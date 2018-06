L’incertezza sui dazi condiziona ancora le Borse. Pieno per l'asta BoT

L'incertezza sui rapporti commerciali tra le superpotenze economiche mondiali continua a pesare sull'azionario europeo, con Trump che ha minacciato nuovamente l’imposizione di dazi sull’import di auto dalla Ue mentre Wall street apre sulla parità. La questione dazi resta quindi al centro dell’attenzione degli operatori e per il momento sono pochi i segnali di una possibile tregua nel breve, sottolineano gli analisti di Mps Capital Services. In questo contesto, continuano ad essere ben intonati i titoli governativi core e oggi sono in recupero anche i titoli di Stato italiani. Sul primario, corsa ai BoT semestrali in asta: sono stati assegnati 6,5mld con tasso in calo a 0,092%. Prosegue il forte rialzo del prezzo del petrolio. Oggi focus sui dati macro in arrivo dagli Usa, su tutti bilancia commerciale e ordini di beni durevoli.

Vendite sulle auto e sulle banche

Sono le auto e le banche i settori più penalizzati, con i listini europei che tentano però un rimbalzo dopo aver toccato stamane i minimi da 11 settimane. Le banche sono penalizzate dalle preoccupazioni per gli impatti delle politiche protezionistiche e dagli effetti sui bilanci degli istituti di credito dell'appiattimento della curva dei rendimenti. Male anche le auto, dopo le nuove minacce di Trump per il settore. A Milano, le banche che stanno zavorrando il listino: male Intesa Sanpaolo, Banca Generali, Ubi Banca, Banco Bpm e Unicredit. Pesante rosso anche per Banca Carige, dopo il tentativo di rimbalzo in avvio. Dopo le dimissioni del presidente Tesauro, a seguito di divergenze relative alla governance della banca e in polemica con l'ad Paolo Fiorentino, sono arrivate anche quelle del consigliere Giuseppe Lunardi. In rosso anche Fiat Chrysler Automobiles in linea con il settore. Le vendite sono comunque generalizzate su tutti i settori, con l'eccezione dei petroliferi che beneficiano del rialzo del prezzo del petrolio: corrono Saipem,Tenaris ed Eni. In recupero anche le utilities. Inchiodata sulla parità Mediaset, nel giorno dell'assemblea: Vivendi ha tentato il blitz ma il cda ha negato i diritti di voto al trust che ha in mano le azioni francesi. Fuori dal listino principale, balzo per Lu-Ve che ha annunciato l’acquisizione della società statunitense Zyklus Heat Transfer, attiva nel settore della produzione e commercializzazione di scambiatori di calore. Il titolo migliore del listino è Energica Motor Companyche ha registrato semestre in forte crescita.

Unipol in calo, per analisti risiko bancario «rinviato» al 2019

Unipol continua a soffrire in Borsa dopo l’operazione Banca Pop Er, che ha visto la holding bolognese salire sopra il 14% del capitale dell'istituto emiliano. A Piazza Affari il titolo cede quasi l'1%. Il mercato continua a interrogarsi su quali saranno le prossime mosse rispetto al risiko bancario. Ma a questo punto anche il timing diventa un elemento su cui riflettere, visto che Unipol ha dichiarato che fino a tutto il 2018 non punterà al controllo della banca modenese. Secondo gli analisti di Banca Akros, il gruppo assicurativo si trova di fronte a un bivio. Da un lato, infatti, «l’acquisizione di Bper potrebbe essere il primo passo per partecipare al consolidamento del settore bancario che ci aspettiamo l'anno prossimo e, forse, per la cessione della partecipazione in Unipol Banca, aprendo all'eventuale fusione tra Unipol e Unipol Sai». In pratica, tramite la mossa su Bper, gli analisti ipotizzano un successivo accorciamento della catena di controllo del gruppo assicurativo (di cui si parla da tempo). Gruppo che in futuro potrebbe dividersi in tre rami distinti, perché Unipol «potrebbe anche avere l'ambizione di creare un gruppo finanziario diversificato nel settore assicurativo, nel settore bancario e nella gestione patrimoniale». Questo ricordando che Bper ha una partecipazione del 33% in Arca, mentre «si vocifera» la Banca Popolare di Sondrio possa «essere incorporata con Bper il prossimo anno». Con entrambi gli istituti, Unipol ha accordi di partnership nell'attività di bancassurance. A pesare sul settore, concludono da Banca Akros, è sempre lo spread, visto come il «principale rischio».

Pieno per l'asta BoT a 6 mesi, tasso sotto l'1%. Spread in calo

In area euro, dopo le vendite della vigilia, i tassi core e quelli periferici sono in calo e lo spread BTp/Bund in restringimento. Si è chiusa con tassi in calo e buona domanda l'asta dei BoT a sei mesi: il Tesoro ha assegnato tutti i 6,5 mld di euro con il tasso tornato sotto l'1% a 0,092%. Resta tesa la situazione politica tedesca, che rischia di vedere un ritorno alle urne. I partiti della coalizione Csu, Cdu e Spd dopo ore di colloqui non sono riusciti a trovare un’intesa sulla questione migratoria in vista del consiglio Ue di giovedì. Ieri è anche circolata una bozza sulle conclusione del vertice Ue, che prevede maggiori poteri al fondo Esm e rischia di inasprire i rapporti tra l’Italia ed i partner europei.

Il petrolio non arresta la sua corsa. Euro in calo

Le quotazioni petrolifere proseguono al rialzo, beneficiando delle dichiarazioni del Dipartimento di Stato Usa, che ha annunciato sanzioni a tutte le società che compreranno petrolio iraniano a partire da novembre. Questo, contestualmente al fortissimo calo delle scorte Usa evidenziato dall’Api (-9,2 milioni di barili, se confermato dall’Eia oggi si tratterebbe del calo più marcato da due anni), ha portato il Brent in prossimità dei 77 dollari al barile e il Wti sopra i 71 dollari al barile. Le quotazioni, sottolineano gli analisti di Mps Capital Services, hanno così ignorato le indiscrezioni secondo cui l’Arabia Saudita, a partire già da luglio, avrebbe intenzione di produrre un ammontare record di greggio (a 10,8 milioni di barili al giorno dagli attuali 10 milioni di barili al giorno). Sul mercato valutario, euro in calo contro dollaro e yen, sempre sulla scia dell'escalation sui dazi, mentre lo yuan è sceso sui minimi da sei mesi.

