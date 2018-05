Portafoglio anti-crisi di Mediobanca: puntare su Eni, Prysmian, Leonardo e Autogrill

Nel quadro di incertezza per la situazione politica italiana, è consigliabile ridurre l'esposizione sui titoli del settore finanziario (non solo banche ma anche risparmio gestito e immobiliare) e puntare invece su un basket di società legate a differenti dinamiche: Eni grazie al supporto dei prezzi del petrolio, Prysmian per il suo carattere difensivo e per alcuni fattori strettamente legati alle strategie del gruppo dei cavi, Leonardo per la sua sensibilità ai rischi geopolitici, Buzzi Unicem e Autogrill per il rafforzamento del dollaro nonché Interpump Group per la sua forte vocazione all'export. E' questa l'indicazione degli analisti di Mediobanca Securities alla luce del fatto che lo scenario macro resterà influenzato dall'incertezza politica in Italia, dall'ampliamento degli spread sui titoli sovrani domestici e sul dibattito circa la sostenibilità finanziaria delle proposte politiche di Lega e Movimento 5 Stelle.

Per quanto riguarda i titoli del comparto finanziario, gli stessi analisti rilevano come, in assenza di shock di tipo macro, le banche restano un interessante caso di investimento grazie al taglio dei costi in atto e alla normalizzazione delle rettifiche legate ai programmi di derisking in corso: tuttavia la situazione italiana rischia di far deteriorare la situazione con una erosione dei coefficienti patrimoniali e dei margini a causa dei più alti costi di funding. Nel comparto, Mediobanca Securities conferma la preferenza per Unicredit mentre taglia da «outperform» a «neutral» la raccomandazione su Bper, Ubi, Poste e Anima Holding.

