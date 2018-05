Piazza Affari tenta il rimbalzo, spread oltre i 270 punti

La possibilità di un ritorno all'alleanza di Governo M5S-Lega, che eviterebbe il ritorno alle urne a luglio, piace ai mercati che sperano in una stabilizzazione del quadro politico italiano, con lo spread in calo e l'euro in recupero. Resta alta però l'incertezza sull'esito delle trattative politiche: le dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, ha chiuso al possibile ritorno di fiamma del Governo Lega-M5S proposto da Di Maio e ha chiesto un ritorno alle urne. Un ritorno, però, non immediato e quindi non a luglio che potrebbe aprire a un'ipotesi di sostegno temporaneo a un Governo Cottarelli.

L'incertezza è la chiave della giornata sui mercati, con il FTSE MIB che ha cambiato più volte direzione: l'indice vanta comunque la performance migliore d'Europa, mentre le altre Borse europee faticano a trovare una direzione. Wall Street invece apre positiva nonostante la leggera revisione al ribasso del Pil americano. L’idea che allarma i mercati - sottolineano gli analisti di Mps Capital Services - è «che le possibili elezioni di fine luglio possano essere una sorta di referendum pro o contro l’euro». Resta quindi difficile da trovare un equilibrio, dopo la valanga finanziaria di ieri che travolto l’Italia e ha portato a forti cali sull'azionario e a un'ondata di vendite sui titoli di Stato. Piazza Affari, tornata ieri sui minimi dal luglio 2017, subito dopo l'avvio aveva superato il punto percentuale di rialzo, per poi ripiegare e virare in negativo a fine mattinata e, successivamente, recuperare portandosi ai massimi di seduta a metà giornata.

Spread in altalena, rendimenti BTp in rialzo in asta

Lo spread tra BTp e Bund è in altalena ed è ora in area 270 punti dopo aver oscillato tra un minimo di 252 e un massimo di 303 punti, dopo la giornata nera vissuta ieri al culmine della crisi politica. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari scadenza tedesco aveva chiuso ieri a quota 303 punti base, ai massimi dal giugno 2013. Sul primario, volano i rendimenti dei BTp e dei CcTeu che riflettono in asta l'impennata registrata in questi giorni sul mercato secondario. Nel dettaglio il Tesoro ha emesso la settima tranche del BTp a 5 anni per 1,75 miliardi a fronte di una richiesta pari a 2,68 miliardi. Il rendimento è salito di 175 centesimi attestandosi al 2,32%, ai massimi da gennaio 2014. Collocata anche la nona tranche del BTp a 10 anni: a fronte di richieste per 2,7 miliardi l'importo emesso è stato pari a 1,82 miliardi (inferiore all'importo massimo pari a 2,25 miliardi) mentre il rendimento, in rialzo di 130 centesimi sull'asta del mese scorso, si è attestato al 3%, ai massimi da giugno 2014. Infine, la terza tranche del CcTeu, assegnata per 2 miliardi a fronte di una domanda totale pari a 2,876 miliardi, ha spuntato un rendimento lordo del 2% (+177 centesimi sull'asta precedente).

Banche positive, corre Mediobanca

Sull'azionario milanese danno il tono alla giornata ancora una volta i titoli bancari, che dopo qualche incertezza prendono la via del rialzo con Mediobanca che guida i rialzi mettendo a segno un rialzo di quasi 5 punti percentuali. In luce anche Banco Bpm e Intesa Sanpaolo. Banca Pop Er e Ubi Banca hanno preso vigore a metà giornata, dopo aver perso quota nel corso della mattina Corrono le utilities con Italgas, Terna e A2a in grande spolvero. E' in recupero Poste Italiane penalizzata nei giorni scorsi. Resta indietro Saipem, ieri in netto progresso, nonostante il giudizio di Hsbc che ha avviato la copertura sul titolo con giudizio buy e target price a 4,25 euro. In coda al listino Prysmian e Tenaris.

Vola Unipolsai, con Unipol salita al 76,29% della controllato

Unipolsai, tra le migliori del Ftse Mib, è arrivata a guadagnare più del 6%. A sostenere le azioni, che in precedenza erano entrate in asta di volatilità e poi sono rientrate in contrattazione, è il fatto che Unipol ha stretto ulteriormente la presa su Unipolsai, continuando ad acquistare azioni della controllata e salendo dal 73,5 al 76,29%. Come riporta Il Sole 24 Ore, la notizia ha rilanciato in Borsa le voci di un prossimo intervento sulla catena di controllo del gruppo bolognese, ipotesi che l'amministratore delegato di Unipol e presidente di Unipolsai Carlo Cimbri aveva definito impensabile, almeno finché la banca sarà nel perimetro della holding. Cimbri aveva però detto che, se si dovessero creare le condizioni, «bisognerà comunque valutare convenienza e opportunità». Tra le opzioni possibili, secondo il quotidiano quella più «suggestiva» è un'operazione alla pari con un altro operatore del settore, eventualmente straniero, anche se lo scenario attuale in Italia non sembra favorire ipotesi di questo genere. Gli analisti di Mediobanca Securities, che tengono conto delle possibili evoluzioni, hanno su Unipol una valutazione «outperform» con obiettivo di prezzo a 4,5 euro per azione e «neutral» su UnipolSai con target price di 1,9 euro.

Pil Usa rivisto al ribasso, occupazione Usa sotto attese

Intanto la crescita economica statunitense si è rivelata leggermente più debole del previsto rispetto a quanto inizialmente stimato nel primo trimestre del 2018. Dalla seconda lettura diffusa dal dipartimento al Commercio emerge che il Pil è cresciuto al tasso annuale del 2,2% e non del 2,3% come atteso dagli analisti e come calcolato nella prima lettura. Il dato è inferiore al trimestre precedente, quando gli Stati Uniti avevano registrato un +2,9% e un +3,2% nel terzo trimestre del 2017. Crescita al di sotto delle previsioni dell'occupazione nel settore privato americano a maggio. Il dato, che anticipa il rapporto sul lavoro che sara' pubblicato venerdi', conferma i progressi del settore. Secondo il rapporto mensile redatto da Macroeconomics Advisers e dall'agenzia che si occupa di

preparare le buste paga Automatic Data Processing, il mese scorso sono stati creati 178.000 posti di lavoro in piu' su aprile, mentre le stime erano per +187.000.

Euro in recupero dai minimi dal luglio 2017 torna in area 1,16 dollari

Sul mercato valutario l'euro/dollaro recupera dai minimi da luglio 2017 col rialzo più evidente da tre settimane e torna su 1,16 dollari (segui qui l'andamento dell'euro contro le principali valute e qui quello del dollaro). Dall’altra parte dell’Atlantico, ad alimentare ulteriormente il clima di risk-off contribuiscono le rinnovate tensioni commerciali Usa-Cina. Poco mosso il petrolio rispetto ai livelli della vigilia (segui qui l'andamento di Brent e Wti) dopo i recenti cali dei giorni scorsi legati alle ipotesi di aumento di produzione da parte di Arabia Saudita e Russia.



