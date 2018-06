Europa rimbalza in attesa Opec. A Piazza Affari strappa Bper

Le borse europee rimbalzano in attesa della decisiva riunione dell’Opec, che dovrebbe dare il via libera a un aumento di un milione nella produzione dei barili. Elemento distensivo che si aggiunge alla notizia dell’accordo sul debito greco e all’ok della Fed sugli stress test sulle banche americane. A Milano in questo momento l’indice Ftse Mib guadagna quasi un punto percentuale. In scia anche tutte le big del Vecchio Continente, da Madrid a Parigi, fino a Francoforte e Londra, più vicine alla parità (segui qui gli indici europei). In Italia lo spread, dopo la chiusura di ieri a 243 punti, ora viaggia in calo a 232. Ma oggi è anche l’esordio dei contro-dazi europei per 2,8 miliardi di euro sui prodotti americani come risposta al protezionismo del presidente americano Donald Trump. E sugli esiti, imprevisti, della guerra commerciale, che ora si gioca infatti l’andamento delle piazza finanziarie, dopo i crolli di ieri e il profit warning della Daimler, mentre sul fronte macro c'è attesa per la lettura preliminare dell'indice Pmi di giugno dell'Eurozona (dopo che quelli francese e tedesco hanno evidenziato

una maggiore forza dei servizi rispetto al manifatturiero). A guidare i listino milanese stamattina è Banca Pop Er che strappa fin dall’avvio e in questo momento guadagna oltre il 7% in seguito all’aumento della quota da parte del gruppo Unipol(che ora è salito sopra il 13%, ma puntata a sfiorare il 20%). Mossa che all'inizio non ha valorizzato il titolo della holding assicurativa, che è partito in fondo al listino, ma ora guadagna oltre l'1%. Dopo la seduta in rosso di ieri è sulla parità Fiat Chrysler Automobiles. Tonici invece tutti i bancari da Ubi Banca e Banco Bpm.

Fiammata Bper (+7%) ma sfuma obiettivo Unipol di salire subito al 15%

Strappo di Bper a Piazza Affari che in questo momento guadagna oltre il 7%, con le azioni scambiate a 4,77 euro l’una. La scossa del titolo è legata alla decisione a sorpresa di Unipol di salire nel capitale reggiano, decisione annunciata ieri sera a mercati chiusi. Ma l’obiettivo che il colosso assicurativo bolognese si è dato con il reverse accelerated bookbuilding era di raccogliere subito oltre il 5% del capitale, arrivando così al 15%. Tetto per ora non raggiunto, visto che all’apertura del mercato il gruppo ha annunciato di aver concluso l'acquisto di 15.629.789 titoli Bper, pari a circa il 3,25% del capitale sociale della stessa banca. Il corrispettivo è stato pari a 4,72 euro per ciascuna azione, con un premio del 6% rispetto alla chiusura di ieri, per un esborso complessivo di 73,8 milioni. Unipol ha detto comunque di avere già l’autorizzazione Bce a crescere fino al 19,9% del capitale, ma la soglia per adesso appare più lontana. Ora bisogna vedere se e quali saranno le contromosse da parte dei vertici dell'istituto di credito.

Bancari trascinano il listino, ok assicurazioni

A trainare il listino milanese sono i bancari, come Unicredit e Mediobanca. Il contrario di quanto successo ieri a Piazza Affari, dove i bancari avevano sofferto anche per i contenuti dell’accordo sulle riforme della zona euro tra Francia e Germania (in particoalre sul dossier delicato degli Npl). In salita anche Prysmian e i principali titoli assicurativi. Sopra di mezzo punto anche Telecom Italia dopo aver collocato un bond a 7 anni e in attesa del prossimo consiglio di amministrazione del 25 giugno. Tonico anche il titolo di Atlantia, dopo che il Sole 24 Ore ha riportato che i tedeschi di Hochtief sono saliti al 92,8% di Abertis e sono pronti ad acquistare ancora.

Euro resta sopra 1,16 dollari, petrolio in rialzo in attesa decisioni Opec

Sul fronte valutario, l’euro in questo momento viaggia in rialzo a 1,165 contro il dollaro, mentre è a 0,876 contro la sterlina e 128,41 contro lo yen. Ma gli occhi dell'investiori sono puntati sul greggio. Nelle scorse ore «la valuta britannica - spiegano gli analisti di Mps Capital Services - ha beneficiato della spaccatura emersa nella decisione BoE di mantenere i tassi invariati, aumentando le attese per un ritocco al rialzo nel corso delle prossimi riunione». Il rialzo della sterlina e alcuni deludenti dati Usa, invece, stanno favorendo l'euro, che questa mattina si è riportato sopra quota 1,165 dopo le prime letture degli indici Pmi. In attesa del summit Opec, invece, il Wti con contratto di consegna ad agosto è in rialzo sopra i 66 dollari al barile. Idem il Brent del Mare del Nord, che viaggia sui 74 dollari.

