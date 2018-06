Unicredit-SocGen: per i broker l'alleanza ha poche chance

Unicredit e Societe Generale salgono in Borsa ma le case di investimento assegnano poche chance all'ipotesi di aggregazione tra i due istituti che peraltro è stata smentita dal gruppo francese. Le azioni Unicredit, partite con un rialzo del 3%, hanno limitato i guadagni proseguendo comunque nel recupero dopo il -18% accusato in due settimane per le turbolenze legate al tortuoso percorso di formazione del nuovo Governo in Italia.

Per i francesi, accordo su contenziosi Libor e Libia

Le Societe Generale sono le migliori a Parigi, con un guadagno dell'1,7%, ma l'andamento del titolo è più che altro attribuita alla reazione positiva degli investitori agli accordi di principio raggiunti con il Dipartimento di Giustizia Usa, con la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti e con Parquet National Financier per risolvere le questioni aperte relative allo scandalo Libor e alle indagini sulle transazioni con controparti libiche.

L'istituto francese, che aveva a suo tempo fatto accantonamenti in vista dell'impatto dei due procedimenti, ha confermato che i due accordi non avranno impatto sui conti.

Analisti C. Suisse: prezzi e sinergie nodi difficili da superare

Per quanto riguarda invece le indiscrezioni riportate dal Financial Times sulle valutazioni in corso da entrambe le parti per una aggregazione Unicredit-SocGen, i broker mostrano più di una perplessità.

Per gli analisti di Credit Suisse, le probabilità dell'operazione non sembrano essere molto aumentate alla luce della recente volatilità in Italia anche se l'aggregazione è stata presa in considerazione diverse volte negli ultimi anni: il piano al 2020 del gruppo francese punta a un ritorno sugli asset tangibili dell'11.5% e per gli analisti svizzeri difficilmente gli azionisti di SocGen si accontenterebbero di una valutazione troppo inferiore il proprio valore di libro nonostante in Borsa il titolo tratti a 0,7 volte tale valore. «La mancanza di sovrapposizioni con Unicredit - conclude Credit Suisse - limiterebbe le sinergie dell'aggregazione».

Mediobanca Securities: i due gruppi non pronti per una fusione

Per gli analisti di Mediobanca Securities, i due gruppi non sembrano pronti per una operazione di questo tipo e inoltre è probabile che gli azionisti dell'istituto italiano vogliano ottenere un ritorno in tempi non troppo lunghi visto il capitale in eccesso: alla luce della situazione italiana incerta, delle regole europee da completare in materia bancaria e del percorso stesso di Unicredit «riteniamo che l'operazione non sia né desiderabile né apportatrice di benefici per il titolo». Sulla stessa linea Equita Sim: «Restiamo convinti che, fino all`effettiva introduzione di un sistema di garanzia unica a livello europeo sui depositi, i merger cross border restino opzioni molto difficili da realizzare». Per la casa di investimento italiana, il primo elemento di perplessità è legato alle sinergie alla luce delle scarse sovrapposizioni territoriali: «I deal cross border solitamente generano limitate sinergie da costo specie in caso di assenza di sovrapposizione territoriale nei mercati core, eventuali risparmi si possono generare solo in alcuni business (corporate)».

