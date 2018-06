I dazi Usa spaventano ancora i listini. Mini stacco cedole a Piazza Affari

Mattinata fiacca per le Borse europee (vedi qui il loro andamento) che peggiorano con il passare delle ore e, a metà seduta, cedono circa l'1% con Milano (su cui pesa lo stacco cedole di cinque big: Stmicroelectron, Poste Italiane, Terna, Snam Rete Gas edExor) che lascia sul terreno lo 0,9%. Pesano le tensioni commerciali tra Usa e Cina - lo spread Btp-Bund è stabile invece a 220 punti base - con l'arresto del Ceo di Audi, Rupert Stadler, per il caso Dieselgate che manda ko Volkswagen (-2,5%) e il listino di Francoforte, peggiore d'Europa con un passivo dell'1,3%; Parigi lascia sul terreno l'1,2% mentre Londra contiene le perdite con -0,4%. A livello settoriale penalizzate, oltre alle auto, anche le utility e il comparto del greggio con il Wti (consegna agosto) che cede lo 0,5% a 54,52. A Piazza Affari, oltre ai titoli colpiti dallo stacco cedole, ribassi anche per Cnh Industrial e Prysmianoltre ai petroliferi con Saipem. Qualche recupero nel comparto finanziario con Azimute Unipoldopo la promozione sancita da Banca Imi. Sul resto del listino vola ancora Reno De Medici(+11%) grazie allo shopping spagnolo. Sul mercato valutario, l'euro scende in apertura sotto 1,16 dollari ma ora si attesta a 1,161 (stabile rispetto a venerdi) sulla prospettiva che la Bce terrà i tassi a zero ancora fino a metà 2019. L'euro/yen si attesta a 128,33 mentre il cross dollaro/yen vale 110,48.

L'interpretazione degli operatori sull'andamento dei mercati è pressochè unanime: l'effetto positivo delle dichiarazioni rilasciate giovedì scorso dal presidente della Bce Mario Draghi (che nel tardo pomeriggio parlerà ancora a Sintra, in Portogallo) è stato annullato dagli attriti tra Washington e Pechino e dal nuovo calo del greggio in attesa del vertice Opec di venerdì.

Unipol recupera terreno, per Banca Imi è da comprare

Recuperano terreno in Borsa i titoli del comparto bancario dopo i realizzi di venerdì anche se l'andamento positivo, in generale, a Piazza Affari è di quasi tutti i finanziari, guidati da Unipol (+1,3%), Azimut (+1,2%) e Unipolsai(+0,8%). Sul conglomerato bolognese si sono esercitati gli analisti di Banca Imi, che - a valle di un roadshow con il gruppo tenuto all'estero - hanno confermato il giudizio buy sulla holding con prezzo obiettivo a 5,1 euro mentre per UnipolSai la raccomandazione resta hold con prezzo obiettivo a 2 euro visto che «nel confronto con i multipli dei concorrenti risulta adeguatamente valutata agli attuali prezzi di mercato». Diversamente, per quanto riguarda Unipol, l'investment banking del gruppo Intesa Sanpaolo ritiene che ad oggi scambi con «uno sconto holding del 32%, un livello troppo penalizzante dopo la severa pulizia del portafoglio crediti bancari realizzato nel 2017 e dopo lo spostamento del business assicurativo sotto UnipolSai». Diverso il discorso per quanto riguarda le cedole. Banca Imi prevede per UnipolSai un dividendo stabile a 0,145 euro per azione a valere sul bilancio 2018 per Unipol Sai (pari a dividend yield del 7,7% ai prezzi attuali di Borsa), mentre punta su un incremento da 0,18 a 0,19 euro per Unipol, pari a uno yield del 5,3%.

Reno De Medici vola ancora dopo lo shopping spagnolo

Continua il rally di Reno De Medici che festeggia ancora a Piazza Affari l'annuncio dell'acquisizione del 100% di Barcelona Cartonboard, il maggior produttore di cartoncino della Spagna. Dopo il balzo messo a segno venerdì, il titolo oggi è il migliore di Piazza Affari con un rialzo del 14% che lo ha portato oltre quota 1 euro. Il rally, in ogni caso, parte da più lontano visto che da fine maggio l'azione ha recuperato quasi il 50%. Il prezzo provvisorio dell'operazione, come specificato da una nota, è basato su un enterprise value di 46,4 milioni, calcolato su un ebitda proforma per il 2018 di 8,2 milioni e su una posizione finanziaria netta stimata in circa 9,9 milioni. «Valutiamo positivamente l'acquisizione - commenta l'analista di una primaria sim milanese - che permetterà alla società di consolidare la seconda posizione a livello europeo e la leadership nei mercati dell'Europa meridionale». Sulla base di una valutazione preliminare, «l'operazone dovrebbe portare a un miglioramento dell'utile per azione di circa il 7%-8%». Fondata nel 1967, Barcelona Cartonboard è il maggiore produttore di cartoncino della Spagna, una delle più importanti cartiere del Sud Europa e il settimo produttore su scala europea nel settore WLC. I ricavi di vendita del 2017 sono di 122,3 milioni di euro, l'ebitda di 5,1 milioni e l'utile netto di 1,4 milioni. A fine 2017 l'indebitamento finanziario netto ammontava a 11,5 milioni. Reno De Medici è il primo produttore italiano e secondo europeo di cartoncino ricavato da materiale riciclato.

Spread, avvio di settimana senza sussulti

Avvio di settimana senza scosse per i prezzi dei BTp decennali sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005323032) e il decennale tedesco di pari scadenza si muove in avvio a 221 punti base, poco distante dal valore di 220 punti registrato alla chiusura di venerdi', all'indomani delle indicazioni giunte dalla Bce sui tempi di uscita dal Qe che avevano mosso i mercati. Il rendimento dei decennali italiani si attesta al 2,62% dal 2,61% del closing di venerdì

