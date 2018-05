Borsa giù con banche. Spread a 280. Volano i tassi a breve sui BTp

Piazza Affari arriva a perdere fino al 3% portando il FTSE MIB ai minimi da luglio 2017, poi recupera leggermente terreno e, dopo l'apertura in rosso di Wall Street (col Dow Jones a -0,8%), cede poco più del 2%. Lo spread tra Btp e Bund, invece, ha superato anche i 300 punti, per poi rientrare in area 280, con il tasso di rendimento dei titoli italiani oltre il 3%, ai massimi da giugno del 2014. Colpite soprattutto le scadenze a breve termine: il rendimento a 2 anni è volato in poche ore dallo 0,50% al 2,70%, il balzo più forte dal settembre 1992, quando ci fu la crisi valutaria della lira, con un differenziale addirittura superiore alla scadenza 10 anni. Questi gli indicatori finanziari di una mattinata di forte pressione sui mercati europei con l'euro tornato ai minimi da luglio 2017 sul dollaro e le altre Borse piegate dal caso Italia, con l'incertezza innescata dal probabile ritorno alle urne dopo l'estate, e dalle vendite sulle banche. Il principale indice di Piazza Affari ha toccato un minimo a 21122 punti, per un calo anche superiore al 3%: sospesi più volte in asta di volatilità Ubi Banca , Bper, Banca Generali, Intesa Sanpaolo e Poste Italiane. Perdite tra il 5% e l'8% per gli istituti di credito sul Ftse Mib: Banco Bpm è la più penalizzata. Poste arretra del 5%, Generali del 4%. A limitare le perdite sul Ftse Mib sono i petroliferi con Saipem ed Eni addirittura positive grazie a un barile di petrolio in lieve rialzo (a 66,95 dollari al barile il Wti e a 75,7 dollari al barile il Brent) e le societa' piu' esposte

verso il dollaro.

Sono sempre i temi della politica italiana a tenere banco con la prospettiva concreta di elezioni subito dopo l'estate. Nel resto d'Europa giù soprattutto Madrid a due giorni dall'avvio del dibattito in Parlamento sulla mozione di sfiducia presentata dai socialisti contro il governo a causa dello scandalo innescato dalla sentenza Gurtel sulla rete di corruzione che ha coinvolto il partito del premier Mariano Rayoj. I rendimenti dei titoli spagnoli sono comunque stabili all'1,5% con uno spread di 120 punti base.

SPREAD BTP-BUND DAL 2011 A OGGI

Dati aggiornati alle 12.30

BTp, spread sfonda quota 300. Vendite soprattutto su scadenze brevi

Una forte ondata di vendite si sta abbattendo sui titoli di Stato italiani che registrano una forte impennata dei rendimenti lungo l'intera curva. Al momento il rendimento del BTp decennale benchmark si attesta oltre la soglia dei 3%, al 3,08%) mentre lo spread con il Bund tedesco è schizzato sopra i 300 punti base per poi ritracciare a 280. Si tratta, osservano gli operatori, di movimenti determinati da una forte volatilità che sta interessando molti segmenti della curva dei rendimenti italiana che, nel complesso, si sta appiattendo in modo molto rapido e brusco. Più colpito è il segmento a breve termine, dove si sconta l'effetto più duro dell'incertezza politica: sulla scadenza a 2 anni il rendimento è balzato oltre il 2% dallo 0,90% circa di ieri. In realtà, le scadenze a 30 e 50 anni sono decisamente meno colpite dai ribassi: è la prova, secondo alcuni esperti, che le vendite sui titoli di Stato italiani sono puramente speculative e non sono legate ai fondamentali del Paese, che restano sani.

BoT: emessi 5,5 mld a 6 mesi, tasso torna sopra lo 0 dopo tre anni (1,213%)

Torna in positivo per la prima volta dopo 3 anni il rendimento del BoT semestrale. Nell'asta di oggi, il Tesoro ha emesso 5,5 miliardi di BoT a 6 mesi con un rendimento pari all'1,213%, in aumento di ben 163 punti base rispetto all'asta del mese precedente. L'ultima vota in cui il BoT semestrale aveva registrato in asta un rendimento positivo risale al settembre 2015. Debole è stata anche la domanda che si è attestata complessivamente a 6,54 miliardi di euro per un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,19, mai cosi' in basso dall'aprile 2010.

Euro giù a 1,154 dollari, rifugio nello yen

Euro sotto pressione e rifugio nello yen con la turbolenza in atto sui mercati finanziari. La moneta unica è scivolata a 1,155 dollari (dagli 1,1625 di ieri), ai minimi da luglio, e soprattutto si è portata in area 125,9 yen (da 127,19) dopo aver toccato anche i minimi da giugno 2017. Anche nei confronti del franco svizzero la moneta unica torna ai livelli di novembre 2017 a 1,1473 per poi tornare a 1,15. Lo yen si rafforza ai massimi da aprile anche contro il dollaro: il cambio si attesta a 108,9 yen per un dollaro (da 109,42).



Constancio: Italia sa regole sostegno Bce, le rilegga

Qualunque intervento della Banca centrale europea per aiutare l'Italia in caso di problemi di liquidità dovrebbe rispettare i vincoli del mandato dell'Eurotower e «certe condizioni», ben note a Roma. «L'Italia conosce le regole. Forse dovrebbe rileggerle», ha detto il vicepresidente della Bce Vitor Constancio in un'intervista allo Spiegel, rispondendo a chi chiedeva se la Bce interverrebbe in soccorso dell'Italia per evitarne l'insolvenza. Lo schema di emergenza di acquisto bond (Outright Monetary Transactions, Omt), mai usato finora dalla Bce, è un potenziale strumento di aiuto per l'Italia, ma è soggetto a una lunga lista di condizioni. Un inasprimento della crisi politica e costituzionale in Italia, terza maggiore economia dell'Eurozona, ha innescato un drastico aumento dello spread tra BTp e Bund e ha provocato un'ondata di vendite sull'euro e sull'azionario.

Borsa Tokyo: indice Nikkei -0,55%, pesa euro debole per crisi Italia

L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha chiuso in calo dello 0,55%, colpita dalla flessione dell'euro per le turbolenze politiche che stanno investendo l'Italia e dalle tensioni geopolitiche legate al summit Usa-Nord Corea. A fine scambi l'indice Nikkei ha ceduto 122,66 punti a 22.358,43 e l'indice Topix lo 0,48% (-8,57 punti) a 1.761,85.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata