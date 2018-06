Scatta Piaggio, per Kepler è pronta a rimbalzo con scenario spin-off marchi

Scatto per Piaggio in Borsa sulla raccomandazione «acquistare» arrivata da Kepler Cheuvreux che considera il titolo pronto per un rimbalzo e ipotizza possibili strategie di «spin-off» per il gruppo di Pontedera allo scopo di valorizzare alcune attività e alcuni marchi. Le azioni segnano 2,2 euro, livello massimo da un mese e mezzo. Per la casa di investimenti, il cambio di giudizio sul titolo del gruppo delle due ruote (da «reduce» a «buy») è dovuto in primo luogo all'attenuarsi di fattori negativi che hanno recentemente messo pressione al titolo (dopo aver toccato quota 2,8 euro a novembre Piaggio ha imboccato una parabole discendente in Borsa): il mercato indiano dei veicoli commerciali sta mostrando segnali di risveglio, gli effetti dei cambiamenti regolamentari sulle emissioni degli scooter in Europa si stanno attenuando e una inversione di tendenza è attesa anche nel Sud Est asiatico.

D'altro canto, gli esperti di Kepler provano a immaginare un futuro «in stile Fiat Chrysler» per Piaggio ipotizzando una strategia fatta di spin-off per estrarre valore ulteriore: per gli analisti uno scorporo potrebbe essere fattibile per Vespa, per Moto Guzzi e per i veicoli commerciali destinati al mercato indiano. Il tema della distribuzione e l'utilizzo di azioni Piaggio da parte della controllante Immsi come collaterale a garanzia dei prestiti costituirebbero comunque i principali nodi da sciogliere perché questa strategia diventi concreta.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

