Nasdaq ancora da record. Piazza Affari nervosa, spread in zona 240

Seduta nervosa per Piazza Affari, che risale dai minimi della mattinata ma resta comunque la peggiore in Europa. Oltreoceano è partita al rialzo Wall Street, con il Nasdaq ancora su nuovi record, grazie alla volata di alcuni bid della tecnologia. Le altre Borse europee procedono contrastate, mentre la scena politica italiana rimane sotto i riflettori, in attesa del voto di fiducia della Camera al premier, Giuseppe Conte, dopo quello incassato al Senato. Intanto è scattato il conto alla rovescia per la prossima riunione della Bce del 14 giugno che potrebbe discutere i tempi della fine del Qe.

In Italia gli investitori analizzano le parole del presidente del Consiglio che ha detto che le azioni del Governo si baseranno sul contratto tra Lega e M5S. Sebbene abbia ribadito che l'uscita dall'euro non sia in discussione, secondo gli esperti è rimasto vago su pensioni, flat tax e debito pubblico, mentre sulla politica estera ha aperto alla Russia.



Lo spread sfonda quota 250 punti base poi ritraccia

Sfonda la soglia dei 250 punti lo spread tra BTp e Bund e arriva a un top di 256 punti all'indomani del voto in Senato con cui il Governo Conte ha incassato la fiducia e il discorso di programma pronunciato dal nuovo presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco, ha aperto a 249 punti base per poi sfondare subito al soglia dei 250, in forte rialzo dalla chiusura di ieri a 239 punti e dai 218 punti del closing di venerdì. A metà giornata lo spread si è ridotto tornando sotto i 240 punti. «Ieri, il discorso del neo premier Conte, sebbene privo di novità di rilievo, è stato l’elemento scatenante della rinnovata debolezza sugli asset italiani - commentano gli analisti di Mps Capital Services - il rimarcare la matrice populista del Governo così come lo spauracchio della Troika successivamente ventilato dall’ex premier Monti ha evidentemente infastidito gli investitori».

Banche a due velocità a Milano, scatta Finecobank dopo dati raccolta

L'azionario europeo si muove quindi all'insegna del nervosismo, con le materie prime e i titoli energetici in positivo, mentre segnano il passo le utilities. A Milano sono invece le banche a dare la direzione: gli istituti di credito hanno zavorrato il listino in mattinata e si muovono ora in ordine sparso con Intesa Sanpaolo in rosso, mentre hanno imboccato la via del rialzo Banco Bpm, Banca Pop Er, Unicredit e Ubi Banca. Le vendite sul comparto bancario erano iniziate in scia al report di Jp Morgan di lunedì che esprimeva cautela sul settore a causa dell'allargamento degli spread tra i titoli di Stato. Poco mossa Telecom Italia nel giorno della riunione dell'Agcom per esaminare il progetto di separazione legale della rete. Debole ma sopra i minimi di giornata Azimut, dopo il calo del 4% della vigilia. La holding Timone, che riunisce il patto di sindacato di Azimut, salirà dal 15,8% al 23,3% del capitale sociale complessivo della società di risparmio gestito. Secondo gli analisti, «l'operazione sottolinea e rafforza ulteriormente il committment del management di Azimut». Scatto al rialzo per Finecobank dopo i dati sulla raccolta di maggio che hanno mostrato forti aumenti sia su base mensile che su base tendenziale. Acquisti anche su Banca Generali. In recupero Mediaset, che ieri aveva perso terreno dopo che Sky ha precisato di non essere interessata ad acquisire Premium, e Stmicroelectronics sulla scia dei record del Nasdaq e del buon andamento dei tech.

Euro sale sui massimi da 10 giorni sul dollaro, il 14 riunione chiave della Bce

L'euro sale sui massimi da dieci giorni, mentre il mercato si concentra sull'attesa per la prossima riunione della Bce il 14 giugno, in cui potrebbe essere discussa la data della fine del Qe. L'euro è salito fino al massimo di 1,178 dollari rompendo la resistenza in area 1,1760, top da dieci giorni. La divisa unica ha recuperato la soglia di 1,17 già ieri dopo la chiusura delle Borse europee, dopo che sono circolate le indiscrezioni sui tempi della fine del Qe. Stamattina poi il consigliere Bce Peter Praet ha detto che «è chiaro che il Consiglio dei governatori della prossima settimana dovrà fare una valutazione, valutare se il progresso realizzato fin qui sia sufficiente a consentire un graduale riassorbimento dei nostri acquisti di titoli», confermando così che si tratterà di una riunione chiave. Le parole di Praet hanno dato una ulteriore scossa all’euro/dollaro che punta a 1,18.

Il petrolio in calo in attesa dei dati sulle scorte Usa

Prezzi del greggio in calo con il Brent che torna in area 75 dollari al barile, mentre oggi sarà pubblicato il dato sulle scorte e la produzione Usa. I dati dell'Api hanno mostrato un calo delle riserve di oltre 2 milioni di barili la scorsa settimana. Intanto, i dati arrivati dal Venezuela hanno mostrato una produzione in forte calo.

Scende il deficit Usa, torna a migliorare la produttività

Il deficit commerciale negli Stati Uniti è calato ad aprile più di quanto avessero messo in conto gli analisti. Secondo le rilevazioni del Dipartimento del Commercio, il deficit è sceso del 2,1% rispetto al mese precedente a 46,20 miliardi di dollari. Si tratta del calo mensile maggiore da sette mesi. Gli analisti si aspettavano un deficit di 48,7 miliardi. Il dato rivisto di marzo è stato di 47,2 miliardi. Le aziende americane hanno esportato oltre 200 miliardi di dollari di beni e servizi ad aprile, un record. Le esportazioni sono aumentate dello 0,3% su marzo raggiungendo 211,2 miliardi, un livello record per il secondo mese di fila. Le importazioni sono calate dello 0,2% a 257,4 miliardi. In particolare è calato il deficit commerciale con la Cina, ma non per i dazi. Nonostante il deficit commerciale sia sceso per il secondo mese di fila, nei primi quattro mesi del 2018 il dato è cresciuto dell'11,5% rispetto allo stesso periodo del 2017. In quell'arco temporale l'export è salito dell'8,1% e le importazioni sono salite dell'8,7%.

Sempre oggi è inoltre emerso che la produttività negli Stati Uniti ha ripreso a crescere nel primo trimestre del 2018, sebbene con meno slancio rispetto alla iniziale lettura. Stando al dato finale diffuso dal Dipartimento al Lavoro, l'indice ottenuto dividendo la produzione per il numero di ore lavorate è salito al tasso annualizzato dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti (quando c'era stato un +0,3%) contro il rialzo dello 0,7% calcolato a livello preliminare; gli analisti attendevano un aumento dello 0,6%.

