Borse positive. Milano corre con le banche. Euro sotto quota 1,16

Migliora il clima sulle Borse europee, dopo la debacle della vigilia con i timori legati alla guerra commerciale tra Usa e Cina sui dazi che ha alimentato il risk-off tra gli investitori. Sulla scia della seduta positiva sulle Borse asiatiche e dopo che il governatore della Banca centrale cinese, Yi Gang, ha fatto un richiamo alla calma e razionalità, anche il Vecchio Continente si muove in rialzo,con Milano spinta dai bancari. Positive tutte le altre Borse europee. La guerra dei dazi tra Washington e Pechino ieri ha pesato soprattutto sull'azionario, mentre il reddito fisso ha ricevuto un blando supporto dalle intenzioni della Fed di procedere con i rialzi dei tassi.

Occhi puntati su Sintra, parlano Draghi e Powell

L'attenzione si sposta oggi sull'Eurozona, in una seduta magra di dati macro di rilievo, dopo la dichiarazione congiunta Merkel-Macron al termine del vertice franco-tedesco in cui i due leader hanno detto di voler lavorare insieme per un bilancio dell’Eurozona, un nuovo ruolo per l’Esm, un numero ridotto di commissari Ue e una serie di iniziative comuni su migrazioni, difesa, sviluppo economico, ambiente. Una dichiarazione che influenza positivamente il clima sui mercati, dando un'impressione di un'Europa solida e che cammina in un'unica direzione, che si accompagna ai toni dovish della Bce che conferma il suo sostegno all'economia, pur fissando il percorso di uscita dal tapering. Prosegue a Sintra il forum delle Banche centrali: parleranno nel pomeriggio i presidenti delle maggiori banche centrali mondiali, a partire da Mario Draghi numero uno della Bce, Jerome Powell a capo della Fed e Haruhiko Kuroda alla guida della BoJ.

Scivolone per Ferragamo dopo collocamento a sconto. Corre Recordati

Sull'azionario milanese, intanto, dopo non aver fatto prezzo in avvio è entrata in contrattazione Salvatore Ferragamo con un calo del 7% a 22,8 euro dopo che la holding di famiglia ha venduto il 3,5% del capitale con un accelerated bookbuilding. La quota di controllo si riduce così da 57,8% a 54,3%. Secondo un trader il prezzo di collocamento è di 23,25 euro. Nel settore, in lieve calo Moncler. Pesante inveceStmicroelectronics penalizzate in queste sedute come tutto il listino tecnologico. Premiate soprattutto le banche a partire dal Banco Bpm che svetta con un +3% dopo il +5,6% messo a segno ieri. L'istituto sta spingendo l'acceleratore sullo smaltimento degli Npl, con l'ipotesi che lo stock da cedere possa salire fino a 9,5 miliardi. La banca ha comunicato di aver ceduto a un fondo di investimento per 204 mln il 95% dei titoli junior e mezzanine relativi alla cartolarizzazione di Npl da 5mld. Come da piano entro giugno verranno deconsolidati i relativi Npl. Bene anche gli altri bancari, da Ubi Banca a Bper,Unicredit e Intesa Sanpaolo. Meno brillante della vigilia il comparto delle utility con Snam Rete Gas e Terna. Ben intonate le Telecom Italia e gli energetici. Dopo qualche incertezza iniziale, scatto al rialzo per Recordati secondo i rumors circolati ieri, entro la fine del mese Cvc potrebbe finalizzare le

negoziazioni in corso per rilevare la quota di maggioranza dalla famiglia

(che detiene il 51,3%). Tra i titoli minori, balzo di quasi il 20% perIt Way dopo la vendita delle controllate in Grecia e Turchia per 10 mln. In forte rialzo anche Dobankdopo la presentazione del piano industriale 2018-2020.

L'euro/dollaro resta sotto 1,16. Petrolio in rialzo

Per il momento i mercati valutari non sembrano pensare che le recenti tensioni Usa-Cina possano portare ad una vera e propria guerra commerciale. L’euro/dollaro è tornato ieri verso i minimi dell’anno in area 1,15, salvo poi risalire leggermente. Protagonista, sottolineano gli analisti di Mps Capital Services, è stato lo yuan che si è indebolito contro tutte le principali valute. Lo yuan è da tenere sotto osservazione visto che un suo deprezzamento potrebbe potenzialmente essere usato come “arma” dalla Cina in questa disputa con gli Usa. Sul mercato petrolifero, greggio oggi in rialzo in attesa dell’incontro dell’Opec a Vienna che si terrà a breve. L’Iran continua a rifiutare l’ipotesi di un accordo per un rialzo contenuto della produzione (si parla di 300-600mila barili al giorno), dichiarando che parteciperà solo all’incontro dell’Opec del 22 e non a quello con gli alleati del giorno dopo.

