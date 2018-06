Spread, perché la crisi di fiducia ha mosso la grande finanza

La crisi finanziaria di queste settimane ha lasciato cicatrici profonde e probabilmente dato una lezione importante ai partiti che si preparano a governare il Paese: con i mercati non si scherza. Certo, si può benissimo credere a tutta la narrativa complottistica da social network che dava i poteri forti e la grande finanza internazionale (compreso l’immancabile Soros) a tirare le fila di una speculazione internazionale volta a boicottare la nascita del nuovo esecutivo giallo-verde.

Si può credere all’esistenza dei “signori dello spread”, come li chiama Salvini. Si può credere che la Bce abbia voluto influenzare l’andamento dei nostri titoli di Stato comprando meno, quando è vero esattamente il contrario.



Si è tanto parlato in questi giorni del grande ricatto dei mercati finanziari alla nostra democrazia. Ed è una argomentazione assolutamente condivisibile. La democrazia non può e non deve sottostare ai ricatti della grande finanza internazionale. Al tempo stesso però non si può far finta che i mercati finanziari non esistano. Soprattutto se ci si appresta a governare un Paese come l’Italia che ha un debito da 2.300 miliardi di euro. Sapere che ci sono degli investitori disposti a sottoscrivere il nostro debito pubblico è vitale perché è solo grazie a questi prestiti che lo Stato paga gli stipendi e le pensioni.

Ogni anno il Tesoro deve rifinanziare sui mercati qualcosa come 400 miliardi di euro di titoli. Possibilmente al minor tasso di interesse possibile. Volenti o nolenti da questo dipende il funzionamento stesso della macchina dello Stato. Ma perché gli investitori, i famosi “signori dello spread”, continuino a sottoscrivere il nostro debito è essenziale che ci sia la fiducia - lo ha sottolineato anche il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nelle sue considerazioni finali - nella nostra capacità di rimborsarlo. La fiducia è un bene intangibile e preziosissimo che ci si conquista col tempo e a fatica ma che si può perdere nel giro di pochissimo. Ciò che è successo in queste settimane e che è alla base della violenta ondata di vendite che si è abbattuta sui titoli di Stato italiani è esattamente questo: una perdita di fiducia o quantomeno un suo grave deterioramento.

Chi sottoscrive il nostro debito pubblicoha un solo interesse: che gli venga rimborsato in toto. E che gli venga rimborsato nella stessa valuta in cui è stato emesso. Questa certezza tuttavia è venuta meno quando sono stati resi noti i contenuti del contratto di governo. Lo spread ha iniziato a salire il giorno dopo la pubblicazione della prima bozza. Un documento in cui, alla voce “Unione europea”, si parla esplicitamente di «introdurre specifiche procedure tecniche di natura economica e giuridica che consentano a singoli Stati di uscire dall’euro e recuperare la propria sovranità monetaria».

Questa voce è stata poi stralciata dalla versione definitiva del contratto, ma un’altra proposta controversa è rimasta: i cosiddetti «mini-BoT» proposti dal responsabile economico della Lega Claudio Borghi (noto esponente no euro). Una misura su cui la stampa finanziaria internazionale ha scritto molto arrivando quasi sempre alla stessa conclusione: i mini BoT sono un sistema, dalla dubbia legalità, per mettere in circolazione una valuta parallela.

A tutti questi segnali se n’è infine aggiunto un altro: la proposta di Paolo Savona, economista noto per aver teorizzato un “piano B” per uscire dall’euro, per la carica di ministro del Tesoro. Una scelta su cui si è consumato lo scontro istituzionale senza precedenti con il presidente Sergio Mattarella, che ha finito per amplificare al massimo sui mercati la tensione sullo spread delle settimane precedenti.

In questi giorni Salvini e Di Maio continuano a ripetere di non aver alcuna intenzione di uscire dall’euro. Il problema è che il messaggio recepito dagli investitori è esattamente l’opposto: l’uscita dall’euro dell’Italia è un’ipotesi reale. Che poi si arrivi veramente a questo punto è un altro paio di maniche. Resta il fatto che è un rischio e come tutti rischi deve essere adeguatamente remunerato. Come? Facendo salire i rendimenti dei nostri titoli di Stato.

Una delle ragioni per cui l’affermazione dei partiti euroscettici alle elezioni del 4 marzo non aveva finora innescato reazioni importanti sui mercati era il fatto che sia la Lega sia il Movimento 5 stelle non avevano fatto campagna elettorale su questo tema. Il Movimento 5 Stelle in particolare aveva esplicitamente rinunciato alla sua idea di fare un referendum sull’euro. Questa convinzione era piuttosto radicata nella comunità finanziaria. Basta leggersi i rapporti delle banche d’affari usciti a ridosso del voto. I contenuti del contratto di governo e le ambiguità sul tema dell’euro hanno stravolto questa convinzione e costretto gli investitori a un rapido dietrofront. In gergo tecnico: sono stati costretti a “riprezzare il rischio Italia”.

Questo movimento si è trasformato in una speculazione violentissima che in poco tempo ci ha riportato ai giorni della crisi dello spread del 2011. Una speculazione, vale la pena ricordarlo, a cui i partiti di maggioranza hanno offerto il fianco. Perché se è vero che non bisogna farsi ricattare dalla grande finanza, è anche vero che è autolesionismo puro regalare su un piatto d'argento il pretesto ai “signori dello spread” per scatenare una speculazione finanziaria. Anche perché poi, alla fine dei conti, saranno i contribuenti italiani a pagarne le conseguenze: se lo Stato dovrà pagare di più in termini di spesa per interessi sul debito, ci saranno in definitiva meno risorse a disposizione per scuole, ospedali eccetera.

Che ci sia chi specula sulla fragilità del nostro debito pubblico è indubbio. Negare l’esistenza degli squali della grande finanza sarebbe da ingenui ma è anche vero che i fondi speculativi sono solo una minoranza tra i creditori dello Stato italiano. I “signori dello spread” sono soprattutto banche, assicurazioni, fondi pensione e risparmiatori italiani che detengono il 70% del nostro debito pubblico in circolazione. Il restante 30% è in mano a investitori esteri: soprattutto banche, fondi e altri grossi investitori istituzionali il cui unico interesse non è destabilizzare il governo italiano ma non perdere soldi. I partiti che si preparano a governare il Paese dovranno abituarsi a farci i conti e soprattutto a dosare con prudenza le parole, perché la retorica incendiaria può andare bene in campagna elettorale, ma quando si governa le parole hanno un altro peso specifico e le loro conseguenze possono essere anche molto gravi.

