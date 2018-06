Piazza Affari ultima in Europa tra G7 e attesa Bce. Spread in zona 270

Seduta di vendite nel Vecchio Continente, con gli investitori che scelgono di stare lontani dall'azionario in una situazione di nervosismo tra l'avvio del G7 in Canada, il tema dazi che vede posizioni sempre più distanti tra gli Usa e gli altri Paesi e le preoccupazioni per un possibile rallentamento dell'economia dell'eurozona. Ad aumentare il clima di risk-off le attese per le riunioni di Bce e Fed della prossima settimana, con la Banca centrale europea che dovrebbe annunciare la data della fine del Qe. Milano al momento è la peggiore con lo spread in area 265, dopo la fiammata iniziale a 280: ai temi globali per Piazza Affari si aggiungono le incertezze sull'implementazione delle nuove misure annunciate dal Governo Lega-M5S. In rosso più contenuto Madrid e Francoforte dopo un altro dato negativo: la produzione industriale tedesca è scesa dell'1% ad aprile. I timori di una guerra commerciale stanno pesando sui listini, con il comparto auto fortemente penalizzato.

Al via il G7 in Canada, occhi su Bce e Fed

Oggi prende il via il G7 in Canada, la posizione degli Stati Uniti sui dazi appare sempre più isolata. Il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito che non firmerà la tradizionale dichiarazione comune al termine del vertice se non ci saranno progressi sul tema tariffe. Trump ha anche annunciato che lascerà in anticipo il vertice per incontrare martedì il leader nordcoreano Kim Jong Un. «La questione dei dazi sarà al centro della riunione del G7 che inizia oggi e terminerà domani e che vede un Trump contro tutti, con il rischio concreto che non si giunga ad un’intesa comune», commentano gli analisti di Mps Capital Services. I mercati inoltre aspettano le riunioni chiave di Fed e Bce della prossima settimana. La Banca centrale Usa, in un contesto positivo per l'occupazione e con l'inflazione vicina al target del 2%, proseguirà probabilmente con i suoi rialzi graduali dei tassi con un aumento di 25 punti base, con 3-4 rialzi in tutto nell'anno. La Bce, dal canto suo, giovedì prossimo dovrebbe discutere della data di fine del Qe.

Spread BTp/Bund arriva a toccare 280 punti base in avvio, poi ripiega

Balzo in avvio per lo spread BTp/Bund che dopo un'apertura a 259 punti base è immediatamente schizzato ben sopra la soglia dei 280 punti, per poi tornare in area 260. Il movimento segue l'impennata del rendimento dei decennali italiani che ha toccato il 3,22% per poi tornare poco sopra il 3%. Più pesanti le vendite sui titoli italiani a più breve scadenza: il rendimento dei bond a due anni vola nelle prime battute all'1,84% (1,60% ieri) per un differenziale con i pari scadenza tedeschi di 246 punti base (da 219). «L'incertezza politica italiana, relativa alle dichiarazioni sulle modalità di implementazione del contratto di governo, sta riproponendo una debolezza dei titoli italiani, con tassi in rialzo su tutta la curva », sottolineano gli analisti di Mps Capital Services.

SPREAD BTP-BUND

Andamento da inizio anno. Fonte: Ufficio Studi Il Sole 24 Ore

Piazza Affari, tutto in rosso il listino principale, male automotive e banche

Sul FTSE MIB si salvano solo i servizi petroliferi, mentre le vendite colpiscono in maniera generalizzata tutti i settori a partire da automotive e banche. Maglia nera della seduta per Cnh Industrial, che arriva a perdere oltre il 3,5%, male anche Fiat Chrysler Automobiles ed Exor. Tra le banche, vendite pesanti su Ubi Bancae Bper Banca, ma tutti gli istituti di credito sono in calo di oltre un punto percentuale. La migliore è Saipem dopo un nuovo contratto da 500 mln di dollari in Thailandia. Limitano le perdite le utilities con Snam Rete Gas e Italgas . Stmicroelectronics che ha incassato stamattina il giudizio 'buy' da parte di Equita, ha aperto in rialzo ma ha preso poi con decisione la via del ribasso sulla scia dei titoli tecnologici europei.

L'euro torna sotto 1,18 dollari dopo i dati macro deludenti

Euro in calo contro le principali valute dopo gli altri dati deludenti arrivati oggi dalla Germania. La divisa unica europea è scesa nuovamente sotto la soglia di 1,18 dollari. A pesare, il dato della produzione industriale tedesca che, dopo l'incremento di marzo, cala ad aprile deludendo le attese degli analisti. Rispetto al mese precedente, si è infatti registrata una flessione dell'1 per cento. Su anno, cioè nel confronto con lo stesso mese del 2017, la produzione è aumentata del 2 per cento. Inferiore alle attese anche il surplus della bilancia commerciale tedesca, in attivo per 19,4 miliardi, contro stime a 20 miliardi.



