gianmario Tondato da Ruos ha detto di prevedere un futuro positivo per la società, anche se restano pressioni sul fronte dei costi. I ricavi al 30 aprile si sono attestati a 1,33 miliardi (-2,7% e +5,3% a cambi costanti, con una crescita like for like del 4,1% con il contributo di tutte le regioni), sostanzialmente in linea con le previsioni degli analisti e con una buona crescita delle attività internazionali. Piace anche il fatto che sarà distribuito un dividendo di 0,19 euro per azione.

Tondato ha inoltre aperto alla possibilità di una collaborazione con Eataly: «Abbiamo un ottimo rapporto, non escludo che in futuro si possa far qualcosa negli aeroporti», anche se al momento Autogrill sta facendo «solo progetti autostradali». Questo spinge il titolo, che si riavvicina ai massimi dell'ultimo anno toccati a gennaio a 11,5 euro. Per quanto riguarda i volumi, passano di mano poco più di 316.000 titoli, contro i 530.000 della media giornaliera delle ultime trenta sedute. Alla luce di quanto emerso durante l'assemblea dei soci, gli analisti di Equita hanno confermato le stime sull'utile per azione adjusted a 0,47-0,52 euro. Un elemento considerato positivo è la possibilità che la società cerchi nuovi opportunità sul mercato: «Se ci saranno occasioni, le valuteranno. La recente riorganizzazione facilita le operazioni di fusione e acquisizione. Difficile comunque che ci siano dismissioni, mentre sono più probabili partnership», hanno sottolineato.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

