Fca, una storia con un finale ancora tutto da scrivere

La fine della storia, ma senza il finale. La fine della storia perché l’ultimo piano industriale di Sergio Marchionne è l’atto conclusivo di una vicenda durata 14 anni che ha portato alla rifondazione della Fiat decotta e alla rinascita della Chrysler fallita. Senza il finale perché non hanno trovato soluzione i due rebus che determineranno il punto di caduta conclusivo di una traiettoria industriale e finanziaria, societaria e strategica, storica e prospettica: il nome del prossimo Ceo e il futuro di Fca in termini di alleanze, cessioni, breakup.

La grammatica dell'impresa contemporanea non prevede, nel rituale della formulazione del piano industriale, né l'una né l'altra cosa. Perché, in senso strettamente formale, la scelta del management e le operazioni straordinarie sul capitale spettano agli azionisti, in questo caso gli Agnelli-Elkann. Fca, però, costituisce un esempio di quello specifico capitalismo degli amministratori delegati che, dalle public company, ha progressivamente spostato la sua influenza al family business. Fra un minimo di rivelazione – soprattutto sul nome del successore – che avrebbe tolto legittimità e potere reale a Marchionne e una illustrazione didascalicamente ortodossa del piano industriale è stata preferita quest'ultima, peraltro con un numero di particolari e una profondità descrittivo-analitica inferiori rispetto al piano presentato quattro anni fa ad Auburn Hills.

In una giornata segnata – nelle sessioni dedicate ai marchi – dalla scomparsa di Chrysler e dalla centralità di Jeep e di Ram per il ramo nordamericano di Fca e dalla scomparsa di Fiat e dalla centralità di Alfa Romeo e di Maserati per il ramo italiano, le parole pronunciate da Marchionne hanno definito il contesto in cui questa fine della storia, per quanto ancora senza il finale, si stia scrivendo sulle pagine di Fca: “All'inizio del 2015 ho espresso il mio punto di vista sull'efficienza del capitale nel settore e sulla necessità di un cambiamento, alla luce di una serie storica di distruzione di valore e ritorni sul capitale investito decisamente inaccettabili. Per ironia della sorte, da quel momento ad oggi il valore per gli azionisti di Fca è quasi raddoppiato, escludendo l'aumento di valore di Ferrari, mentre il ritorno per gli azionisti di dieci dei nostri principali concorrenti del settore è stato in media negativo del 6 per cento”. La giornata di venerdì, dunque, togliendo la luce da Marchionne (o, meglio, dalla sua successione) ha fatto luce sulla realtà tecno-industriale che egli, in questi quattordici anni, ha creato.

Una realtà fatta di metodo e di merito oggi e domani, quando Marchionne lascerà il campo a un amministratore delegato che avrà il non semplice compito di confrontarsi con la sua ombra. Il metodo è quello di una razionalità strumentale che ha portato finora a costruire piani industriali da ricalibrare di continuo anche al prezzo di sentirsi dire che si annunciano progetti che poi non si attuano. Il merito è quello di un gruppo industriale che ha superato l' “oppressione del debito” e con tranquillità può rimodellare il profilo manifatturiero in un comparto sottoposto ad una violenta rimodulazione tecnologica e regolatoria. L'approccio della razionalità strumentale – non faccio nessun investimento di rottura nella tecnologia, perché non ho le risorse per guidare la realtà e per non farmi fagocitare da essa in caso di insuccesso – non è più sufficiente.

Nei focus che hanno riguardato i diversi marchi Jeep, Ram e Alfa-Maserati – ciascuno ha sempre più un profilo autonomo, tutti quanti esprimono sempre meno una identità del gruppo – il tema dell'elettrificazione pare ormai acquisito. Una elettrificazione – il 20% dei 45 miliardi di investimento prospettati entro il 2022 - che fa il paio con l'ampliamento della collaborazione con Waymo che, fra l'altro, ha all'orizzonte un veicolo Fca con tecnologia di guida autonoma destinato al mercato finale. Il finale della storia non c'è ancora. Ma, gradualmente, sembrano emergere i presupposti per costruire il nuovo capitolo post Marchionne.

© Riproduzione riservata