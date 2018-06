Piazza Affari rimbalza di oltre 3% con le banche. Spread sotto 240 punti

Scendono i rendimenti sui titoli di Stato e Piazza Affari mette a segno una seduta da seduta incorniciare, accelerano nel pomeriggio oltre il 3% trainata dalle banche dopo essere arretrata del 3,4% nell'ultima settimana. Così, mentre Wall Street ha aperto attorno alla parità, Milano è la migliore in Europa in una seduta che ha visto penalizzato solo il comparto auto: sulle quattro ruote influisce il timore che la rottura degli Usa al G7 faccia tornare il rischio di dazi sull'import di auto negli Stati Uniti e il calo di Daimler (-2%, oggi previsto un incontro tra il ceo e il ministro dei Trasporti tedeschi sul dieselgate). E' invece il settore bancario a guidare i rialzi in apertura di una settimana che avrà per protagoniste le banche centrali a cominciare dalla Federal Reserve pronta ad alzare i tassi di interesse Usa e dalla Bce con il nodo del termine del Quantitative Easing da sciogliere: a Milano spiccano Unicredit e Intesa Sanpaolo, ma anche Generali tra gli assicurativi e Poste Italiane.

Nel resto d'Europa bene i tecnologici grazie a Infineon Technologies che ha alzato gli obiettivi finanziari di medio periodo. Quanto agli altri indici, Francoforte (frenata ancora da Deutsche Post e da Daimler) e Parigi sono poco sopra la parità mentre Londra guadagna mezzo punto.

Unicredit e Intesa Sanpaolo in prima fila

All'indomani del voto amministrativo in Italia - che guardando all'attuale alleanza di Governo ha rafforzato la posizione della Lega e indebolito quella del Movimento 5 Stelle - e delle dichiarazioni rassicuranti del ministro dell'Economia Tria sull'attenzione ai conti pubblici e sulla permanenza dell'Italia nell'unione monetaria, il listino milanese è trainato dalle banche e in particolare da Unicredit. Sale Intesa Sanpaolo dopo le indiscrezioni del Financial Times sul negoziato con Blackrock per l'ingresso del gestore Usa con una quota in Eurizon.

Banche trainano Ftse Mib: ministro Economia rassicura su euro e debito

L'indice Stoxx600 del comparto bancario sale dell'1%, il Ftse Italia Banche del 4% circa(-22% la performance dal 15 maggio quando si è entrati nel vivo degli accordi per la nascita del Governo Conte): al recupero odierno del settore contribuisce la seduta di sollievo per i titoli di Stato italiano tornati oggetto d'acquisto con i rendimenti a 10 anni scesi sotto quota 3% e con le scadenze a 2 anni tornate a muoversi verso l'1%. Su questo recupero generalizzato degli asset italiani, in particolare di quelli finanziari, ha influito secondo gli esperti la posizione espressa dal ministro dell'Economia Giovanni Tria in una intervista nel week end al Corriere della Sera: «Questa mattina stiamo assistendo ad un movimento inverso con tutti gli indici in positivo, ed in particolare Piazza Affari, dopo le dichiarazioni del ministro dell'Economia Tria» fanno notare da Mps Capital Services. Tra i messaggi lanciati dal ministro: la volontà di non mettere in discussione la permanenza dell'Italia nell'unione monetaria, l'obiettivo di perseguire la progressiva riduzione del rapporto debito/pil, il no all'ipotesi di pagare i debiti della Pubblica Amministrazione ricorrendo ai mini-Bot e l'idea che il dietrofront sulla riforma delle banche popolari non sia una priorità per l'esecutivo. Le indicazioni emerse «sono positive e vanno nella direzione di ridurre le preoccupazioni sulle intenzioni del Governo di portare allo scontro con l'Europa», è il commento di una casa di investimento italiana. I commenti del ministro «sono costruttivi, sembrano dare priorità a riforme strutturali rispetto agli stimoli fiscali» aggiunge Equita. Sono in rimonta Banca Mps e le ex Popolari.

Btp, rendimento sotto 3% in avvio. Spread in forte calo

In calo per lo spread BTp/Bund, dopo aver chiusa la scorsa settimana a a 269 punti base. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005323032) e il pari scadenza tedesco, ha aperto la seduta a 240 punti base e ora si muove in area 250. Il rendimento dei decennali resta sotto il 3% rispetto al 3,14% di venerdì.

Euro si rafforza su dollaro e yen

Sul mercato valutario, l’euro dopo essere tornato sopra 1,18 dollari (1,1775 venerdì sera) è sceso a 1,1784. Euro/yen a 129,7 da 128,92. Dollaro/yen a 110 (da 109,32). Petrolio in calo sotto 65 dollari al barile nel Wti (-1,2% la consegna luglio) e a 75,6 dollari nel Brent (-1% agosto) risentendo ancora dei dati di produzione Usa e delle statistiche sull'attività di perforazione in Nordamerica: il mercato inizia a prepararsi al meeting Opec del 22 giugno che si annuncia delicato sui temi della produzione.

Carel, prima matricola del 2018 sul mercato principale di Piazza Affari

Debutto positivo per Carel, prima matricola del 2018 sull'Mta di Borsa Italiana, segmento Star. Il gruppo veneto, che produce apparecchi per il condizionamento e la refrigerazione di proprietà delle famiglie di Luigi Rossi Luciani e Luigi Nalini, è il primo di quest'anno a quotarsi sul mercato principale di Piazza Affari, nonostante le incertezze dello scenario politico italiano. All'avvio delle contrattazioni il titolo è partito a 7,951 euro per azione, in rialzo del 10% circa, e poi ha accelerato ulteriormente.Il prezzo di collocamento era stato fissato a 7,2 euro per azione, a metà della forchetta fissata inizialmente tra 6,7 e 7,8 euro. La domanda complessiva, al prezzo di offerta, ha superato di 4,5 volte il quantitativo di azioni offerte prima dell'esercizio dell'opzione greenshoe ed era stata già coperta pochi giorni dopo l'avvio del periodo di offerta, il 25 maggio scorso. Ai valori attuali la capitalizzazione di Borsa supera gli 800 milioni di euro: sul mercato è finito il 35% del capitale.

