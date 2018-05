Piazza Affari in altalena nell'attesa del Governo, spread sopra 250

Volatilità alle stelle per le Borse europee, intimorite dalla debolezza di Wall Street, dal netto ribasso del petrolio, oltre che dai timori per la situazione politica italiana, ancora in alto mare. Il FTSE MIB, che in mattinata era in vivace rialzo, ha registrato una brusca frenata, sulla scia anche dell'andamento in calo degli indici Usa, intimoriti dalle tensioni internazionali. Oggi l'amministrazione Trump ha annunciato che da domani scatteranno i dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio anche per Unione europea, Canada e Messico. Partner commerciali che invece fino a oggi erano stati esentati dalle maggiori tariffe riviste a marzo dal presidente, Donald Trump. Sono in preda al nervosismo tutte le principali piazze finanziarie europee, con Francoforte che accusa la performance peggiore.

Spread BTp/Bund in altalena

Mercato dei bond sulle montagne russe. Se questa mattina il rendimento dei decennali italiani si è spinto in area 2,7%, ora si è di nuovo impennato al 2,87%. E' peggiorato anche lo spread sui bund che invece in mattinata è arrivato a un minimo di 230 punti : il differenziale si attesta di nuovo sopra i 250 punti. Migliorano anche i Bonos spagnoli (116 punti base lo spread con i bund) mentre mostrano prezzi in calo gli altri titoli sovrani dell'eurozona.

A Milano giù le utility, forti le banche . Corre Generali

Sull'azionario milanese, le banche hanno preso con decisione la via del rialzo con il Banco Bpm che beneficia anche del giudizio positivo di una banca d'affari. Molto bene tutti gli altri istituti di credito, resta indietro solo Mediobanca dopo il rally della vigilia. Moody's ieri in serata ha comunicato di aver posto sotto osservazione il rating di 12 istituti di credito, delle utility italiane e di altri gruppi come Poste, Eni e altre società non quotate, in vista di una possibile revisione del rating sovrano dell'Italia. La decisione, dovuta dopo la messa sotto osservazione del rating sovrano, non impatta particolarmente sulle azioni, con Poste Italiane in forte rialzo, Eni che corre con il comparto oil. Accelera al rialzo Generali, dopo che Moody's ha confermato il rating della compagnia assicurativa, sottolineando i benefici della diversificazione geografica. Intanto, Enel è in calo con le utility nonostante si sia aggiudicata la brasiliana Eletropaulo battendo ai rilanci Iberdrola, con un'Opa a 45,22 reais. Occhi puntati anche su Fiat Chrysler Automobiles in cima al listino in attesa della presentazione domani del nuovo piano industriale: al proposito le ultime indiscrezioni parlano di un futuro focus del gruppo su Jeep e Maserati con le vendite del marchio Fiat che potrebbero essere interrotte in Cina e Nord America.

Balza all'1,9% inflazione annuale europea a maggio



A maggio il tasso di inflazione annuale nella zona euro ha fatto un balzo notevole salendo all'1,9% da 1,2% ad aprile. E' la stima flash di Eutostat. L'energia avrebbe avuto l'incremento annuale più forte, 6,1% contro 2,6% ad aprile, seguita da alimentari, alcol e tabacco al 2,6% contro 2,4%, dai servizi con 1,6% rispetto a 1%, beni industriali non energetici allo 0,2% contro 0,3% ad aprile. Se si esclude l'energia l'incremento della crescita dei prezzi ha portato l'indice all'1,4% da 1,1% ad aprile; se si escludono energia e alimentari non processati l'indice segna +1,3% dopo +1,1%; se si escludono energia e alimentari, alcol e tabacco +1,1% dopo +0,7% ad aprile. Il tasso di disoccupazione nella zona euro è calato a 8,5% da 8,6% a marzo e 9,2% un anno prima. Si tratta del tasso più basso da dicembre 2008. Nella Ue il tasso di disoccupazione era al 7,1%, stabile rispetto a marzo e in calo rispetto a 7,8% un anno prima (si tratta del tasso piu' basso da settembre 2008). In Italia è aumentato all'11,2% da 11,1% a marzo, stabile rispetto a un anno prima.

Allunga il passo anche l'inflazione americana, al 2%

L'inflazione si è rafforzata anche negli States, L'indice Pce, quello preferito dalla Federal Reserve per calcolare l'inflazione, , è cresciuta dello 0,2% ad aprile su base mensile, mentre su base annuale è salita del 2%, tanto quanto considerato ottimale dalla Federal Reserve (performance raggiunta il mese precedente e prima ancora nel febbraio 2017). La componente "core" del dato, depurata dagli elementi volatili, è salita dello 0,2% su base mensile, sostanzialmente in linea alle stime: bisogna tornare al gennaio 2017 per un rialzo dello 0,4%. Su base annuale la componente core è cresciuta dell'1,8%. Il valore Pce è contenuto nel dato diffuso dal dipartimento del Commercio e relativo ai redditi personali e alle spese ai consumi.

Trump potrebbe annunciare già oggi dazi contro l'Ue

Oggi gli investitori tornano a concentrarsi anche su altri temi, a partire dai dazi: l'amministrazione Trump infatti non intende estendere più l'esenzione concessa all'Unione europea dai dazi pari al 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio. In vista della scadenza del primo giugno, posticipata all'ultimo minuto un mese fa, la Casa Bianca potrebbe già oggi darne l'annuncio.

L'euro oscilla sotto 1,17 dollari. Petrolio in netto calo

Sul mercato valutario, l'euro, che in mattinata aveva tentato di riagganciare 1,17 dollari, si è di nuovo indebolito in area 1,1670 dollari. E' in deciso calo il petrolio, sul possibile aumento della produzione da parte di Russia e Arabia Saudita. Nei giorni scorsi, però, era salito ai massimi dal 2014.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata