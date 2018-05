Eletropaulo, la Consob brasiliana sposta a oggi il termine per i rilanci

La Consob brasiliana (Cvm) si è pronunciata ieri sulle nuove regole per l’asta su Eletropaulo, dopo che i ricorsi in tribunale da parte di Neoenergia, controllata da Iberdola, avevano fatto annullare la precedente procedura che fissava al 24 maggio il termine per le due utility (dunque anche per Enel) per migliorare le offerte presentando proposte in busta chiusa. Dal documento pubblicato ieri si intuisce che la data cancellata il 24 maggio viene spostata a oggi, a quanto pare, con le stesse regole per cui i due competitor dovranno presentare le proposte in busta chiusa.

Viene confermata al contempo la data del 4 giugno per l’asta finale con rilanci in tempo reale, alla quale non è ancora chiaro se potranno partecipare altri operatori rispetto alle due utility in corsa. Il documento diffuso in nottata sul sito di Eletropaulo spiega che, in base a quanto comunicato da Cvm, è previsto «il mantenimento della data dell’asta il 4 giugno e viene fissata come data per la divulgazione dell’aumento prezzo degli offerenti del 30 maggio 2018, osservando le procedure operative precedentemente stabilite per il ricevimento delle offerte nell’ultimo giorno disponibile».

