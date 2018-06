Guzzetti, sì a sviluppo della Cdp ma senza mettere a rischio il risparmio

Le fondazioni bancarie socie di minoranza di Cdp avvertono il nuovo Governo: no a un cambio di mission che metta a repentaglio la tutela del risparmio degli italiani. Lo afferma il presidente dell'Acri, Giuseppe Guzzetti, al congresso dell'Associazione. «Se si vuole un ulteriore sviluppo di Cassa coerente con l'obiettivo di non mettere a rischio il risparmio degli italiani noi ci saremo, ma se si supera il limite ci opporremo con tutte le nostre capacità». Guzzetti ricorda anche «il fatto che alcune iniziative di Cassa, senza il nostro voto, non saranno consentite: siamo collaborativi come siamo sempre stati con tutti i governi, noi non siamo all’opposizione in Parlamento». L’Acri rappresenta, infatti, tutte e 70 le Fondazioni azioniste di Cassa spa con il 16% del capitale e un potere di veto per le maggioranze qualificate necessarie per le decisioni strategiche al voto dell'assemblea.

Guzzetti ha ringraziato i vertici uscenti di Cdp (il presidente Claudio Costamagna e l’ad Fabio Gallia) per «aver fatto grande la Cassa» ma contemporaneamente per «aver avuto in questi anni come stella polare» il limite di non mettere a rischio i risparmi degli italiani. Il presidente dell’Acri ha citato come esempio quello dei vertici di essersi opposti all’ingresso della Cassa nella vicenda Alitalia. L'investimento di 1,7 miliardi di euro delle Fondazioni bancarie nella Cdp, ha spiegato Guzzetti nel suo intervento al congresso nazionale dell’associazione, «è stato un ottimo investimento». «Il ruolo di Cdp - ha concluso Guzzetti -quale protagonista nel sostegno allo sviluppo economico del Paese è in perfetta linea con uno dei due obiettivi di missione delle Fondazioni, cioè la promozione dello sviluppo economico. E la partecipazione nella società, oltre a essersi confermato un ottimo investimento, ha consentito di apportare il positivo contributo di competenza e di esperienza di investitori istituzionali privati che le Fondazioni rappresentano».

© Riproduzione riservata