Piazza Affari la migliore. Spread giù con asta Btp, tassi ai massimi da 2014

Borse europee in cauto rialzo, con l'eccezione di Madrid, mentre entra nel vivo la settimana delle Banche centrali. Milano si conferma la migliore (segui qui l'andamento dei listini). Archiviato senza scossoni e senza entusiasmo lo storico vertice tra il presidente nordcoreano Kim Jong Un e l'americano Donald Trump, l'attenzione si sposta sulla riunione del board della Federal Reserve, che si conclude stasera. Il mercato ha già ampiamente scontato un aumento dei tassi d'interesse di 25 punti base negli Stati Uniti, ma gli investitori si concentreranno sulle previsioni future della banca centrale, con le indicazioni che arriveranno dalla conferenza stampa di Jerome Powell e dal cosiddetto «dot plot», la tabella che indica le stime sull'andamento dei tassi dei membri del board della Fed. In attesa delle decisioni della Banca centrale americana procede cauta anche Wall Street, in rialzo solo modesto, ma con il Nasdaq che aggiorna ulteriormente al rialzo i record toccati nella seduta precedente.

La Fed sorvegliata speciale, domani parola alla Bce

Il mercato cercherà di capire se il governatore Powell porrà maggiore enfasi sul buono stato di salute dell’economia o, al contrario, sui rischi derivanti dalle politiche di dazi di Trump. Gli analisti di Mps Capital Services reputano che il board possa mantenere un atteggiamento «cautamente ottimista» visto che permangono dei fattori di rischio a livello globale. Allo stesso tempo, sottolineano, «si tratta di una riunione di passaggio considerato che, dai prossimi incontri, dovrebbero entrare a fare parte del board i tre candidati nominati da Trump, mentre lascerà la guida della Fed di New York, Dudley». Dopo la Fed, continuerà l'attenzione sulle banche centrali, con la riunione della Bce in programma domani.

Azionario positivo, Madrid resta indietro. A Milano bene le banche

Azionario europeo in rialzo, con l'eccezione di Madrid nonostate il buon rialzo di Inditex, il gruppo che controlla il marchio Zara e il primo retailer di abbigliamento al mondo. I dati dei primi tre mesi sono positivi in termini di utili, ma il rallentamento delle vendite lascia perplesso il mercato, motivo per cui nella prima parte della seduta il titolo si era attestato in calo. Piazza Affari fa meglio delle altre, con gli investitori che apprezzano i commenti rassicuranti sull'euro rilasciati in un'intervista dal ministro dell'Economia Giovanni Tria e quelli del ministro per gli Affari europei Paolo Savona. Sull'azionario milanese, vola Ferrari, che si porta ai massimi storici, con un guadagno del 36% finora nel 2018. Ben impostate le banche con il Banco Bpm in evidenza, bene anche Mediobanca e Unicredit. In netto rialzo Campari che si porta in cima al listino. Corre Stmicroelectronics sui massimi dal gennaio 2004, in vista dello stacco della cedola trimestrale di lunedì. Accelera il passo Poste Italiane dopo l'accordo con Amazon di durata triennale e rinnovabile per un ulteriore biennio, per la consegna di prodotti e-commerce sul territorio nazionale. In coda al listino Italgas dopo la presentazione del nuovo piano industriale al 2024, che prevede investimenti superiori alle attese per 4 miliardi di euro e un aumento dei dividendi, aumento che però, a lungo termine, è leggermente inferiore alle attese del mercato. In coda al listino anche Saipem ed Eni, sul calo del petrolio, e Telecom Italia dopo l'accordo sui contratti di solidarietà. Fuori dal listino principale resta recupera Acea , che nella prima parte della giornata si era fatta spaventare dall'arresto ai domiciliari del presidente Luca Lanzalone, coinvolto nell'indagine per la costruzione del nuovo stadio di Roma. Accelera il passo il Credito Valtellinese dopo la cessione di 1,6 miliardi di Npl.

Asta BTp, rendimento sale a al top da febbraio 2014. Giù lo spread coi Bund

Rendimenti in netto rialzo per i BTp assegnati in asta dal Tesoro e lo spread BTp/Bund è in calo in area 232 punti base. Nel dettaglio il Tesoro ha emesso la quinta tranche del BTp a 3 anni scadenza 15/04/2021 per 2 miliardi a fronte di una richiesta pari a 3,337 miliardi. Il rendimento è salito di 109 centesimi attestandosi all'1,16%, ai massimi dal febbraio 2014. Collocata anche la settima tranche del BTp a 7 anni scadenza 15/05/2025: a fronte di richieste per 2,846 miliardi l'importo emesso è stato pari a 2,129 miliardi mentre il rendimento, in aumento di 103 centesimi sull'asta del mese scorso, si è attestato al 2,37%. Infine, il Tesoro ha collocato BTp a 30 anni per complessivi 1,5 miliardi: nel dettaglio è stata emessa la 16ma tranche del BTp scadenza 01/09/2046 per 467,5 milioni con un rendimento del 3,42% e la ottava tranche del BTp a 30 anni scadenza 01/03/2048 per 1,032 miliardi con un rendimento del 3,54% (+66 punti base). Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 15 giugno.



Valutario in stand-by in attesa della Fed. Petrolio in calo

Mercato valutario in stallo in attesa della Fed di stasera. Il dollaro ieri si è rafforzato dopo i dati che hanno confermato un’accelerazione dell’inflazione Usa sopra il target Fed e lasciano aperta la porta ad un atteggiamento maggiormente aggressivo della Banca centrale Usa. Il movimento, sottolineano gli analisti di Mps Capital Services, si è riflesso in una nuova debolezza per lo yen (in deprezzamento per il terzo giorno consecutivo) e le valute emergenti. In calo i prezzi del greggio: le quotazioni petrolifere hanno poi risentito negativamente dell’indiscrezione secondo cui la Russia sarebbe intenzionata a proporre un aumento della produzione di 1,8mln di barili al giorno (per tornare ai livelli di ottobre 2016) al meeting della prossima settimana. Il Brent è così sceso in prossimità dei 75 dollari al barile penalizzato anche dall’aumento inatteso delle scorte Usa evidenziato dall’Api, mentre oggi sarà invece pubblicato il dato governativo del dipartimento all'Energia.

Prezzi alla produzione Usa in rialzo superiore alle stime

I prezzi alla produzione sono cresciuti in maggio più delle stime, ulteriore segnale di stabilizzazione delle pressioni inflazionistiche. Il dato è salito dello 0,5%, contro lo 0,3% atteso. Va detto che l'aumento dei prezzi dell'energia è in parte responsabile dell'aumento, infatti escludendo le componenti più volatili, come energia e generi alimentari, l'indice è salito dello 0,2%. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso il dato è in rialzo del 3,1%, l'aumento più marcato da gennaio 2012.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata