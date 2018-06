La guerra Usa-Cina sui dazi pesa sulle Borse. A Milano svetta Bpm

Borse europee in ribasso (segui qui gli indici), ancora penalizzate dal timore della guerra dei dazi Usa-Cina, dopo la nuova stretta annunciata dal presidente americano, Donald Trump, che ha intenzione di introdurre ulteriori dazi pari al 10% sulle merci importate dalla Cina, per un valore complessivo attorno a 200 miliardi di dollari. Pechino ha subito risposto promettendo reazioni sia «qualitative», sia «quantitative». Le Borse asiatiche sono state colpite da una raffica di vendite e Shanghai ha chiuso in calo del 3,78% a 2.907,82, mentre Shenzhen ha lasciato sul parterre il 5,77% a 1.594,05. L'indice di Shanghai non escendeva sotto i 3.000 punti da settembre 2016. Intanto nel Vecchio Continente, intanto, continua a tenere banco il dibattito politico sui migranti.

In più, il numero uno della Banca centrale europea, Mario Draghi, presente al Forum economico di Sintra in Portogallo, ha dichiarato che la crescita della zona euro nel 2018 ha rallentato il passo e «fino ad ora, è risultata inferiore alle nostre attese». L'anno scorso, però, aveva battuto le previsioni. «L'economia dell'Eurozona rimane su un percorso di crescita e l'inflazione sta gradualmente tornando verso il nostro obiettivo. Ma l'incertezza permea l'outlook economico», ha aggiunto. Del resto proprio la scorsa settimana la Bce ha ridotto dello 0,3% le stime di pil dell'Eurozona per il 2018, dal 2,4% al 2,1%. Draghi ha ribadito che a fine anno terminerà il così detto Qe, purché , ha però sottolineato - l'outlook di medio termine dell'inflazione sia confermato. Del resto ha ricordato ancora il numero uno dell’Eurotower, «la politica monetaria nell'Eurozona rimarrà paziente, persistente e prudente». I principali indici europei sono deboli e Francoforte, anche oggi, segna la performance peggiore, risentendo anche della posizione politica della cancelliera Angela Merkel, messa all'angolo sul tema dei migranti dall'ala più a desta della coalizione di Governo. Milano, invece, sta riducendo i danni, mentre anche lo spread, che si era spinto fino a 226 punti in apertura, è tornato a 217 punti, poco sopra i valori di chiusura di ieri in area 215 punti (segui qui lo spread).

L'Ocse ha di nuovo puntato i riflettori su Paesi ad alto debito e banche

Anche l'Ocse quest'oggi ha dato una serie di indicazioni ai Paesi europei. L'Organizzazione dei 35 maggiori Paesi industrializzati ha esortato i Paesi più indebitati a ridurre il rapporto tra debito e Pil. «Nel 2019 l'orientamento della politica di bilancio dell'area è appropriata ma dato che l'economia si espande, i Paesi con alto debito devono assicurare che il rapporto debito/pil si riduca in misura significativa migliorando ulteriormente la posizione di bilancio», ha indicato l'Ocse. L'organizzazione, tra l'altro, ha puntato l'indice anche sulle banche dei Paesi più indebitato, che spesso detengono troppi titoli di stato in portafoglio. L'Ocse ha esortato una combinazione di politiche per indebolire ulteriormente il legame potenzialmente dannoso tra banche e debito sovrano.



Recuperano le banche, strappa al rialzo Banco Bpm



A Piazza Affari le azioni delle banche stanno rialzando la testa, soprattutto quelle delle ex popolari. Strappano al rialzo le quotazioni di Banco Bpm, beneficiando dell'ipotesi riferita dal Sole 24 Ore su un'accelerazione sul processo di cessione degli Npl. L'istituto guidato da Giuseppe Castagna il 6 luglio dovrebbe ricevere le prime manifestazioni di interesse e potrebbe valutare la cessione di 3,5 miliardi di crediti in sofferenza, ma anche di un pacchetto più consistente per oltre 9 miliardi di euro. Banco Bpm potrebbe inoltre studiare anche la cessione della piattaforma che gestisce i crediti in sofferenza, sulla falsa riga delle operazioni realizzate da Intesa Sanpaolo e Unicredit. Hanno virato al rialzo anche le Banca Pop Er e le Ubi Banca. Intesa Sanpaolo e Unicredit rimangono un passo indietro. Fuori dal paniere principale, però, continua a perdere quota Banca Mps.

Fca in calo con galassia Agnelli, Cnh soffre nonostante consegna scuolabus

Vanno giù le Fiat Chrysler Automobiles , insieme agli altri titoli della galassia Agnelli, che invece si erano distinti nelle ultime settimane Così perdono quota le Ferrari, le Exor e le Cnh Industrial. Quest'ultime nonostante ieri la società abbia consegnato in Brasile 900 scuolabus. Mediobanca ha ricordato che si tratta

di una delle operazioni più importanti al mondo nel settore dei bus. Gli esperti di Piazzetta Cuccia hanno anche ricordato che per Cnh il business dei ‘truck’ nel 2017 ha rappresentato il 17% dei margini complessivi. Margini che negli ultimi tre anni sono stati giudicati deludenti proprio a causa dell'andamento negativo del mercato dell’America Latina. Mediobanca ha dunque reiterato la raccomandazione positiva su Cnh, visto che «la consegna di 900 bus in Brasile è una pietra miliare per Cnh, rappresentando oltre il 40% delle immatricolazioni cumulate in Brasile nei primi cinque mesi del 2018». Tra l'altro, hanno rimarcato ancora gli esperti, l'ebit di Cnh aveva già registrato un miglioramento a inizio anno: nel primo trimestre era salito a 49 milioni dai 17 del primo trimestre 2017. «Ci attendiamo un solido trend per i margini anche nel secondo trimestre», hanno aggiunto gli analisti di Mediobanca, che tra l'altro hanno ricordato che: «Cnh tratta a sconto: il rapporto tra enterprise value ed ebit atteso per il 2018 è di 8,3 volte, mentre la concorrente Deer ha un rapporto pari a 12 volte».

Telecom inverte la rotta dopo accordo Cig e ipotesi scorporo rete

Telecom Italia ha ripreso a percorrere la strada del rialzo imboccata ieri, nonostante in avvio abbia segnato un calo superiore all'1%. Dallo 7 maggio a due giorni fa hanno percorso senza tregua la strada del ribasso, lasciando sul parterre complessivamente il 22% del proprio valore. Ieri è emerso che i dipendenti del gruppo di tlc hanno accettato l’accordo siglato lo scorso 11 giugno tra i vertici dell’azienda e le rappresentanze sindacali. Accordo che prevede l’applicazione del contratto di solidarietà su circa 30mila dipendenti, oltre che il prepensionamento di circa 4.500 persone. Intanto Mediobanca ha confermato la raccomandazione di «Outperform», stimando un target di prezzo a 1,2 euro per le Telecom. Gli esperti di Piazzetta Cuccia contano che la separazione della rete, che sta portando avanti l’azienda, alla fine sfocerà anche la quotazione di una partecipazione di minoranza della società, sulla falsa riga di quanto l’azienda di tlc ha già fatto con la controllata Inwit. Secondo gli esperti di Piazzetta Cuccia non appena Telecom inizierà a dare indicazioni finanziarie sulla società della rete, scomparirà l'attuale sconto delle azioni rispetto ai competitor, Sconto che secondo Mediobanca si aggira attorno al 30%, considerando il rapporto tra enterprise value e ebitda stimati al 2019. Fuori dal paniere principale continuano a salire le Reno De Medici (+1,8%), spinte ancora dallo shopping in Spagna annunciato la scorsa settimana.

Euro debole sotto 1,16 dollari, giù anche il petrolio

Sul mercato valutario, l'euro è di nuovo sceso sotto la soglia di 1,16 dollari: passa

di mano a 1,1588 dollari (segui qui i cambi). Mentre si avvicina il meeting dell’Opec, in calendario venerdì, perde quota il valore del greggio (segui qui Brent e Wti): il Wti, contratto con consegna ad agosto, vale 65 dollari al barile, in ribasso dello 0,94%. Sale l'attesa per il meeting di venerdì dell'Opec, chiamato a prendere decisioni sulla produzione di greggio.

