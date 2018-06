Saes vende business purificazione dei gas per 355mln $ e vola in Borsa

Il Gruppo Saes ha raggiunto un accordo con la società statunitense Entegris per la cessione del business della purificazione dei gas per circa 355 milioni di dollari e vola in Borsa: le azioni segnano la migliore performance del listino con un rialzo di oltre 10 punti percentuali, sia per le ordinarie che per le risparmio. Il business della purificazione del gas (Systems for Gas Purification & Handling) fa capo alla Business Unit Industrial Applications di Saes, che opera principalmente attraverso la consociata Usa Saes Pure Gas (SPG).

Saes incasserà circa 355 milioni di dollari. Il prezzo finale sarà soggetto a possibili aggiustamenti, secondo un meccanismo di calcolo tipico di questo genere di operazioni e legato ai valori contabili effettivi alla data del closing prevista entro la fine di giugno 2018. SPG, con sede a San Luis Obispo, in California, produce e commercializza una gamma completa di purificatori per gas di processo e per gas speciali. L’accordo, si legge in una nota, prevede la cessione la consociata statunitense SPG e della struttura commerciale della controllata Saes Getters (Nanjing) che fornisce supporto a SPG per le vendite sul mercato asiatico.

Entegris, con sede a Billerica, Massachusetts (Usa) e impianti di produzione, laboratori, strutture commerciali e di supporto in tutto il mondo, è un leader in soluzioni di chimica speciale e di materiali avanzati per l’industria della microelettronica e altre industrie del comparto high-tech. L’attuale controllante di SPG è Saes Getters Usa (SUSA). Appena prima della cessione di SPG e di Nanjing a Entegris, SUSA cederà tutte le proprie attività e passività, con esclusione della partecipazione in SPG, a una società di nuova costituzione, che continuerà a essere di proprietà del Gruppo SAES. Immediatamente dopo tale operazione, la società SUSA, che manterrà la partecipazione di controllo in SPG, sarà ceduta a Entegris, unitamente al ramo d’azienda operante nel business della purificazione di Nanjing.

