Borse ed euro corrono dopo accordo Consiglio Ue. A Milano ko Mediaset

Borse ed euro di scatto dopo l'esito del Consiglio europeo in cui, come annunciato dal presidente Tusk, i 28 Paesi membri hanno trovato un accordo anche sul tema dell'immigrazione dopo fasi di tensione e divisioni: pur rilevando come il documento finale lasci ampi punti interrogativi, gli analisti di Unicredit Research sottolineano che l'intesa raggiunta rappresenta un buon segnale per i mercati finanziari. Secondo Mps Capital Services, inoltre altri due fattori stanno influendo: la tregua di comunicazioni sul tema dazi da parte del presidente Usa Trump e i segnali di stabilizzazione arrivati dalla Cina dove la Banca centrale (PBoC) ha confermato un atteggiamento accomodante garantendo «ampia liquidità» attraverso l’uso di più strumenti di politica monetaria. Tutti i principali indici (segui qui l'andamento) salgono di oltre un punto percentuale mentre l'euro risale nettamente nei confronti del dollaro (da 1,1569 ieri sera) sopra la soglia degli 1,16 anche per effetto dell'accelerazione dell'inflazione nell'Eurozona. Piazza Affari si mette in evidenzia con il deciso progresso del Ftse Mib che cerca di compensare il bilancio fin qui negativo di giugno (-1,6%).

Mediaset e Tv europee pagano report di Morgan Stanley

A Milano spicca il forte calo di Mediaset, in compagnia del competitor in Europa, su cui pesa la scure del giudizio di Morgan Stanley. Secondo la banca d'affari americana le indicazioni che arrivano dagli Stati Uniti per il settore suggeriscono che l'aumento della penetrazione delle piattaforme Svod (Subscription video on demand) e Ott (Over-the-top) deprime i programmi della tv lineare e l'incremento dei ricavi pubblicitari. Sulla base di un uguale andamento atteso in Europa Morgan Stanley ha abbassato la raccomandazione di tutti i principali operatori con l'esclusione dell'inglese Itv e della svedese Mtg. Su Mediaset e sulla sua controllata spagnola, Morgan Stanley passa da "equalweight" a "underweight" con target di prezzo ridotti rispettivamente a 2 euro (da 3,8) e a 6,30 (da 10,90). Sul titolo , ma in modo secondario, si riflette anche i comunicato emesso ieri da Simon Fiduciaria, a cui sono intestate fiduciariamente azioni di proprietà di Vivendi pari al 19,9% del capitale, che è stata esclusa dalla partecipazione all'assemblea: la nota secondo qualche interpretazione potrebbe preludere all'impugnazione delle delibere assembleari da parte della fiduciaria. Balzo di Fiat Chrysler Automobiles insieme a tutto il settore auto europeo (+1,6% lo Stoxx600 di settore) dopo le ultime sedute turbolente per le preoccupazioni sul tema dei dazi: questa mattina le azioni della casa italo-americana sono state infiammate dalle indiscrezioni, smentite, su una offerta allo studio da parte di Hyundai. Bene i bancari a cominciare da Ubi Bancae da Banco Bpm. In evidenza i tecnologici già ieri protagonisti di un rimbalzo a Wall Street. Rimbalzo di Prysmian ieri nuovamente sotto pressione a a causa delle condizioni di sottoscrizione dell'aumento di capitale legato all'acquisizione di General Cable. Fuori dal Ftse Mib rimbalza anche Fincantieri ieri penalizzata dall'assegnazione a Bae Systems della maxicommessa australiana per nove fregate della Marina.

Novartis; spin-off divisione oftalmica e buyback fino a 5 mld

A Zurigo corre Novartis che ha annunciato un progetto di spinoff di Alcon, la divisione oftalmica per la cura degli occhi, in una società indipendente quotata separatamente, e l'avvio di un buy back di azioni fino a 5 miliardi di dollari da eseguire entro la fine del 2019. Il gruppo farmaceutico spiega in una nota che lo spinoff previsto consentirebbe a Novartis e Alcon di concentrarsi completamente sulle rispettive strategie di crescita. Il completamento della transazione è soggetto alle condizioni generali di mercato ai ruling fiscali, alla convalida finale del Consiglio di amministrazione e all'approvazione degli azionisti in occasione dell'Assemblea generale 2019, in linea con il diritto societario svizzero.

Spread in calo, rendimento Btp scende a 2,74%

In calo lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005323032) e il pari scadenza tedesco, dopo aver segnato 239 punti in avvio rispetto ai 246 di ieri sera, dopo l'esito del Consiglio europeo che ha visto l'accordo nella notte tra i leader riuniti a Bruxelles, si attesta a 239 punti. Si riduce il rendimento dei titoli decennali italiani che si muove sul 2,71% dal 2,78% della vigilia. Contrastato l'andamento petrolio (segui qui l'andamento ) il Wti agosto scende mentre il Brent è in lieve progresso.

Inflazione eurozona al 2% annuo a giugno: accelera l'euro

Accelera l'euro dopo la pubblicazione della lettura flash del dato sull'inflazione di giugno dell'eurozona. Secondo Eurostat, il tasso è indicato al 2% annuo rispetto all'1,9% di maggio. L'ultima volta che il tasso di inflazione era a quel livelle e' stato a febbraio 2017. Ad aprile e maggio il tasso annuale di inflazione nella zona euro era all'1,3%, a febbraio all'1,1%, a gennaio all'1,3% (come a giugno 2017). L'analisi di Eurostat indica che i prezzi dell'energia hanno subito il tasso di rialzo annuale più alto: 8% contro 6,1% a maggio. Seguiti dai prezzi di alimentari, alcol e tabacchi (2,8% contro 2,5%), servizi (1,3% contro 1,6%) e beni industriali non energetici (0,4% contro 0,3%). Se si escludono i prezzi dell'energia l'inflazione si e' attestata a quota 1,4% (come a maggio)

Uk, il Pil cresce dello 0,2% trimestre su trimestre

Il Pil della Gran Bretagna è cresciuto dello 0,2% congiunturale nel primo trimestre, e non dello 0,1% come precedentemente stimato. Su base tendenziale l'aumento è stato dell'1,2%, in linea con le stime. La crescita del quarto trimestre è stata rivista a +1,3% da +1,4% tendenziale.

