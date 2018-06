Balzo Madrid con nuovo Governo. Milano frenata da Fca e banche

Piazza Affari azzera i guadagni perché il ritorno degli acquisti sulle utility è compensato dalle nuove vendite su Fiat Chrysler e dai realizzi su alcuni degli istituti di credito protagonisti di un rimbalzo giovedì e venerdì scorso. A metà seduta il FTSE MIB è sostanzialmente piatto, dopo essere salito anche dell'1% in mattinata, mentre nel resto d'Europa(segui qui l'andamento degli indici) spicca la Borsa di Madrid dopo il ribaltone politico che in una settimana ha portato dal Governo Rajoy sostenuto dal Partito popolare a quello Sanchez di stampo socialista. Poco sopra la parità Parigi, piatta Francoforte, positiva Londra.



Tornando a Milano, Fiat Chrysler Automobiles perde un altro 3% (dopo il -4,5% di venerdì): il piano industriale al 2022, secondo gli operatori, ha pochi elementi di appeal nel breve termine e ha deluso per l'assenza di operazioni straordinarie sui marchi Alfa e Maserati oltre ad aver destato perplessità nel progetto di creazione di una società di servizi finanziari. I realizzi sul settore bancario, su cui incide anche un report degli analisti di JpMorgan, colpiscono in particolare Ubi Banca, Banca Pop Er e Banco Bpm mentre si è spenta rapidamente la speculazione sulla possibile aggregazione tra Unicredit e la francese Societe Generale(+2% grazie all'accordo con la Giustizia Usa sui casi Libor e Libia).

E' la pattuglia delle utility a brillare sul Ftse Mib dopo diverse sedute in apnea complice le vendite sugli asset italiani: in prima filaItalgas, A2a, Terna e Snam.

Unicredit e SocGen: nuovi rumors su integrazione

In chiaroscuro i bancari dove gli occhi sono puntati sulle indiscrezioni riportate nel week end dal Financial Times sulle valutazioni in corso per una aggregazione tra Unicredit e Societe Generale. Unicredit ha ricordato che l'attuale piano industriale preveda solo operazioni di crescita organica, mentre SocGen ha precisato che nessuna operazione è stata portata all'attenzione del cda. Il gruppo francese ha inoltre annunciato di aver raggiunto un accordo di principio sulla inchiesta Libor con il Dipartimento di Giustizia Usa e con la Commodity Futures Trading Commission e sul caso delle transazioni riguardanti controparti libiche. Sull'aggregazione comunque prevalgono le perplessità tra gli analisti finanziari: l'incertezza della situazione italiana, le regole Ue in materia bancaria ancora a metà del guado e le sinergie limitate, oltre al premio necessario per convincere gli azionisti di SocGen, sembrano essere ostacoli significativi sulla strada di un eventuale accordo.

Banche Italia: per JpMorgan rischi da politica e da spread

Le banche italiane «sono le più esposte agli spread sui titoli sovrani, con un impatto medio negativo del 4,2% sui valori di libro per incrementi di 100 punti base dello spread BTp-Bund e di 50 punti base degli spread spagnoli e portoghesi». Lo rilevano gli analisti di JpMorgan Cazenove, secondo i quali, nonostante i piani convincenti di smaltimento degli Npl e il miglioramento della qualità degli asset, «il costo del capitale è sensibilmente aumentato a causa dell'incertezza politica' e permangono rischi perché «lo stress del mercato può aumentare rapidamente a seconda di quanto sara' conflittuale il nuovo governo, in particolare sulla politica fiscale'» JpMorgan ha quindi tagliato i target price per i titoli delle banche italiane in media del 13%, per «tenere conto del maggior costo del capitale».

A Parigi ko AccorHotels: valuta ingresso nel capitale di Air France-Klm

AccorHotels valuta di rilevare "una partecipazione minoritaria" nel capitale di Air France-Klm. Si tratta di "riflessioni allo stadio preliminare", secondo un comunicato del gruppo. Les Echos riportava che la partecipazione potrebbe riguardare il 14,3% del capitale che attualmente detiene lo Stato francese. Alla Borsa di Parigi il titolo cade del 6% mentre le azioni dell'aviolinea balzano del 7%.

Euro sopra 1,17 dollari. Petrolio in calo: Brent sotto 76 dollari

L'euro/dollaro torna sopra 1,17 e scambia a 1,1734 (da 1,1659 di venerdì). Euro/yen a 128452 (da 127,72), dollaro/yen a 109,5 (da 109,54). Petrolio in discesa a 65,4dollari al barile il Wti luglio e sotto 76 dollari al barile il Brent luglio.

BTp: spread apre in calo a 216 punti, rendimento decennali al 2,56%

In calo lo spread BTp/Bund che continua a restringersi dopo i picchi che hanno preceduto la formazione del Governo, pur restando molto sopra i livelli mantenuti nel periodo post-elettorale. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005323032) e il pari scadenza tedesco ha infatti aperto a 216 punti base, in netto calo dai 239 punti della chiusura di venerdì per poi accelerare ancora al ribasso fino a scendere sotto i 220 punti. In deciso calo anche il rendimento del BTp benchmark decennale che ha aperto al 2,56% (2,77% venerdì scorso). Si allenta la tensione anche sulle scadenze brevi, con il rendimento a 2 anni che torna abbondantemente sotto l'1% e si attesta allo 0,74% (1,03% venerdì).

Borsa Tokyo: il Nikkei chiude a +1,37%

La Borsa di Tokyo ha chiuso in netto progresso malgrado le tensioni commerciali tra gli Usa e i suoi partner, ma in presenza di statistiche americane positive e la conferma del summit Trump-Kim il 12 giugno a Singapore. A fine scambi l'indice Nikkei ha guadagnato l'1,37% (+304,59 punti) a 22.475,94 e l'indice Topix l'1,46% (+25,52 punti) a 1.774,69.

